Marcella Bella si candida a Sanremo 2027 con un duetto. In un’intervista di Mattia Marzi per Il Messaggero, pubblicata domenica 29 novembre, la cantante ha raccontato di aver mandato il brano a Stefano De Martino, senza svelare con chi lo canta.

Sulla canzone Marcella Bella parte cauta, “Non voglio parlarne troppo. Dico solo che c’è una piccola sorpresa”, e poi la spiega: “È un brano in duetto. L’idea è molto carina. Canto con una mia nemica amatissima. Se De Martino non lo prende a Sanremo, ci divertiremo tanto la prossima estate”.

Marcella Bella a Sanremo 2027: la nemica amatissima è Donatella Rettore?

Il giornalista le ha chiesto se si tratti di Donatella Rettore, e la cantante non ha confermato né smentito: “Chi lo sa. Sa quante ne ho, io, di nemiche (ride)? Vedremo”. Tutto, però, farebbe pensare proprio a lei: fra le due c’è stata una delle liti più note del Festival.

La rivalità è esplosa a Sanremo 1986, quando Donatella Rettore, in diretta in un programma sanremese della notte, si è rivolta a Marcella Bella con una frase rimasta celebre: “Di primadonna qui ce n’è solo una”.

In seguito le due hanno fatto pace. In un’intervista del 2021, a proposito della riconciliazione arrivata con Ora o mai più, Donatella Rettore ha detto: “Ci siamo chiarite e adesso guai a chi mi tocca Marcella. Ci vogliamo molto bene”.

Donatella Rettore, Rosa Chemical e i 23 posti dei Big

Secondo quanto risulta ad All Music Italia,, Donatella Rettore avrebbe proposto anche un brano in coppia con Rosa Chemical, come abbiamo scritto nel nostro articolo sui possibili Big di Sanremo 2027. Se la nemica amatissima fosse davvero lei, le canzoni da lei presentate sarebbe almeno due.

Quanto al duetto, le possibilità di vederlo all’Ariston ci sembrano davvero poche, perché sui 23 nomi in gara abbiamo già le idee molto chiare. Nella lista di 30 candidati pubblicata da All Music Italia, da cui nasce la nostra previsione, non ci sono né Marcella Bella né Donatella Rettore.

Quando poi il giornalista ha citato i nomi spiazzanti per il Festival, fra cui Centomilacarie, 22simba, Emma Nolde e Fresh Mula, la cantante ha risposto: “Eh? Di che parla? Non sono aggiornata, mi scusi. Però una cosa voglio dirla”. E ha aggiunto: “Non c’è futuro senza il passato. Così parlò Bellathustra”.

Da Pelle diamante al remix di Lady anima

L’ultima partecipazione di Marcella Bella al Festival risale al 2025, quando Pelle diamante ha chiuso al 29° posto su 29 Big. Venerdì 27 novembre la cantante ha pubblicato un remix, firmato dal dj Samuele Sartini, di Lady anima, brano del 1979.

Chi si è candidato e chi si è tirato indietro si può leggere fra le dichiarazioni degli artisti su Sanremo 2027. Il cast dei Big sarà annunciato da Stefano De Martino venerdì 11 dicembre a Sarà Sanremo, in diretta su Rai 1.

Foto di Paolo De Francesco