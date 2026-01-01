Tiromancino: il singolo “Gennaio 2016” anticipa il nuovo album “Quando meno me lo aspetto”

Gennaio 2016 è il titolo del nuovo singolo dei Tiromancino, disponibile dal 2 gennaio 2026 su tutte le piattaforme digitali. Il brano fa da traino per il disco d’inediti Quando meno me lo aspetto, la cui pubblicazione è prevista per il 6 febbraio.

Gennaio 2016 è una ballata intensa e dalla forte impronta cantautorale. A proposito del brano, Federico Zampaglione racconta: “Ci sono amori che non ti salvano la vita, ma ti permettono di attraversare il buio. Il singolo fotografa esattamente questa fase, quella in cui si trova il coraggio di rialzarsi”.

Il pezzo vede nuovamente la collaborazione con il pianista Andrea Pesce, con cui Zampaglione ha già firmato singoli come Per me è importante e Imparare dal vento. La canzone anticipa il 14° album in studio dei Tiromancino, Quando meno me lo aspetto (EMI Records Italy/Universal Music Italia).

Dopo l’uscita del disco, il gruppo torna ad esibirsi dal vivo. I Tiromancino hanno già annunciato le prime date del tour teatrale 2026. Il Quando meno me lo aspetto tour, prodotto da DM Produzioni, parte il 10 aprile 2026 dall’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Ecco le date annunciate:

10 aprile – ROMA, Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli

11 aprile – BOLOGNA, Teatro Duse

29 aprile – TARANTO, Teatro Orfeo

12 maggio – MILANO, Teatro Lirico

15 maggio – CATANIA, Teatro Metropolitan

16 maggio – PALERMO, Teatro Golden

19 maggio – PERUGIA, Teatro Morlacchi

22 maggio – FIRENZE, Teatro Cartiere

Il calendario è in continuo aggiornamento. I biglietti per le date sono disponibili su TicketOne e negli abituali circuiti di vendita.

La foto è di Ilaria Ieie