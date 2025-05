Simona Molinari omaggia le grandi donne del mondo dell’arte con “La Donna è Mobile”

Simona Molinari: le date del Kairos Tour e il nuovo spettacolo La Donna è Mobile.

Simona Molinari presenta il nuovo spettacolo La Donna è Mobile: un viaggio teatral-musicale, nonché un tributo alle grandi donne del mondo dell’arte, che racconta la figura femminile attraverso la letteratura, la musica e le sue infinite sfumature.

Scritto dalla stessa Simona Molinari insieme alla giornalista e autrice Simona Orlando, lo spettacolo prende spunto dalla memorabile aria del Rigoletto di Giuseppe Verdi e vuole rappresentare la versatilità, la forza e la libertà espressiva delle donne come interpreti, compositrici e narratrici di emozioni, troppe volte dimenticate dal mondo.

“Questo spettacolo è dedicato a tutte quelle donne che in passato hanno lottato con indomito coraggio e che, attraverso una silenziosa ma potente staffetta, hanno reso possibile l’espressione artistica delle donne di oggi e mi hanno permesso di arrivare fin qui”, spiega la Molinari.

SIMONA MOLINARI, “LA DONNA È MOBILE”

Intenso e armonioso, La Donna è Mobile è uno spettacolo fatto di un femminismo non urlato, con la versatile voce di Simona a illuminare le opere e la memoria di grandi artiste del mondo dell’arte a 360°.

“Perché, secondo te, il numero di cantautrici di talento, autrici, compositrici, musiciste, produttrici e divulgatrici è inferiore rispetto a quello dei rispettivi colleghi uomini? Questa è una domanda che mi rivolgono spesso i musicisti, i giornalisti o anche gli amici, con tono di sfida, per indagare l’origine di un fatto che sembra quasi naturale”, racconta l’artista.

Poi, aggiunge: “Nella mia testa il processo è chiaro e tutt’altro che naturale, ma non si può spiegare una cosa così complessa nel tempo di un’intervista, né con un post su Instagram o con una canzone.

Perciò, ho pensato di rispondere con uno spettacolo, alla fine del quale ognuno può tirare le sue somme e darsi una risposta. Spettacoli come questo servono prima a me che al pubblico“.

SIMONA MOLINARI, LA DONNA È MOBILE: IL LINGUAGGIO E GLI OMAGGI

Il linguaggio de La Donna è Mobile è declinato in diversi registri. Si passa così da toni ironici e leggeri a toni man mano sempre più decisi e riflessivi, in un crescendo di pathos.

Ogni brano racconta una storia, mentre ogni interpretazione diventa la chiave per entrare nel mondo di una donna, che si racconta e prende voce attraverso la musica.

Ed ecco che – da Natalia Ginzburg a Mary Shelley, da Dorothy Parker a George Eliot, da Lotte Lenya a Paola Pallottino – i riferimenti letterari si alternano a quelli musicali, spesso introducendoli, ricordando donne ammutolite, omesse nei crediti, costrette a nomi maschili per poter pubblicare un’opera, una canzone, o per poter suonare uno strumento.

Ma, chi sono le donne che Simona Molinari ha deciso di omaggiare?

Di certo, non possiamo non annoverare Nina Simone (I Put A Spell On You), donna nera negli Stati Uniti della segregazione razziale e attivista per i diritti civili, e Betty Jean Newsome, che scrisse di un mondo di uomini per James Brown (It’s A Man’s Man’s Man’s World).

Ma non è tutto! C’è infatti un fil rouge che unisce la Maddalena di I Don’t Know How To Love Him in Jesus Christ Superstar a Mina bandita dalla TV perché incinta di un uomo sposato.

La Bellissima di Anna Magnani si lega, invece, a Bad Guy di Billie Eilish. Di fatto, entrambe le artiste sono accomunate dal coraggio di mostrare una femminilità alternativa ai cliché.

Infine, un ponte spirituale unisce Violeta Parra e Mercedes Sosa, alla cui figura Simona Molinari ha dedicato il suo ultimo album e spettacolo di teatro-canzone Hasta Siempre Mercedes.

SIMONA MOLINARI, KAIROS TOUR: LE DATE

Parallelamente al nuovo tour teatrale, il Kairos Tour proseguirà sia in quintetto che con le Orchestre Sinfoniche e sarà un vero e proprio viaggio dentro i tempi densi della vita: da quello dell’innamoramento a quello della passione, da quello degli inganni e del disincanto a quello dell’impegno.

Sul palco, al fianco di Simona Molinari, ci saranno Claudio Filippini al pianoforte e alla tastiera, Egidio Marchitelli alle chitarre, Nicola Di Camillo al basso elettrico e Fabio Colella alla batteria.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Kairos Tour:

12 giugno – Parma , Crossroads Festival

, Crossroads Festival 20 giugno – Napoli , Terrazza San Carlo

, Terrazza San Carlo 1 luglio – Padova , Castello Festival

, Castello Festival 8 luglio – Nocera Inferiore (SA) , Nocera Jazz Festival

, Nocera Jazz Festival 22 luglio – L’Aquila , Festival I cantieri dell’immaginario

, Festival I cantieri dell’immaginario 1 agosto – Monteroduni (IS) , Eddie Lang Festival

, Eddie Lang Festival 2 agosto – Brolo (ME) , Doc Jazz Festival

, Doc Jazz Festival 3 agosto – Noto (SR) , Noto Musica Festival

, Noto Musica Festival 8 agosto – Porto Rotondo (SS) , Time in jazz

, Time in jazz 11 agosto – San Michele Salentino (BR)

…CON ORCHESTRA MAGNA GRECIA

10 luglio – Bari

11 luglio – Grumento Nova (PZ)

12 luglio – Ercolano (NA)

13 luglio – Foggia

14 luglio – Matera

15 luglio – Taranto

ALTRE DATE

14 giugno – Diano Marina (IM) (Incontri con i Cantautori, con Stefano Senardi)

(Incontri con i Cantautori, con Stefano Senardi) 5 luglio – Siracusa, Feste Archimedee (con il quartetto di Tony Canto)

SIMONA MOLINARI, LA DONNA È MOBILE: LE DATE

Dopo il successo della data zero al Teatro Sociale di Bellinzona, Simona Molinari porterà La Donna è Mobile in giro per l’Italia.

Sul palcoscenico, al suo fianco, una band tutta al femminile, composta da straordinarie musiciste: Sade Mangiaracina al pianoforte e ai backing vocals, Chiara Lucchini al sax, al flauto e ai backing vocals, Francesca Remigi alla batteria ed Elisabetta Pasquale al basso e ai backing vocals.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate de La Donna è Mobile:

27 giugno – Pisa , Musica sotto la Torre

, Musica sotto la Torre 18 luglio – Ancona , Ancona Jazz Festival

, Ancona Jazz Festival 25 luglio – Piacenza , Klimt’s Ladies

, Klimt’s Ladies 13 agosto – Selinunte (TP) , Selinon Festival

, Selinon Festival 2 settembre – Cosenza , Peperoncino Jazz

, Peperoncino Jazz 21 settembre – Cagliari , Forma e Poesia nel Jazz

, Forma e Poesia nel Jazz 9 ottobre – Treviso

Foto di copertina a cura di Riccardo Piccirillo