24 Febbraio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
24 Febbraio 2026

Bluvertigo tour estivo 2026: tutte le date nei festival italiani

Otto appuntamenti tra luglio e settembre nei principali festival italiani

Tour di Oriana Meo
Bluvertigo tour estivo 2026 date nei festival italiani
I Bluvertigo annunciano le date del tour estivo 2026 dopo il concerto del 14 aprile all’Alcatraz di Milano. La band sarà tra i protagonisti dei principali festival italiani nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Per consultare tutti i grandi eventi live dell’anno, è disponibile il nostro contenitore aggiornato Concerti 2026.

Date tour estivo 2026 – Bluvertigo

  • 16 luglio 2026 – AstiMusica – Asti
  • 18 luglio 2026 – Ippodromo delle Capannelle – Roma
  • 19 luglio 2026 – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale – Firenze
  • 23 luglio 2026 – Mostra d’Oltremare – Napoli
  • 24 luglio 2026 – Riverock Festival – Assisi (PG)
  • 21 agosto 2026 – Arena della Regina – Cattolica (RN)
  • 27 agosto 2026 – Ama Music Festival – Bassano del Grappa (VI)
  • 12 settembre 2026 – Kozel Carroponte – Milano

