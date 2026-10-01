Venerdì 2 ottobre esce per l’etichetta Cramps Music Vita a dirotto, il nuovo brano di Gianluca De Rubertis feat. Violante Placido. Nella canzone, prodotta a quattro mani da Gianluca De Rubertis e Matilde Davoli, le voci dei due artisti si fondono con le chitarre di Davoli e la batteria di Simone Prudenzano.

Un cortometraggio formato canzone: il significato del brano

Il brano non si limita a raccontare una storia d’amore tradizionale, ma esplora l’incapacità di vivere un sentimento senza osservarlo dall’esterno.

“Vita a dirotto è un cortometraggio formato canzone in cui le immagini sono ad accesso immediato, in cui non si canta una storia d’amore bensì l’impossibilità di abitare la propria storia d’amore senza osservarsi mentre la si vive.”, racconta De Rubertis.

Il dispositivo del brano è nella controvoce “vedersi baciarsi”, cioè guardarsi amare. La voce di Violante Placido si intreccia con quella di De Rubertis, dando risalto alle sfumature su cui il brano si appoggia.

Chi è Gianluca De Rubertis

Gianluca De Rubertis, cantautore e polistrumentista, ha realizzato oltre dieci album. Negli anni fonda gli Studiodavoli e Il Genio e scala le classifiche con il singolo Pop Porno. Collabora con diversi artisti tra i quali Amanda Lear, Morgan, Brunori SAS, Mauro Ermanno Giovanardi e Arisa.

Nel 2024 pubblica l’album L’equazione del destino, anticipato dai singoli Il concetto di virtù con Dente e Notte oscura. L’anno successivo escono Tutti giù per terra e Memorie di un uomo qualunque con il featuring di Morgan, seguiti a maggio 2026 dalla pubblicazione del singolo L’anno del vento per Cramps Music.

Chi è Violante Placido

Violante Placido è un’attrice di cinema e teatro nata a Roma. Debutta al cinema nel 1996 con Jack Frusciante è uscito dal gruppo e lavora in produzioni nazionali e internazionali con registi come Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, Pupi Avati, Anton Corbijn (The American, con George Clooney) e Michele Placido.

A teatro interpreta Titania in Sogno di una notte di mezza estate e Julia in 1984; nel 2026 interpreta Lou von Salomè al Teatro Biondo di Palermo e al Piccolo di Milano.

Violante Placido è anche una cantautrice. Ha collaborato con diversi artisti come Bugo, Mauro Ermanno Giovanardi ed Enrico Ruggeri. Ha inoltre ideato lo spettacolo musicale Femmes Fatales, dedicato a Marianne Faithfull, Nico e Patty Pravo.

Pubblica l’album Don’t Be Shy, a cui segue Sheepwolf per Mescal con il nome di Violante Placido e non più solo Viola. Nel 2022 pubblica Tu stai bene con me, prima di duettare con Gianluca De Rubertis in Vita a dirotto, in uscita il 2 ottobre 2026.