Dopo il rientro al Grande Fratello Jessica Morlacci torna alla musica con “Ambaradam”

Fresca di rientro nella casa del Grande Fratello, a seguito di un televoto con esito deciso dal pubblico, Jessica Morlacchi torna sulle scene musicali con un nuovo singolo intitolato Ambaradam, un brano pop che unisce ritmo e melodia con una narrazione intensa e coinvolgente.

Con la produzione artistica di Rosario Albanese, Keep Hold, Ambaradam esplora il caos emozionale di una relazione vissuta con passione e istinto, in cui amore e contraddizioni si intrecciano in un vortice di emozioni.

“È un brano fresco e all’avanguardia, che mette in risalto la voce nonostante il genere pop, cosa alla quale io tengo moltissimo. Naturalmente parla d’amore: una donna che dice le cose come stanno e che vive l’amore in modo molto passionale,” racconta Jessica.

L’obiettivo di Ambaradam è quello di conquistare il pubblico con un ritornello accattivante e un’atmosfera che riflette perfettamente l’energia di Jessica Morlacchi mentre continua il suo percorso nella casa del Grande Fratello su Canale 5.

Il singolo, scritto dalla stessa Jessica Morlacchi insieme a Pollex, Nicolas Budani, Ignazio Capuano, Antonella Sgobio e Rosario Albanese, è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 24 gennaio 2025, con distribuzione Believe Digital e pubblicazione a cura dell’etichetta discografica Starpoint International.

Jessica morlacchi, il percorso prima di “ambaradam”

Jessica Morlacchi, romana, è una cantante italiana e volto noto della televisione.

La sua passione per la musica nasce all’età di 7 anni, grazie all’influenza del padre e della sorella, rispettivamente bassista e cantante. Nel 1998, insieme ad alcuni amici, fonda la band Eta Beta, che nel 2000 diventa Gazosa, gruppo prodotto da Caterina Caselli. Il grande debutto arriva sul palco di Sanremo, dove vincono nella categoria Nuove Proposte nel 2001 con il brano Stai con me (forever).

Il successo esplode con il tormentone www.mipiacitu, che scala le classifiche italiane. L’anno successivo, sempre con i Gazosa, partecipa al Festival di Sanremo, categoria Big, con Ogni giorno di più.

Dopo l’esperienza con i Gazosa, Jessica intraprende la carriera solista e nel 2005 torna a Sanremo duettando con Marco Masini mentre nel 2006 pubblica il suo primo singolo da solista, Un bacio senza fine.

Seguiranno una serie di esperienze più televisive che musicali: The Voice of Italy, Ora o mai più (dove racconta gli effetti e i problemi causati da un successo effimero arrivato in adolescenza) e Tale e quale show.

In seguito Serena Bortone la sceglie come ospite fissa del talk show pomeridiano di Rai 1 Oggi è un altro giorno, dove si fa notare dal pubblico per la sua spontaneità e simpatia.