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X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della prima puntata dei Bootcamp

In aggiornamento dalle 21.15: esibizioni, carte dei giudici e X Pass, nell'ordine di messa in onda.

di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) · 

X Factor 2026, la prima puntata dei Bootcamp

Va in onda giovedì 1 ottobre la prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2026, dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Qui trovate tutte le esibizioni e i verdetti dei giudici, nell’ordine in cui vanno in onda.

Prima di iniziare: a che ora e dove vedere la puntata e com’è andata l’ultima puntata delle Audizioni.

X Factor 2026: calendario, cast e tutte le notizie · gli ascolti puntata per puntata.

Chi passa alle Last Call

La tabella si riempie durante la puntata, esibizione dopo esibizione.

Concorrente Brano Verdetto
In aggiornamento dalle 21.15

Quando va in onda

La puntata va in onda su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, con inizio alle 21.15. I Bootcamp si svolgono all’Allianz Cloud di Milano. Alla conduzione Giorgia, in giuria Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, seduti insieme allo stesso tavolo.

Chi non ha Sky può vedere la puntata in chiaro su TV8 martedì 6 ottobre e su Cielo mercoledì 7 ottobre. Il secondo Bootcamp va in onda l’8 ottobre, i Live Show partono giovedì 22 ottobre.

Per passare il turno servono quattro carte verdi, salvo l’X Pass di ogni giudice: come funzionano i Bootcamp.

È in diretta o registrato?

La puntata non va in onda in diretta: i Bootcamp sono stati girati all’Allianz Cloud di Milano, poi montati per la messa in onda.

X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della prima puntata dei Bootcamp

Questa sezione si aggiorna dalle 21.15, esibizione dopo esibizione, con il racconto di ogni esibizione, i commenti dei quattro giudici e il verdetto finale: carta verde o rossa, ed eventuale X Pass.

Il calendario completo della stagione, il cast e tutte le notizie: X Factor 2026: tutte le notizie sulla nuova edizione.

Foto: Virginia Bettoja/Sky

In questo articolo: X FACTOR 2026
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