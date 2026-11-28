I Big di Sanremo 2027 potrebbero arrivare a Sarà Sanremo passando da un red carpet: secondo un’indiscrezione lanciata su X da CinguetteRai, Stefano De Martino, la Rai e il Comune di Sanremo starebbero lavorando per cambiare il format della serata di venerdì 11 dicembre su Rai 1.

L’idea sarebbe quella di annunciare ogni nome in diretta e far poi arrivare il cantante al Casinò a bordo di un van nero, da cui scenderebbe per salire a piedi la scalinata con il tappeto rosso. Per ora, però, resta un’ipotesi senza conferme ufficiali.

La voglia di non far vedere i cantanti prima del tempo ricorda quello che si è visto nel talent Il cantante mascherato, dove nella prima edizione i concorrenti si muovevano dietro le quinte con casco integrale e mantello nero per non far capire chi fossero.

De Martino, perché il red carpet per i Big avrebbe senso

Secondo noi l’ipotesi del red carpet è credibile, perché risponde alla domanda che in molti, nella stampa, ci siamo fatti da quando De Martino ha fissato l’annuncio dei Big all’11 dicembre: come si fa a portare i cantanti a Sanremo e farli partecipare al programma senza che i nomi escano prima?

Con ventitré artisti ci sono viaggi da organizzare, alberghi da prenotare e staff che si muovono, e le voci possono partire da ognuno di questi passaggi. Un arrivo studiato nome per nome, con il cantante che si vedrebbe soltanto dopo l’annuncio, proverebbe almeno a difendere la sorpresa fino alla diretta.

Stefano De Martino starebbe valutando anche soluzioni come questa per capire come non far uscire in anticipo troppi nomi e, dato che molti sono già circolati e sono molto vicini alla lista definitiva, come rendere in ogni caso spettacolare la serata dell’annuncio.

Lo stesso problema lo ha dovuto affrontare anche Amadeus, ed è una cosa che capita ai direttori artistici al primo anno, quando non hanno ancora vissuto certi meccanismi sulla propria pelle.

Amadeus, dalla fuga di notizie all’annuncio al Tg1

Per il suo primo Festival, quello del 2020, Amadeus avrebbe dovuto svelare il cast il 6 gennaio in uno speciale de I Soliti Ignoti, ma dopo l’anticipazione del settimanale Chi ha dato 22 nomi a Repubblica il 31 dicembre 2019.

Il 6 gennaio sono poi arrivati i nomi di Tosca e Rita Pavone: secondo quanto risulta al nostro direttore, quei due nomi, gli unici rimasti fuori dal primo annuncio, sono stati aggiunti da Amadeus in un secondo momento alla lista da comunicare.

L’anno successivo, per il Festival 2021, Amadeus ha svelato i 26 Big il 17 dicembre 2020 durante la finale di Sanremo Giovani, con gli artisti presenti alla serata.

Per il Festival 2022 il direttore artistico ha invece annunciato il cast al Tg1 il 4 dicembre 2021, prima della serata di Sanremo Giovani del 15 dicembre, in cui i Big erano comunque attesi.

La scelta del Tg1 nasceva dal fatto che Amadeus non voleva far trapelare troppi nomi: per avere i cantanti in presenza bisognava avvisare tutti in anticipo, e le notizie potevano uscire anche dalla discografia, come avevamo spiegato allora.

Anche perché Amadeus gli spoiler sul cast li ha sempre mal sopportati, a differenza di De Martino, che alla Milano Music Week ha detto di non averne paura.

Nella stessa occasione De Martino ha però aggiunto: “Mi piacerebbe tenere nascosti due o tre nomi che arriveranno di nascosto a Sanremo l’11 dicembre”.

Quest’anno i Big saranno annunciati venerdì 11 dicembre su Rai 1 a Sarà Sanremo, dove conosceremo anche il ventiquattresimo cantante in gara, quello che uscirà dalla sfida fra i sei finalisti di Sanremo Giovani.

In attesa di quella serata, i nomi che circolano sono nella nostra lista dei rumors sui cantanti di Sanremo 2027.

Foto: ufficio stampa Rai