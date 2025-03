Florinda firma con EMI Records Italy e debutta con “Ma Che Vuò”

Dopo aver attirato l’attenzione del dj di fama mondiale Adam Port, Florinda firma il suo primo contratto con una major, EMI Records Italy (Universal Music Italia), e con il suo primo singolo Ma Che Vuò – da lei scritto e prodotto – ci mostra una Napoli elegante e raffinata, diversa da quella comunemente rappresentata nella scena musicale odierna.

FLORINDA, “MA CHE VUò”

Cantautrice e musicista classe 2000, Florinda nasce a Napoli e fin da piccola si dedica agli studi musicali, diplomandosi al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli in Pianoforte Classico.

Nel mentre, inizia a scrivere e a comporre brani originali dapprima in inglese e successivamente sia in italiano che in napoletano. I suoi testi, nello specifico, sono sempre fortemente ancorati alla realtà e trattano di esperienze in cui tutti possono identificarsi.

Proprio per questo la sua musica – che mescola l’elettronica, il folk, l’R&B e la musica tradizionale, ripescando le influenze dei grandi del passato e trasportandole nella freschezza e la modernità dei giorni nostri – è quanto di più sincero e onesto si possa sperare di ascoltare.