Tiromancino: guida all’ascolto del nuovo album “Quando Meno Me Lo Aspetto”

Anticipato dai singoli Gennaio 2016 e Sto Da Dio, Quando Meno Me Lo Aspetto (EMI Records Italy / Universal Music Italia) è il nuovo album dei Tiromancino, il 14° in studio per la precisione.

“Quando Meno Me Lo Aspetto è nato dovendo lottare contro qualcuno che non aveva la minima intenzione di farlo: me stesso“, chiosa Federico Zampaglione.

Poi, aggiunge: “Dopo tanti anni nella musica e altrettanti dischi, pensavo di aver dato e avuto a sufficienza per quel che riguardava la pubblicazione di nuovi album. Ero deciso ad occuparmi solo di concerti live, qualche singolo ogni tanto e la regia di film.

Poi, come spesso accade, la vita se ne frega delle tue decisioni e va dove vuole andare. Ed è così che, quasi per gioco, mi sono chiuso in studio con Leo Pari e Simone Guzzino, con l’obiettivo di dare forma alle canzoni che avevo scritto nel tempo. Ma non è tutto! Al progetto hanno infatti preso parte anche alcuni amici: Simona Molinari, Mario Donatone e Fabrizio Mandolini.

Abbiamo registrato in totale libertà, senza fretta, né pressioni… ci ho messo dentro tutta la musica che amo, senza lasciare fuori nulla. Una bella mattina mi sono reso conto che nel mio telefono c’erano canzoni a sufficienza per fare un album… e così è stato. Mai titolo fu più appropriato!”.

TIROMANCINO, “QUANDO MENO ME LO ASPETTO”: LA TRACKLIST

Il disco contiene undici brani inediti, che uniscono profondità testuale e incursioni nel blues, così come nel rock, nel country, nell’elettronica, nel reggae e nelle sonorità tipiche della canzone d’autore degli anni ’70.

Ogni brano diventa così parte di un racconto che tiene insieme l’intimità, le paure, la rinascita, la nostalgia di fine estate e la denuncia di un mondo sempre più concentrato sull’apparire, che lascia poco spazio alle passioni e ai sentimenti reali.

Ed è proprio all’interno di questo sistema che Zampaglione – frontman dei Tiromancino – inizia a cercare un anelito di libertà nella dimensione artistica, sognando di scomparire nel blues.

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist di Quando Meno Me Lo Aspetto:

Scomparire Nel Blues Sto Da Dio Quando Meno Me Lo Aspetto Mi Rituffo Nella Notte Una Vita Gennaio 2016 Gli Alieni Siamo Noi Tizzo Il Cielo Nuvole Un Amore Così

