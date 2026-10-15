Testo e significato di NON SEI PIÙ TU, il brano di Geolier con Lazza contenuto in TUTTO È POSSIBILE. ATTO II, uscito il 16 ottobre 2026 per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Racconta una relazione che si è svuotata: lui la ama, lei non risponde, e alla fine se ne va.

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È la terza traccia del disco e il primo dei tre featuring, prima di Achille Lauro e Shiva. Per Lazza e Geolier non è la prima volta insieme: hanno già condiviso più brani negli anni.

Il significato di NON SEI PIÙ TU di Geolier

Geolier canta in napoletano e si rivolge a lei. Le rimprovera di ragionare solo con la testa, di volere il mondo per sé e di perdere tempo a restare sola, convinta che non sia colpa sua. Per lei l’amore è un vestito chiuso nell’armadio e mai indossato.

Poi dice cosa vorrebbe chi la ama: sentirsi rispondere che anche lei lo ama, quando glielo dice, mentre lei di solito sta zitta. E un abbraccio quando fa freddo, anche se ha capito che il freddo è proprio lei.

La strofa di Lazza, in italiano, passa all’accusa. Lei ferisce anche senza una pistola e poi dà a lui la colpa se resta sola; per come finge, meriterebbe il Nobel. Visto che le persone non cambiano, la sua soluzione è cercarne un’altra.

Lazza cita anche Dustin Hoffman e il suo Rain Man. In chiusura arriva il titolo: lei non è più la stessa, e con la scusa di chiarirsi le idee si allontana e fa sparire ogni traccia.

Il prossimo appuntamento dal vivo di Geolier si chiama Napoli è casa tua: sei concerti allo Stadio Diego Armando Maradona dal 9 al 15 giugno 2027, tutti esauriti. Scaletta e tappe dell’estate sono nel nostro articolo sui concerti di Geolier.

Credits del brano ▸ Artista · Geolier feat. Lazza

· Geolier feat. Lazza ▸ Titolo · NON SEI PIÙ TU

Testo di NON SEI PIÙ TU di Geolier

Tu arraggiun sul ca’ capa toja

quann vuò tu, quann vuò,

tu vuliss tutt ‘o munn p tè,

senza lun, senza sol,

pierd tiemp a fà sì ca riest sol,

sol tu t’ truov bon,

e nonostant piens ca nun è colpa toja,

sta passann o tiemp mentr riest sol comm’ a lun e o sol

Tu rispunn malament a chiunque s’avvicin

e t’lamient ca nisciun o fà,

pcché l’ammor p te è sul nu vestit ca tu tien

rind armadio e nun è mai indossat,

Che s prov? Cu iss è tutt cos insipid senza sapor,

O rir nfacc si vò cumannà e ric “fa a brav”,

o stai perdenn e stai perdenn ma nun c fai caso,

e t sient na scem si piens malament e na person ca t sta amann semplicement

issà pruvà p nu mument a vulè ben a coccrun

cchiù assaje e quann vuò a te

iss vo’ sultant ca tu ric pur ij

quann t ric “ti amo”

e tu di solito stai zitt,

vo’ n’abbracc si fa fridd…

pur si a capit ca sì tu o fridd

Troppo tardi per rimandare a dopo

Ormai che anche dopo è ora

Prima uccidi anche senza una pistola

E poi dai la colpa a me se sei sola

Il mondo è sotto sopra

Giorni, nuovi, stessi problem

Grandi che a certi quasi daresti un nome

Mi serve un’ora di più su questi Rolex

Per come me fingi meriteresti il Nobel,

Neanche Dio mi è testimone

Mi odi però più di una tua bestie è in love

Salva una vita chi scrive i testi

So che dentro chiunque scrive quei testi muore

Non so farti una buona impressione, ma

Ti assicuro non mi impressiona se

Non puoi cambiare le persone, la soluzione

Cambia persona

Sto a insegnarti come farsi forza

E più è tardi più rialzarsi costa

Io l’uomo della pioggia come Dustin Hoffman

Mi fa più di una goccia come da sti Hoffman

Non ci credo che dicevi sul serio

Non sei più tu, non sei sobria

Con la scusa di schiarirti le idee

Scappi e cancelli ogni prova

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto: ufficio stampa