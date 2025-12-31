L’Anno che Verrà 2026: scaletta, cantanti e ospiti del Capodanno Rai 1

Scaletta L’Anno che Verrà 2025/2026, l’evento di Rai 1 per il Capodanno in diretta dal lungomare di Catanzaro. Per il secondo anno consecutivo è Marco Liorni a guidare lo show musicale che accompagna il pubblico italiano verso il nuovo anno.

Dopo il Messaggio del Presidente della Repubblica, alle 21, la serata si accende con una parata di grandi nomi della musica italiana, dai veterani del palco ai nuovi protagonisti delle classifiche, accompagnati dalla Big Band diretta dal Maestro Stefano Palatresi. Al fianco del conduttore, anche Nina Zilli in veste di testimonial del territorio calabrese.

Resta in dubbio la partecipazione di Nino Frassica con la sua Los Plaggers Band, inizialmente previsto nel cast ma rallentato da una lieve indisposizione.

Dove vedere il Capodanno di Rai 1

L’evento è visibile in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Per chi preferisce la radio, la serata è trasmessa integralmente da Rai Radio 1 con incursioni e interviste dal backstage di Catanzaro.

