Testo e significato di WINNER, il nuovo singolo di Geolier, in uscita il 2 ottobre 2026 per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy.

Il brano arriva a tre giorni dall’annuncio di TUTTO È POSSIBILE – ATTO II, secondo capitolo dell’album pubblicato a gennaio e in uscita il 16 ottobre. Dopo PER NOI con Achille Lauro, Geolier torna da solo con un pezzo prodotto da Sottomarino e starchild.

Al centro di WINNER ci sono il successo raggiunto, i soldi e i risultati degli ultimi anni. Geolier li affronta senza ridimensionarli, tra autocelebrazione, provocazione e giochi di parole, ma lega la vittoria anche alle persone che hanno condiviso con lui il percorso.

Geolier – WINNER : il significato del brano

Il titolo chiarisce subito il punto di partenza: WINNER fotografa Geolier nel momento in cui può guardare ai risultati ottenuti e rivendicarli. Successo e denaro entrano nelle barre come elementi concreti della posizione raggiunta dal rapper.

L’autocelebrazione, però, non esaurisce il brano. Alla dimensione individuale si affianca quella del gruppo: la vittoria acquista un peso diverso quando comprende anche chi è rimasto accanto a Geolier durante il percorso.

WINNER arriva inoltre in una fase precisa della carriera del rapper. Il nuovo capitolo di TUTTO È POSSIBILE è atteso per il 16 ottobre, mentre sul fronte live sono già sold out i sei concerti del 2027 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Date e aggiornamenti sono raccolti nel nostro asset dedicato ai concerti di Geolier.

Il testo di WINNER

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “WINNER” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 2 ottobre 2026, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano ▸ Titolo · WINNER

· WINNER ▸ Artista · Geolier

· Geolier ▸ Produzione · Sottomarino, starchild

· Sottomarino, starchild ▸ Etichetta · Atlantic Records Italy / Warner Music Italy

· Atlantic Records Italy / Warner Music Italy ▸ Data di uscita · 2 ottobre 2026

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