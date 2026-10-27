Ultimo potrebbe pubblicare il terzo album dal vivo consecutivo con la registrazione del concerto di Tor Vergata. Su Amazon è apparsa, e poi scomparsa, la scheda di Ultimo Live Tor Vergata, un box da quattro vinili autografati in esclusiva Amazon a 59,90 euro, con uscita indicata al 13 novembre.

Nella descrizione il disco era presentato come il live album del concerto dei record e conterrebbe il singolo Tutto insieme alla scaletta completa di Ultimo 2026 – La favola per sempre. Nel cofanetto ci sarebbe anche un booklet fotografico con il testo di una lettera di Ultimo ai fan, scritta per il concerto.

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Per ora non risulta alcun annuncio ufficiale e la scheda non è più online: potrebbe essere stato un errore di pubblicazione o un’anticipazione uscita troppo presto. Un terzo disco dal vivo con la registrazione di Tor Vergata era l’ipotesi che avevamo avanzato scrivendo di Tutto.

Il nuovo box arriverebbe dopo due dischi dal vivo entrambi primi nella classifica FIMI, Ultimo Live Stadi 2024 e Ultimo Live Stadi 2025. Il secondo è uscito il 5 dicembre 2025 per Ultimo Records con distribuzione Believe, in box doppio CD e triplo vinile anche autografati, e ha debuttato primo con 30 brani.

I due live precedenti non avevano né promozione radiofonica né singoli, mentre quello di Tor Vergata avrebbe alle spalle Tutto, uscito il 18 settembre per Ultimo Records e scritto all’alba dopo il concerto, e il film TUTTO. Live a Tor Vergata, che ha incassato 3.091.303 euro nelle sale.

Il concerto del 4 luglio ha venduto 250.332 biglietti, cifra certificata dal Guinness World Records. Se il disco uscisse davvero venerdì 13 novembre, la sua prima classifica FIMI sarebbe quella pubblicata il 20.