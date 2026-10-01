I Tiromancino portano in radio venerdì 2 ottobre Nuvole (Bossa in Blu), con Simona Molinari e per EMI Records Italy/Universal Music Italia. È la versione Nu/Bossa di un brano di Quando meno me lo aspetto, l’album uscito a febbraio, e racconta le parole che due amanti non si sono dette.

Il significato di Nuvole dei Tiromancino con Simona Molinari

Nuvole è una delle undici canzoni di Quando meno me lo aspetto, il disco che Federico Zampaglione ha registrato in studio con Leo Pari e Simone Guzzino, con amici come Simona Molinari, Mario Donatone e Fabrizio Mandolini.

È il 14° album in studio dei Tiromancino, trainato dal primo singolo Gennaio 2016. I brani passano dal blues al rock, dal country all’elettronica, dal reggae alle sonorità della canzone d’autore degli anni ’70.

Zampaglione la descrive così, nel racconto dei brani del disco: “Il vento di fine estate ti sfiora il viso, scrivimi quando arrivi. Ti penserò e cadrà la neve. Poi tornerà l’estate e torneremo noi. Una canzone? Una favola romantica più che altro…”

Il brano parla anche di ciò che manca senza una ragione apparente: persone o cose. Nella versione Bossa in Blu la nuova produzione è di Room9, con Simona Molinari di nuovo al fianco della band.

Credits del brano ▸ Artista · Tiromancino, Simona Molinari

· Tiromancino, Simona Molinari ▸ Titolo · Nuvole (Bossa in Blu)

Testo di Nuvole (Bossa in Blu) dei Tiromancino

Il testo sarà disponibile da venerdì 2 ottobre, con l’uscita del brano.