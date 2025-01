Momenti iconici o controversi del Festival di Sanremo negli anni ’80: la prima conduttrice donna e i debutti di Loredana Bertè e Mia Martini

Festival di Sanremo anni ’80. Tra polemiche, il ritorno di Super Pippo e quello di Mia Martini.

Dopo gli anni gli anni ’50, i ’60 e i ’70, quarto appuntamento e quarto decennio per il nostro viaggio in sette capitoli nei sette decenni del Festival di Sanremo, in attesa dell’edizione 2025.

La prima, l’edizione del 1980 rappresenta un primo passo della Rai verso un rinnovato interesse nella kermesse sanremese, dopo un lungo periodo di apparente distacco da parte della televisione di Stato. Un ritorno che, seppur parziale, segna l’inizio di una nuova fase per il Festival della Canzone Italiana.

Sono gli anni dell’istituzione del Premio della Critica, della categoria emergenti e di alcune grosse polemiche.

