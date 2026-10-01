X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della prima puntata dei Bootcamp
In aggiornamento dalle 21.15: esibizioni, carte dei giudici e X Pass, nell'ordine di messa in onda.
di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) ·
Va in onda giovedì 1 ottobre la prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2026, dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Qui trovate tutte le esibizioni e i verdetti dei giudici, nell’ordine in cui vanno in onda.
Prima di iniziare: a che ora e dove vedere la puntata e com’è andata l’ultima puntata delle Audizioni.
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Chi passa alle Last Call
La tabella si riempie durante la puntata, esibizione dopo esibizione.
|Concorrente
|Brano
|Verdetto
|In aggiornamento dalle 21.15
Quando va in onda
La puntata va in onda su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, con inizio alle 21.15. I Bootcamp si svolgono all’Allianz Cloud di Milano. Alla conduzione Giorgia, in giuria Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, seduti insieme allo stesso tavolo.
Chi non ha Sky può vedere la puntata in chiaro su TV8 martedì 6 ottobre e su Cielo mercoledì 7 ottobre. Il secondo Bootcamp va in onda l’8 ottobre, i Live Show partono giovedì 22 ottobre.
Per passare il turno servono quattro carte verdi, salvo l’X Pass di ogni giudice: come funzionano i Bootcamp.
È in diretta o registrato?
La puntata non va in onda in diretta: i Bootcamp sono stati girati all’Allianz Cloud di Milano, poi montati per la messa in onda.
X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della prima puntata dei Bootcamp
Questa sezione si aggiorna dalle 21.15, esibizione dopo esibizione, con il racconto di ogni esibizione, i commenti dei quattro giudici e il verdetto finale: carta verde o rossa, ed eventuale X Pass.
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Foto: Virginia Bettoja/Sky