Simona Molinari pubblica Nell’aria, sedici anni dopo il sisma de L’Aquila

SIMONA MOLINARI torna con Nell’aria, una nuova versione di uno dei suoi brani più intimi, a 16 anni dal terremoto che ha colpito L’Aquila, città in cui è cresciuta.

Nell’aria, in uscita venerdì 4 aprile in streaming e nei digital store per Ada Music Italy, è un brano scritto nel 2009 dalla stessa Molinari insieme a Giò Di Tonno, nato da una perdita personale e profondamente legato alla tragedia del sisma. Una canzone che invita a riflettere sulla fragilità della vita e sul valore di ciò che troppo spesso diamo per scontato.

simona molinari NELL’ARIA: UN BRANO DI MEMORIA E SPERANZA

“Nell’aria è un brano nato per un amico che ho perso. È legato al terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009, poco dopo la mia prima partecipazione a Sanremo” racconta Simona Molinari. “Spesso lo eseguo nei miei concerti, ma non era più disponibile online. Ho deciso di registrarlo nuovamente con una nuova produzione e di renderlo disponibile proprio in occasione di questa ricorrenza”.

Il brano fonde pop e indie in una veste raffinata ed essenziale, costruita su chitarre acustiche, piano, synth, violoncello e archi. Una produzione delicata e minimale che mette al centro l’interpretazione vocale dell’artista.

Per questa nuova versione, Simona Molinari si è affidata alla produzione di Pisk (Roberto Costa) insieme ai Four on Six. Hanno suonato: Claudio Filippini (pianoforte), Fausto Savatteri e Alessandro Centolanza (chitarre), Martino Pellegrini (archi e violoncello).

DATE TOUR 2025

Proprio per ricordare questo legame con la città, l’artista terrà un concerto speciale il 22 luglio 2025 a L’Aquila, data simbolica che si aggiunge alle tappe del tour 2025. Di seguito tutti i concerti in programma.

5 aprile – Bellinzona – Teatro Sociale 10 aprile – Fiesole (FI) – Teatro di Fiesole 11 aprile – Bari – Teatro Forma 12 aprile – Castrovillari (CS) – Teatro Sybaris 24 aprile – Perugia – Auditorium San Francesco al Prato 3 maggio – Venezia – Teatro La Fenice (SOLD OUT) 12 giugno – Parma – Casa della Musica (Crossroads) 1 luglio – Padova – Piazza Eremitani (Castello Festival) 8 luglio – Nocera (SA) – Nocera Jazz Festival 22 luglio – L’Aquila 1 agosto – Monteroduni (IS) – Eddie Lang Jazz Festival 2 agosto – Brolo (ME) – Doc Festival 3 agosto – Noto (CT) – Noto Musica Festival



SIMONA MOLINARI – IL TESTO DI NELL’ARIA

Ora,

Il tuo ricordo su di me nella mia mente vola

Brividi sui pixel di una foto in bianco e nero

Cerco di trovare ancora in me quell’espressione

Ancora

Senti,

So che puoi sentirmi anche se con gli occhi spenti

Il mio grido non ti sveglia ma ti arriva al cuore

L’amore

Vorrei una voce

Che possa arrivare lontano da questo silenzio

Che possa distruggere i muri del tempo e lo spazio in un momento

Che possa arrivare oltre il cielo e trovarti lassù

Dove sei un angelo tu

Ora non chiedo di più

Vita,

Ne capisci il senso solo quando l’hai perduta

Stringo il tuo sorriso morbido tra le mie dita.

È un sorriso che ora durerà per sempre

Vola nell’aria

Vorrei una voce

Che possa arrivare lontano da questo silenzio

Che possa distruggere i muri del tempo e lo spazio in un momento

Che possa arrivare oltre il cielo e trovarti lassù

Dove sei un angelo tu

Ora non chiedo di più

Ora,

Il tuo ricordo su di me nella mia mente sfiora

Brividi e parole che ho pensato e non ho detto

E vibrano nella mia gola forse solo adesso

Adesso