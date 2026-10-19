La Rai ha pubblicato oggi, lunedì 19 ottobre, i 60 cantanti e gruppi di Sanremo Giovani 2026 ammessi alle audizioni dal vivo nella Sala A di via Asiago, a Roma. Fra i nomi scelti dalla Commissione Musicale, diciassette sono passati da Amici, X Factor e Nuova Scena.

I 60 sono 55 solisti, 24 donne e 31 uomini, e 5 gruppi. Il Sud e le Isole portano 23 nomi, il Centro e il Nord 18 a testa, e il Lazio ne conta 12. Per l’estero la Rai conta un’artista nata a Malta: è Emma Muscat.

Dopo le audizioni la commissione presieduta da Stefano De Martino terrà 15 nomi, che si aggiungono ai 15 di Area Sanremo. Fra i 30 sceglierà sei finalisti, tre per percorso, per la finale di venerdì 11 dicembre su Rai 1 dal Teatro del Casinò: chi vince va al Festival 2027.

Per chi arriva dalla tv conta l’articolo 22 del regolamento di Sanremo Giovani 2026: chi viene scelto per l’audizione di Sanremo non può andare in altri programmi televisivi senza il via libera della Rai. Il vincolo riguarda i 15 che passeranno, non i 60 di Roma.

Sanremo Giovani 2026, i cantanti e i brani: l’elenco dei 60

Artista Brano Etichetta Abat-Jour Acqua di Mare Zoo Dischi Albe Vuoi o non vuoi Triggger Alessandra Tumolillo Giorni normali BMG Ansia Bimba Dormi CDF Produzioni Arianna Rozzo VIEN’ Miseria e Nobiltà Asja Ma non è vero La Creme Records Axel La Comunicazione Indipendente Basim Distanza Leave Music BIANCA. Non Mi Passi Più B-Whise Records ceneri Chimera Double Trouble Chiara Vinci Non è Solo Un Gioco A&A Recording CIALUNA TUTTA L’ANSIA CHE HO Epic/Sony Music CLAE CiaCiaCiaCiao Mars Daniel Cosmic Grandine Orangle Records USA Davide De Luca Hai ragione tu Sunvillage Dubrazil Por Favor Orangle Records USA Emma Muscat Romanticamente Orangle Records USA Enne Nilo Rbmusic Florinda Senza ‘E Te EMI/Universal frambo NON DISTURBARE La Clinica Dischi FRASA YESSSMAN Luca Red Crew Futura Castelli di Rabbia Indipendente Gallas Fermo Double Trouble Giorgia Ari NORD AMERICA Indipendente Hermes Touch Me Cosmophonix Ilaria Kappler Il filo bianco Future Artist Iora Niente di Importante Zefiro Srl Jacopo Sol UN’ECCEZIONE Island/Universal Jones Junior Il telefono Daylight KAWAKAMI DIAMANTE Kmusic Khamilla Tormento RKH LA BASE NON TI CHIEDERÒ La Base Records LAYANA Lettera d’addio Woodworm/Universal Lea Gavino L’ennesima canzone LaTarma Records/ADA/Warner Les Votives NON IMPORTA Warner Records/Warner LioN Poesie vuote Indipendente Lor3n Non è una canzone d’amore Coming Srl Maddalena Fa Moda Trident/ADA/Warner Malemà Solo insieme a te Ballandi Music MilleAlice Aria MML Records Neartica Foto mossa Petricore nodialpettine Mi sento ridicolo Indipendente OCCHI La guerra dei bottoni Nigiri/Sony Music OrioN FRASTUONO Stemma Srl Petit SEI TU 21co/Atlantic/Warner Plasma ENERGIA MECCANICA Columbia/Sony Poli Ok Questo non è amore Z4 Srl QUARTO CHE FIGATA Miseria e Nobiltà rob NON IMPARO MAI Warner Records/Warner SANTACHIARA ossitocina Suonivisioni Santamarea Tutto questo mare dentro Numero Uno Dischi/Sony Music SANTI L’America ha fallito Garrincha SARAI I Bot Indipendente Selina Maledetta Icona Gateone Records Selma Io sognerò Indipendente Seltsam Che guaio l’amore Honiro/Warner Shizarina Bugie Scolaro Music Group tiposchegge adessormai AAR Music Tommaso Vulpio parole perse Jungle Sound Records Ube Se Verrà la Pioggia CDF Produzioni

Da Amici sette ex allievi: Emma Muscat, Petit, Jacopo Sol, Albe e gli altri

Emma Muscat, nata a St. Julian’s nel 1999, è arrivata in semifinale ad Amici 17. Nel 2022 ha rappresentato Malta all’Eurovision, dove è uscita in semifinale, e con Astol ha due dischi d’oro, Sangria e Meglio di sera. Porta Romanticamente.

Petit, il romano Salvatore Moccia, classe 2005, è stato finalista del canto ad Amici 23, battuto da Sarah Toscano. Un anno fa era fra i 24 di Sanremo Giovani 2025 con Un bel casino ed è uscito in semifinale contro Nicolò Filippucci. Ci riprova con SEI TU.

Jacopo Sol, nato a San Severo nel 2002, ha già cantato una finale di Sanremo Giovani, il 19 dicembre 2023, con Cose che non sai. Poi il cantautore è uscito alla settima puntata del serale di Amici 24. Porta UN’ECCEZIONE.

Albe, nome d’arte di Alberto La Malfa, è stato finalista di Amici 21 nel 2022. Nel 2024 e nel 2025 il cantautore è stato fra i dieci vincitori di Area Sanremo, senza arrivare all’Ariston: quest’anno passa da Sanremo Giovani con Vuoi o non vuoi.

Daniel Cosmic, all’anagrafe Daniel Piccirillo, nato a Napoli e trasferito a Formia, è entrato nella scuola di Amici 18 nel novembre 2018 senza arrivare al serale. Prima il cantante era passato da Tu sì que vales. Porta Grandine.

FRASA, il genovese Francesco Saias, classe 2005, è uscito da Amici 25 il 26 ottobre 2025, dopo la sfida con Angie. Il cantautore ha poi pubblicato Viola, Parará e Vita da ricchi. A Roma canta YESSSMAN.

Plasma, il genovese Antonio Silvestri, classe 2001, è arrivato al serale di Amici 25 ed è uscito il 4 aprile 2026, nella doppia eliminazione con Valentina. Nel 2024 il rapper si era fermato ai Bootcamp di X Factor. Porta ENERGIA MECCANICA.

Da X Factor e Nuova Scena: rob, vincitrice del 2025, e altri sette

rob, Roberta Scandurra di Trecastagni, nel Catanese, classe 2005, ha vinto X Factor 2025 il 4 dicembre a Napoli, nella squadra di Paola Iezzi, davanti a EroCaddeo. Ad aprile la cantante ha pubblicato l’EP Chaos perfetto. Porta NON IMPARO MAI.

I Les Votives, band milanese, sono arrivati secondi a X Factor 2024 nella squadra di Achille Lauro, dietro Mimì. Dopo gli EP Window e Monostatic, la band porta NON IMPORTA.

LAYANA, all’anagrafe Layana Oriot, a X Factor 2025 era nella squadra di Achille Lauro ed è uscita al quarto Live, il 13 novembre. A giugno la cantautrice ha pubblicato il primo EP, Amore Amore Amore. Porta Lettera d’addio.

MilleAlice, la fiorentina Alice Mascritti, classe 2001, ha passato le audizioni di X Factor 2025 con Troppi preti, troppe suore di Margherita Vicario e si è fermata alle Last Call. Porta Aria.

Tommaso Vulpio aveva 16 anni a X Factor 2025: nella squadra di Jake La Furia ha superato audizioni e Bootcamp, poi è uscito alle Last Call. A gennaio il cantautore ha pubblicato Caffè ristretto. Porta parole perse.

Davide De Luca, leccese di 27 anni che vive ad Amsterdam, ha passato le audizioni di X Factor 2026 con Virtual Insanity dei Jamiroquai ed è uscito al primo Bootcamp, andato in onda il 1° ottobre. Porta Hai ragione tu.

SANTI, il bolognese Filippo Santi, a X Factor 2020 era nella squadra di Emma ed è uscito al terzo Live, il 12 novembre, al ballottaggio con Blue Phelix. Porta L’America ha fallito.

Dubrazil, la rapper milanese italo-brasiliana Martina Vedani, è stata eliminata alla quinta puntata di Nuova Scena, il talent rap di Netflix, nel 2024. A luglio ha pubblicato Dudu, il primo singolo da solista. Porta Por Favor.

Già in gara a Sanremo Giovani: Seltsam, Lea Gavino, OCCHI, OrioN, Arianna Rozzo e Lor3n

Seltsam, il romano Lorenzo Giovanniello, classe 2001, è arrivato alla finale di Sanremo Giovani 2025 con Scusa mamma e il 14 dicembre ha perso la sfida con Nicolò Filippucci. Nell’autunno 2025 il cantautore si era fermato anche ai Bootcamp di X Factor. Porta Che guaio l’amore.

Lea Gavino, romana del 1999, attrice in Skam Italia, era fra i 24 di Sanremo Giovani 2025 con Amico lontano e alla seconda puntata è uscita contro Nicolò Filippucci. Il suo EP 11 volte è uscito il 1° maggio 2026, mentre suonava al Concerto del Primo Maggio. Porta L’ennesima canzone.

OCCHI, il lodigiano Andrea Occhipinti, era fra i 24 di Sanremo Giovani 2025 con il valzer Ullallà e alla quarta puntata è uscito contro Senza Cri. Pubblica con Nigiri, l’etichetta dei Pinguini Tattici Nucleari. Porta La guerra dei bottoni.

OrioN, cantautore romano classe 2006, era fra i 24 di Sanremo Giovani 2024 con Diamanti nel fango e si è fermato alla quarta puntata. A giugno 2026 OrioN ha pubblicato il primo EP, L’ultimo romantico. Porta FRASTUONO.

Arianna Rozzo, nata a Caserta nel 2001 e vissuta fra Napoli e Bergamo, è arrivata in semifinale a Sanremo Giovani 2024 con J’Adore. Nel 2025 la cantautrice è stata fra i dodici finalisti di 1MNEXT, il contest del Concerto del Primo Maggio. Porta VIEN’.

Lor3n, il molisano Lorenzo Iavagnilio, classe 2001, era fra i dodici della finale di Sanremo Giovani del 19 dicembre 2023 con Fiore d’inverno, la stessa finale di Jacopo Sol, che ha mandato al Festival Clara, i Santi Francesi e i bnkr44. Porta Non è una canzone d’amore.

Da Musicultura al Primo Maggio: Santamarea, Abat-Jour, Florinda e gli altri

I Santamarea, quattro ragazzi di Carini, nel Palermitano, hanno vinto Musicultura nel 2023 e nel 2026 sono stati finalisti della Targa Tenco per l’opera prima con l’album Anime storte (Numero Uno Dischi/Sony Music). Portano Tutto questo mare dentro.

Gli Abat-Jour, band di Rieti, sono fra gli otto vincitori di Musicultura 2025, con la Targa della critica Piero Cesanelli e il premio Nuovo IMAIE, e a X Factor 2025 si sono fermati alle Last Call nella squadra di Francesco Gabbani. Portano Acqua di Mare.

Florinda, napoletana del 2000 diplomata in pianoforte al Conservatorio San Pietro a Majella, nel marzo 2025 ha firmato con EMI Records Italy ed è stata scelta per Amazon Music Breakthrough. La cantautrice porta Senza ‘E Te.

SANTACHIARA, il cantautore Luigi Picone, nato ad Alberobello nel 1998 e poi trasferito a Napoli, a febbraio ha pubblicato l’album Minimarket, presentato dentro un vero minimarket napoletano. Porta ossitocina.

I Neartica, il duo di Giordana Sanfilippo e Francesco Pio De Filippis, a luglio hanno pubblicato Balliamo, brano sul G8 di Genova e sulla scuola Diaz. In gara il duo porta Foto mossa.

Alessandra Tumolillo, napoletana, suona con Serena Brancale e ha messo in musica una poesia di Eduardo De Filippo, Si t’ o ssapesse dicere, che accompagna i titoli d’apertura di Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi. Porta Giorni normali.

Ilaria Kappler era fra i dodici finalisti di 1MNEXT 2026, il contest del Concerto del Primo Maggio. Fra i 120 selezionati c’era anche Shizarina, la cantautrice dei Castelli Romani Sabrina Di Cesare, classe 2002. Kappler porta Il filo bianco, Shizarina Bugie.

ceneri, la friulana Irene Ciol, pubblica con Double Trouble e porta Chimera. KAWAKAMI, la milanese Camilla Conte, classe 1999, canta DIAMANTE. Khamilla, la torinese Camilla Tetti, ha cominciato come pianista classica e porta un brano intitolato Tormento.