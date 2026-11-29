I Jalisse saranno a Sanremo 2027? Domenica 29 novembre Fabio Fazio lo ha chiesto a Stefano De Martino, ospite sul Nove a Che tempo che fa. “È una domanda inopportuna. Se dicessi di sì, potrei spoilerare qualcosa. Se dicessi di no, potrei dire una bugia. Quindi tacio”.

I Jalisse li avevamo inseriti nella nostra lista dei 30 nomi in corsa e li abbiamo tenuti anche nella previsione dei 23 Big, sulla base delle indiscrezioni raccolte nell’ambiente discografico. Per sapere se ci abbiamo preso dovremo aspettare ancora un po’, perché, come ha spiegato De Martino, “fino all’11 dicembre il cast non è svelabile”. A dover pazientare è soprattutto chi segue il Festival da casa, visto che “gli artisti, quasi tutti, sanno già che sono stati scelti”.

Quando Fazio ha fatto il nome di Stash, già ospite del programma, De Martino gli ha rigirato la domanda. “Cosa ha detto? Ha nicchiato? Ha lasciato intendere? Allora non ci sarà”. A proposito di Arisa, invece, il direttore artistico ha detto che non sarà in gara. Quanto alla reunion dei Måneskin, ha detto di non saperne nulla.

Centinaia di canzoni per 23 posti fra i Big

Le canzoni arrivate a De Martino sono state “centinaia, non migliaia”: “Ce ne sono arrivate tantissime, ce ne sono state molte che ho tenuto, insomma, quasi fino alla fine”.

“Ho iniziato prestissimo, perché subito dopo l’investitura di Carlo (Conti, ndr) ho iniziato a dire a tutti mandatemi cose, perché avevo l’ansia di avere poco tempo”, ha raccontato il direttore artistico. Per lui “23 sono un bel numero ristretto”, rispetto ai 30 Big del 2026.

Ai ventitré scelti da De Martino si aggiungerà il ventiquattresimo cantante, che uscirà dai sei finalisti di Sarà Sanremo, venerdì 11 dicembre in diretta su Rai 1.

Le canzoni scelte per Sanremo 2027

Se sui nomi deve aspettare l’11 dicembre, sulle canzoni De Martino si sbilancia già. “Ci sono delle canzoni bellissime. Faccio fatica a immaginare chi vincerà a Sanremo quest’anno, perché sono veramente tanto belle, non vedo l’ora di farvele ascoltare”.

“Io sono mesi che mi emoziono con questa musica e questo è il più grande privilegio di fare questo mestiere artistico. Io sono mesi che piango, ballo, rido su delle canzoni che presto spero diventeranno anche la vostra colonna sonora”, ha detto De Martino.

A sentir lui, è stato anche questo entusiasmo a convincere alcuni artisti a partecipare. Adesso vorrebbe già essere sul palco a presentarli.

Una gara a parte per l’Eurovision

La scelta del rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest sarà una gara a sé, separata da quella del Festival. “Ci sono due gare, una è Sanremo e una è quella, diciamo, la Champions, mettiamola così”, ha spiegato De Martino, che ha detto di aver provato a costruire il suo Festival sugli indizi arrivati dalle edizioni precedenti.

“Da telespettatore ho pensato sempre di più che la canzone che avesse vinto Sanremo poi non era quella ideale per andare all’Eurofestival, oppure c’erano delle canzoni che avrebbero performato benissimo all’Eurofestival pur non essendo la canzone sanremese per eccellenza”.

Con tutti i cantanti sul palco in ognuna delle cinque serate, secondo il direttore artistico ci sarà modo di fare cose diverse. Lo scopo della serata Eurovision è fare show e, ha detto, fra gli artisti coinvolti c’è già grande fermento per quello che metteranno in scena.

“Io dico a tutti: portate il vostro palco all’Ariston”, ha raccontato De Martino, che nei concerti vede una direzione creativa e una cifra estetica sempre più precise per ogni cantante: “Così facciamo vedere anche alle persone a casa cosa si devono aspettare quando vengono a vedervi nel live”.

Vedere qualcuno che canta e suona davanti a un pubblico, secondo De Martino, conterà sempre di più. Con l’intelligenza artificiale, dice, bastano pochi secondi per far cantare e ballare chiunque. È anche per questo che, secondo lui, ci sarà sempre più voglia di andare a sentire chi suona nei teatri, nei palazzetti e negli stadi.

Sanremo 77 e il mestiere del direttore artistico

Al direttore artistico piace il nome scelto per questa edizione: “Si chiama Sanremo 77, mi piace l’idea di mettere l’accento sull’edizione in un’epoca in cui ci sono tanti programmi e talent che mettono il numero dell’edizione”.

Parlando del suo doppio ruolo di direttore artistico e conduttore, De Martino ha messo al centro i cantanti: “Noi siamo gli architetti di questo palazzo meraviglioso che poi verrà abitato dagli artisti, quindi sono loro che poi devono decidere come arredare queste case, cosa fare”.

Secondo De Martino, al direttore artistico tocca anche metterci la faccia: “La funzione del direttore artistico è quella di garantire che, se le cose non vanno bene e arrivano gli schiaffi, qualcuno li prende”.

Agli artisti De Martino ha poi ricordato che “alla fine la gara è un pretesto per fare spettacolo, perché la differenza tra chi fa e non fa Sanremo c’è, ma tra chi lo vince e chi lo fa è poca. L’importante è farlo”. Fazio, però, non è convinto che per un cantante cambi così poco tra partecipare a Sanremo e vincerlo.

Chi affiancherà De Martino all’Ariston?

Sul palco dell’Ariston, ha detto De Martino, “non ci saranno la bionda e la bruna, ma ce ne saranno di tutti i colori”. A decidere sarà l’idea che avrà per ciascuna persona che vuole sul palco. Con qualcuno potrà condurre la serata, altri li inviterà come ospiti.

Alla Milano Music Week, il 16 novembre, il conduttore aveva già detto di non volersi vincolare alla co-conduzione. Per quanto riguarda il suo look, invece, domenica sera ha detto: “Sarò in smoking”.

Sanremo 2027, tornerà Perché Sanremo è Sanremo con Pino Perris

A Sanremo 2027 tornerà la sigla Perché Sanremo è Sanremo, di Sergio Bardotti e Pippo Caruso, riarrangiata da Pino Perris. De Martino vorrebbe che ognuno ripescasse l’epoca della propria vita in cui aveva quella colonna sonora, così che ciascuno potesse tornare in un periodo diverso.

Lui, se deve scegliere un Festival, torna a quello di Raimondo Vianellonel 1998. Si ricorda ancora del conduttore che annunciava “stasera canteranno tutti” guardando verso l’alto.

Carlo Conti a pesca e le riunioni di De Martino

Il suo primo Festival De Martino lo sta vivendo così: “Ho l’entusiasmo delle prime volte, l’inesperienza, la difficoltà nell’individuare le cose a cui vanno accordate delle priorità, però mi diverte, è una cosa bella fare Sanremo”.

Lavorando al Festival, De Martino apprezza sempre di più il modo in cui lo faceva Carlo Conti: “Io più lavoro al Festival di Sanremo, più apprezzo lo stato in cui Carlo fa tutto, cioè di andare a pescare al mattino. Lui è proprio ecumenico, non perde mai il controllo”.

Le giornate di De Martino passano fra le puntate a Milano, in via Mecenate, e le call con il team creativo e con la Rai. “Sono fortunatamente contornato, lo dico sempre, da persone molto più brave di me a fare questo mestiere”, ha detto il conduttore.

Sul Festival, ha aggiunto De Martino, “c’è un lavoro pazzesco e molto meticoloso su tutto”, e la passione lo porta a presentarsi anche alle riunioni in cui non è previsto.

La 77ª edizione del Festival andrà in scena al Teatro Ariston da martedì 16 a sabato 20 febbraio.

Foto: ufficio stampa Rai