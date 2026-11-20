Nelle pagelle di Alvise Salerno ai sette inediti del quinto Live Show di X Factor 2026, in onda giovedì 19 novembre su Sky Uno, camilla è la più radiofonica con 7, mentre Patrizia Napolano e Le Distanze si fermano a 5.

Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web, valuta ogni brano in stelle e con un voto numerico: 6½ per Alex Fontana, 6 per Giacomo Calò, Mad-Dog e Teo Bok. Testo, significato e credits di ogni inedito sono nell’hub degli inediti di X Factor 2026.

Esibizioni e verdetti della serata, con l’eliminazione di camilla al Tilt, sono nel racconto del quinto Live Show.

Le pagelle di Luca Jurman sul quinto Live di X Factor 2026: Jurman difende camilla, Teo Bok 7-, Le Distanze 4½.

Le pagelle di Alvise Salerno ai nuovi singoli del 20 novembre: FreshMula e Margherita Vicario Golden Song, Malgioglio bocciato.

Le pagelle di Alvise Salerno agli inediti del quinto Live Show di X Factor 2026

I brani consigliati

CONSIGLIATO CAMILLA – SOLO NOI ★★★★★★★ 7

Il brano cammina sulla strada già tracciata, ai tempi, da Grace e G-Eazy con la loro You Don’t Own Me (indimenticabile nel trailer di Suicide Squad associata ad Harley Quinn e Joker).

Il territorio di appartenenza è quel retro soul in chiave ‘cinematic’ che conferisce eleganza e compostezza a chi lo propone, che di base deve possedere charme a mai finire.

Ricordiamo, per completezza, che il brano appena citato non è un inedito, bensì una reinterpretazione moderna di un brano di Lesley Gore del 1963, dunque ingloba tutta quella parte orchestrale anni ’60 che dona anche una certa grandezza a tutto il pezzo.

Fatta questa doverosa introduzione, camilla racchiude nel suo primo brano inedito tutti questi elementi e sceglie di andare in una direzione precisa, ostinata e contraria rispetto all’attuale musica che avviluppa le classifiche e le playlist italiane.

Di tutti gli inediti proposti a X Factor quest’anno, questo è l’unico che può avere delle possibilità in termini radiofonici perché è l’unico che aggiunge qualcosa di diverso (non di nuovo) a ciò che abbiamo sul grande mercato, rimanendo in scia con una qualsiasi programmazione di una radio commerciale nel modo migliore.

CONSIGLIATO ALEX FONTANA – VIVIAN ★★★★★★½ 6½

Perché la scelta di far cantare Alex Fontana in italiano? Perché questa scelta kamikaze?

Il brano vuole calcare la mano su quel mondo alternative rock, garage, blues in salsa british e, nel caso particolare, sembra di rivivere i fasti dei The Black Keys e della loro Gold on the Ceiling ma senza la tastiera come elemento centrale dell’arrangiamento.

Si parla di questa ragazza, Vivian, con cui il buon Alex ha evidentemente avuto una storia fugace ma che a lui è rimasta impressa nella memoria.

Il brano funziona, potrebbe vivere bene fuori dalle quattro mura di X Factor ma ci sono dei limiti. Il primo è che, in italiano, Alex perde 1000 punti aura e il secondo è che in certe parti sembra di ascoltare Damiano dei Måneskin.

Speriamo bene.

CONSIGLIATO GIACOMO CALÒ – A UN PASSO DA ★★★★★★ 6

Questa canzone ha un grande, grosso limite: la penna inconfondibile di Giuliano Sangiorgi alle spalle.

È una bella canzone ma più che un inedito sembra avere tutte le sembianze di una cover dei Negramaro dei tempi di La finestra e questo, per l’ottimo Giacomo, potrebbe rappresentare un limite più che un vantaggio agli occhi del grande pubblico.

Detto ciò, immaginate una power ballad che vuole prenderti il cuore e fartelo in mille pezzi con delle chiavi musicali sempre interessanti e diverse dalla media, alla Giuliano, ed eccoci qui, c’è poco altro da aggiungere se non il fatto che Giacomo la interpreta al meglio delle sue possibilità.

Il grande MA… è legato alla possibilità di avere una resa sul breve e medio termine.

È una canzone che non aggiunge granché alla musica italiana, dunque viene da domandarsi perché si dovrebbe scegliere di ascoltare A un Passo Da e non, per esempio, Un Passo Indietro della band salentina.

CONSIGLIATO MAD-DOG – PERICOLOSA ★★★★★★ 6

Mad-Dog are the new Les Votives e il risultato potrebbe essere il medesimo fuori da X Factor.

Il punk, il rock, il metal (che cito solo per completezza ma nulla ha a che vedere questo brano con il metal) sono generi che in questo Paese proprio non attecchiscono, il pubblico non li vuole, li rigetta.

Siamo il Paese della canzone melodica e questo fattore non cambierà mai, vedasi anche i rapper che a una certa si autoimpongono di spostare il baricentro verso il pop perché altrimenti restano bloccati.

Il brano è un post punk molto teen che si sposa benissimo con questi giovani ragazzi sardi, capaci di rendere moderne anche le classiche caratteristiche che avevano i The Beatles. Sì, il brano è pieno zeppo di riferimenti musicali ai Fab Four e ci sta, loro li amano e inglobarli ha senso.

Il problema è che sembrano acerbi e la maturità artistica dona credibilità. La credibilità per fare certe canzoni è obbligatoria. Sono molto interessanti e ben amalgamati ma bisogna lavorarci con estrema calma, questo è solo un punto di partenza ed è pienamente sufficiente.

Sul mercato è molto complicato che ottengano risultati nell’immediato, bisognerà avere pazienza e ‘costruirgli’ attorno squadra e percorso con la calma che si deve a chi ha del talento ancora non espresso al 100%.

Il brano è scritto, anche, da Diego Naska e si sente ma non risulta invasivo come in altre occasioni e per altri interpreti. Questo può essere un vantaggio perché vuol dire che, nonostante la non completa maturità, i ragazzi hanno personalità e la fanno emergere.

Buon cammino, Mad-Dog.

CONSIGLIATO TEO BOK – BELIEVE ME ★★★★★★ 6

Il più grande limite di Teo Bok è proprio Teo Bok e questa canzone lo dimostra.

Per smania di far vedere, di far capire, di farsi apprezzare dal pubblico ha creato un inedito pieno zeppo di elementi non necessari, specialmente in apertura e in chiusura di brano. Nel mezzo, poi, un intero mondo che doveva essere asciugato.

Vuole essere Justin Timberlake, vuole essere la popstar ammiccante perché così gli hanno inculcato fin da piccolissimo e lui ci ha creduto, ha fatto di tutto ma la sensazione che non basti mai, che non sia mai sufficiente, forse, lo ha portato a credere che bisognasse aggiungere sempre di più quando invece bisogna, bisognava e bisognerà alleggerire un po’ tutto.

Il territorio è (per semplificare molto) pop funk, la voce è dritta e senza sbavature, il testo è autobiografico e, guarda un po’, parla proprio del desiderio di farsi capire, farsi accettare, far vedere a tutti che lui sia il migliore. Riflette il limite di cui sopra e la musica non è da meno.

Si parte con un assolo di piano in cui la sua voce è ammiccante, suadente e ormonale come solo una vera popstar sa fare, poi si fa sul serio con strofe e ritornello che ti fanno pensare “ohibò, Timberlake ha fatto una nuova canzone” e invece è solo Teo Bok.

Il brano prosegue con una struttura degna del genere di appartenenza consolidata ormai da decenni, dunque senza particolari cambi melodici o ritmici, ma il punto è uno: questo brano a chi vuole parlare?

A chi si rivolge? Lui ha sempre detto di volere arrivare al pubblico italiano ma questo è un brano che, al massimo, potrebbe far bene in altre parti del mondo.

In Italia no, il pubblico italiota storicamente rigetta operazioni di questo tipo se fatte da italiani perché risultano artatamente forzate, non ci appartengono culturalmente se guardiamo gli ultimi 30 anni (ma anche di più).

Il risvolto della medaglia è che anche dall’altra parte del mondo potrebbe far fatica perché di cose del genere ne hanno non a pacchi, proprio a cascata quindi si perderebbe in un marasma di uscite e artisti che lo schiaccerebbero per storicità e credibilità già consolidata.

Intendiamoci, non è un brano insufficiente, è solo uno di quei brani che espone chiaramente i limiti di chi la sta proponendo e le difficoltà, fuori dal contesto di X Factor, potrebbero essere più di quelle attese.

L’importante è che Teo Bok, in quell’eventualità, non si stupisca del perché o del per come. La risposta è semplice e l’ha anche esplicata il suo giudice Gabbani: alleggerire, togliere, semplificare, far vedere l’anima.

La tecnica c’è, è palese che il suo livello sia superiore a quello degli altri concorrenti, ma manca tutto il resto che, invece, gli altri hanno sia dentro il programma sia nei loro inediti.

Semplicità, Matteo, ti manca solo quella per essere la superstar che tutti quanti speriamo tu possa diventare.

PAGELLE INEDITI X FACTOR 2026 – I BOCCIATI DA AMI

BOCCIATO PATRIZIA NAPOLANO – RIMAN ★★★★★ 5

Probabilmente il brano peggiore di questa tornata di inediti sotto ogni punto di vista.

Una ragazza con una potenza vocale enorme, ancora da controllare al 100%, che ci ha fatto ascoltare Aretha Franklin, Beyoncé, di tutto e di più e che poi si presenta alla sfida più difficile con un brano che non la valorizza, che ricama sui soliti luoghi comuni del “i napoletani cantano in napoletano” alla prima occasione utile e che la depotenzia a livelli cosmici se pensiamo al suo percorso fuori dalla gara.

Power ballad che nel ritornello sembra Chiamami per Nome della Michielin, con un testo che sembra scritto con gli occhi chiusi e parole uscite fuori da un pallottoliere. In italiano, e non è l’unica di questa edizione, perde tanta aura.

Si poteva e doveva fare di più, giocare con la sua voce in chiave magari gospel, funky o comunque qualcosa che la distanziasse dal già sentito, già ascoltato. Non ci siamo.

BOCCIATO LE DISTANZE – MISSIONE DI SOCCORSO ★★★★★ 5

Entrati grazie a Placebo e Bruno Lauzi, usciti come una qualsiasi pop band che fa un brano che sembra We Are Young dei FUN., dove la parte migliore è il ritornello ma che nella totalità li snatura rispetto alle enormi aspettative che si avevano inizialmente.

Il testo è abbastanza ripetitivo e non ha delle frasi memorabili, si regge tutto sulla voce del cantante e sulla capacità di fare questo yo-yo vocale tra note alte e basse nella prima parte del ritornello che incuriosisce l’orecchio.

Fuori dal programma potrebbero avere possibilità? Sì, però devono scegliere cosa fare perché il loro percorso dentro il programma suggeriva una cosa, questo inedito ne suggerisce un’altra e sembra di essere ancora in una fase embrionale. Il bozzolo sembra ancora non essersi aperto abbastanza e la farfalla che vola nel cielo sembra ancora… distante nel tempo.

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