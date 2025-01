Momenti iconici o controversi del Festival di Sanremo negli anni ’70: lo sbarco all’Ariston e la crisi con i discografici

Terzo appuntamento con il nostro viaggio in sette capitoli nei sette decenni del Festival di Sanremo, in attesa dell’edizione 2025. Dopo gli anni ’50 quelli degli esordi e dell’arrivo della manifestazione in tv, e dopo i successi ma anche le tragedie dei ’60, arriviamo negli anni’70 ovvero il periodo più buio per la kermesse.

Gli anni ’70 rappresentano un periodo di grande trasformazione, sono quelli dell’arrivo del colore ma anche dei primi attriti con i discografici a causa di cambiamenti nel regolamento e nella struttura della gara.

