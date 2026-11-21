Sanremo Giovani 2026 ha i suoi sei finalisti: Petit, i Santamarea e Florinda arrivano dal percorso di Sanremo Giovani, Nausica e l’inganno, Primogenito e Lens da Area Sanremo. I nomi sono stati comunicati, ma l’annuncio ufficiale non è ancora stato pubblicato. Uno di loro sarà il ventiquattresimo Big del Festival di Sanremo 2027.

Li ha scelti la Commissione Musicale presieduta da Stefano De Martino, tre per ciascun percorso, fra i trenta artisti degli Area Sanremo Finals, divisi a metà fra i vincitori di Area Sanremo e gli ammessi di Sanremo Giovani.

Artista Percorso Etichetta Petit Sanremo Giovani 21co/Atlantic/Warner Music Santamarea Sanremo Giovani Numero Uno/Sony Music Florinda Sanremo Giovani RC Music/Universal Music Nausica e l’inganno Area Sanremo Isola degli Artisti/ADA Primogenito Area Sanremo EMI/Universal Music Lens Area Sanremo Indipendente

Fra i sei, quattro sono legati a una major: Petit con 21co/Atlantic/Warner Music, i Santamarea con Numero Uno/Sony Music, Primogenito con EMI e Florinda con RC Music/Universal Music. Nausica e l’inganno è con Isola degli Artisti, mentre Lens è l’unico indipendente.

Chi sono i finalisti di Sanremo Giovani 2026

Petit, il romano Salvatore Moccia, classe 2005, è stato finalista del canto ad Amici 23, battuto da Sarah Toscano. Un anno fa era fra i 24 di Sanremo Giovani 2025 ed è uscito in semifinale contro Nicolò Filippucci: ci riprova con SEI TU.

I Santamarea, quattro ragazzi di Carini, nel Palermitano, hanno vinto Musicultura nel 2023 e nel 2026 sono stati finalisti della Targa Tenco per l’opera prima con l’album Anime storte. In gara la band porta Tutto questo mare dentro.

Florinda, napoletana del 2000, è diplomata in pianoforte al Conservatorio San Pietro a Majella ed è stata scelta per Amazon Music Breakthrough. Per la finale la cantautrice porta Senza ‘E Te.

Primogenito, il cantautore romano Gabriele Tosti, classe 2004, a marzo ha esordito con EMI, a maggio ha pubblicato l’EP Affogare in acque amiche e il 1° maggio ha suonato al Concertone di Roma.

Su Primogenito si concentrano da settimane i rumors dell’ambiente discografico, che lo indicano come il favorito per il ventiquattresimo posto, e Michele Monina ne ha già raccontato la vittoria con un mese e mezzo di anticipo.

Nausica e l’inganno è la formazione dell’arpista catanese Giordana Petralia, che nel 2023 era fra i vincitori di Area Sanremo, con il premio De Scalzi, ed è arrivata alla finale di Sanremo Giovani con Favole. Prima ancora, a X Factor 2019, era arrivata al sesto Live nella squadra di Sfera Ebbasta.

Chi resta fuori: eroCaddeo, Kimono e rob

Da Area Sanremo restano fuori, tra gli altri, eroCaddeo, che a X Factor 2025 ha chiuso secondo nella squadra di Achille Lauro dietro rob, e Kimono, che ha vinto l’edizione 2019 con Sfera Ebbasta.

Dal percorso di Sanremo Giovani non passano né rob, vincitrice di X Factor 2025, né i Les Votives, secondi nel 2024. Restano fuori anche gli altri due ex allievi di Amici, Albe e Plasma.

Sarà Sanremo l’11 dicembre: come si sceglie il ventiquattresimo Big

Prima della finale ognuno dei sei avrà una puntata promozionale in prima serata su Rai 1, senza voto. Venerdì 11 dicembre, a Sarà Sanremo, in diretta dal Teatro del Casinò alle 21.30, la Commissione Musicale sceglierà da sola, senza televoto, un solo vincitore.

Chi vincerà entrerà fra i Campioni del Festival accanto ai ventitré scelti da De Martino, che nella stessa serata svelerà il cast dei Big. Il Festival di Sanremo 2027 andrà in scena all’Ariston da martedì 16 a sabato 20 febbraio.