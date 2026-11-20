Il concerto di Ultimo a Tor Vergata potrebbe passare dal cinema a Rai 1. In prima serata andrebbe TUTTO. Live a Tor Vergata, il film di Giorgio Testi sulla notte del 4 luglio 2026, e la data che circola è mercoledì 9 dicembre.

Ultimo a Tor Vergata su Rai 1: la Rai non ha ancora confermato il 9 dicembre

La Rai però non ha ancora annunciato né la messa in onda né la data. Il 9 dicembre circola da fine ottobre fra gli account dei fan su X, e nelle ultime ore le pagine Instagram dei fan del cantautore hanno dato per imminente l’arrivo del film su Rai 1, senza un giorno.

Della serata la Rai aveva già parlato a giugno, quando Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time, sulla diretta del concerto aveva detto: “Ho chiesto se c’è uno spazio di offerta televisiva. Stiamo valutando”. La diretta poi non c’è stata, e chi non era a Tor Vergata ha potuto vedere il live al cinema.

TUTTO. Live a Tor Vergata, il film da 3 milioni di euro al cinema

Nexo Studios ha portato TUTTO. Live a Tor Vergata nelle sale dal 22 al 30 settembre 2026, e in nove giorni il film ha incassato 3.091.303 euro con 196.743 biglietti. Già al debutto era primo al box office, con 857.531 euro nel solo primo giorno.

Il concerto del 4 luglio, nell’area dell’Università di Roma Tor Vergata, ha registrato 250.332 biglietti venduti, la cifra con cui Ultimo è entrato nel Guinness World Records per il concerto pop di un artista solista uomo con più biglietti venduti. La scaletta completa del concerto è nel nostro hub dedicato alla serata.

Dalla serata è nato anche un disco: Ultimo Live Tor Vergata, con le 38 tracce del concerto, è uscito il 13 novembre per Ultimo Records. Ad aprirlo è Tutto, la canzone che ha dato il titolo al film, scritta all’alba dopo il concerto.

Dal vivo il cantautore tornerà con Ultimo Stadi 2027, il tour che partirà il 10 giugno 2027 dallo Stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro e chiuderà il 24 luglio a Olbia.