Disfruto di Carla Morrison è tornata nella Top 20 di Spotify Italia: il 21 settembre ha toccato la #14, dopo l’esibizione di Alice Fregoso alle audizioni di X Factor 2026.

Fregoso ha portato il brano nella seconda puntata delle Audizioni, conquistando quattro sì e la standing ovation del pubblico in studio.

Disfruto fa parte di Déjenme Llorar, l’album della cantautrice messicana uscito nel 2012, ed è il brano più ascoltato della sua discografia: supera il mezzo miliardo di stream su Spotify.

Disfruto è una dichiarazione d’amore: il titolo, in spagnolo, significa “mi delizio”, nel senso di assaporare ogni momento. Carla Morrison canta la devozione quotidiana verso la persona amata, fatta di gesti semplici come accarezzare e proteggere, e la promessa di invecchiare insieme.

A riportare Disfruto in Top 20 è stata una trasmissione televisiva, X Factor 2026: la clip dell’esibizione di Fregoso è diventata virale su TikTok e sui social.

L’esibizione ha fatto conoscere il brano a un pubblico nuovo, riportandolo in classifica a quattordici anni dall’uscita.