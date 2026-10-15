Testo e significato di LEGGENDA, la seconda traccia di TUTTO È POSSIBILE. ATTO II, il disco di Geolier uscito il 16 ottobre 2026 per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Il rapper si definisce una leggenda e racconta lusso, numeri e la casa di prima.

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Arriva subito dopo PER EMANUELE, che si chiude con un ritratto di sé in terza persona, e ne ribalta il tono. Qui Geolier parla in prima persona e senza dubbi: chi dice il contrario, secondo lui, non ha capito niente.

Il significato di LEGGENDA di Geolier

Nella prima strofa il sindaco gli dà del lei, la gente chiede un sussidio che non arriva e allora glielo dà lui, alle sfilate va solo se lo invitano Nike o Adidas. E i baci gli danno fastidio, perché con un bacio Giuda ha tradito.

Nel ritornello ricorda che abitava al secondo piano, in 80 metri quadri: oggi 80 metri quadri sono la cabina armadio. I soldi non li conta mai, sono tutti bonifici, ed entra da Louis Vuitton come se fosse Bernard Arnault.

Nella seconda strofa si è preso lo stadio per una settimana, e il Napoli dovrà giocare su un altro campo. Anche San Siro gli sembra piccolo come un campo da calcetto. Davanti a una scelta fra due colori di una Birkin, le prende tutte e due.

Il ritornello chiude anche il brano, con l’ultima immagine: una collana che soffoca e chi, dopo una foto e un video con lui, si sente in diritto di chiedergli quando la sposa.

LEGGENDA è uno dei sei inediti dell’Atto II. I restanti tre brani del disco, WINNER, PER NOI e AUTORITÀ, erano già usciti come singoli e hanno esordito tutti al numero uno su Spotify. Ne abbiamo raccontato il testo di Winner, quello di Per noi e quello di Autorità.

Credits del brano ▸ Artista · Geolier

· Geolier ▸ Titolo · LEGGENDA

Testo di LEGGENDA di Geolier

M serv a carriola p purtà e pall

E almen 3 e lor p me izà

Nipotm joc, s’ fà e rsat, pazze co’ o Richard e mo sta scippann,

Parlammc chiar so na leggenda, e chi ric o cuntrari nu capisc nient

ca magl Chrome Hearts pulezz e lent e o sindac m parl e m ra o lei

a gent nu mang, vonn o sussiddio ma nun cio rann e allor cio rong ij,

m rann e bac e m ra fastidio, proprio co bac Giuda ha tradit,

atterra a Milano Linate Prime, m’invit a sfilat ma quannt maj,

c vac sul si m’invitass nike oppure adidas, dipende a chi m rà cchiu assaje

m fann n’applaus, l’ombra m segue, m chied na paus,

aspè ann bussat p c vnì a scta a mattin ma è tard,

ij di solito prim e m sosr m veg a top 50 italian,

e si stong p prim rimang n’appoc e allora vien cchiù tard.

e pcciò m sfasterej, stev o sicond pian, nta 80 metri quadr,

mo 80 metri quadr è a cabin armadio e pcché m sfasterej,

ca nun cont mai e sord, tanto ormai so bonific, tiemp bell e na vot,

Lev ‘e sord ‘nda sacc, e pcchè m carevn e jeans ra guoll e pcché m sapevn e parev brutt, tras addu Louis Vuitton comm foss Bernard Arnault,

sta cullan m soffc e m par chest se fatt già na fot e nu video p chest s sent in diritto e m chiedr pur quant e ca ma spos,

4×4 camminn stritt, vicin vicin, s tocc o spicchiett,

m’agg pigliat o stadio na smman, o Napl adda jucà rinda n’atu campett,

Chiara m’a itt è indecis o color ra Birkin tra arancion oppur verde,

ij ce l’aggià pigliat tutt e doje pcché oltre a sti preg sto chin’ e difett,

sto chin’ e cumpagn, sto chin’ e villett,

so tutt in affitt si no un t’à ress,

ij song viril e so pur viral

stat ndo mirin però nun v spar,

o capitol sett, o versett 21, o Vangel ra strad second me stess,

E sord alluntann e nfam e allontanan altrettant chiu nfam, e furmic co’ miel,

Ammsur na L, e mutand XL, pcché teng cchiù o men cchiù e 16 pall, è na malformazione c teng,

a me pure o San Siro m va pccrill e diventa nu camp a 5,

guard sto chius ndo Gulfstream

e l’hostess parla n’ata lengua.

e pcciò m sfasterej, stev o sicond pian, nta 80 metri quadr,

mo 80 metri quadr è a cabin armadio e pcché m sfasterej,

ca nun cont mai e sord, tanto ormai so bonific, tiemp bell e na vot,

Lev ‘e sord ‘nda sacc, e pcchè m carevn e jeans ra guoll e pcché m sapevn e parev brutt, tras addu Louis Vuitton comm foss Bernard Arnault,

sta cullan m soffc e m par chest se fatt già na fot e nu video p chest s sent in diritto e m chiedr pur quant e ca ma spos

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto: ufficio stampa