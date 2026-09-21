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Da X Factor a Spotify: Disfruto di Carla Morrison torna virale grazie ad Alice Fregoso

L'esibizione di Alice Fregoso ha riportato in classifica un classico di Carla Morrison del 2012.

Alice Fregoso, che ha cantato Disfruto alle audizioni di X Factor 2026
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Disfruto di Carla Morrison è tornata nella Top 20 di Spotify Italia: il 21 settembre ha toccato la #14, dopo l’esibizione di Alice Fregoso alle audizioni di X Factor 2026.

Fregoso ha portato il brano nella seconda puntata delle Audizioni, conquistando quattro sì e la standing ovation del pubblico in studio.

Disfruto fa parte di Déjenme Llorar, l’album della cantautrice messicana uscito nel 2012, ed è il brano più ascoltato della sua discografia: supera il mezzo miliardo di stream su Spotify.

Disfruto è una dichiarazione d’amore: il titolo, in spagnolo, significa “mi delizio”, nel senso di assaporare ogni momento. Carla Morrison canta la devozione quotidiana verso la persona amata, fatta di gesti semplici come accarezzare e proteggere, e la promessa di invecchiare insieme.

A riportare Disfruto in Top 20 è stata una trasmissione televisiva, X Factor 2026: la clip dell’esibizione di Fregoso è diventata virale su TikTok e sui social.

L’esibizione ha fatto conoscere il brano a un pubblico nuovo, riportandolo in classifica a quattordici anni dall’uscita.

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