Bluvertigo tour estivo 2026: tutte le date nei festival italiani

I Bluvertigo annunciano le date del tour estivo 2026 dopo il concerto del 14 aprile all’Alcatraz di Milano. La band sarà tra i protagonisti dei principali festival italiani nei mesi di luglio, agosto e settembre.
Date tour estivo 2026 – Bluvertigo
- 16 luglio 2026 – AstiMusica – Asti
- 18 luglio 2026 – Ippodromo delle Capannelle – Roma
- 19 luglio 2026 – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale – Firenze
- 23 luglio 2026 – Mostra d’Oltremare – Napoli
- 24 luglio 2026 – Riverock Festival – Assisi (PG)
- 21 agosto 2026 – Arena della Regina – Cattolica (RN)
- 27 agosto 2026 – Ama Music Festival – Bassano del Grappa (VI)
- 12 settembre 2026 – Kozel Carroponte – Milano