New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 27 novembre 2026 dedicate agli inediti di Amici 2026, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web che ogni settimana recensisce per noi le nuove uscite italiane.

Nella settimana del 27 novembre 2026 troviamo gli inediti di Kashmere, Shari, Saitta, Nicolò Bassani, Tìaso, Aura, Andrea Heros e dei JED.

Queste sono le pagelle della New Music Friday dedicate ai nuovi singoli italiani usciti questa settimana. All’interno delle categorie ogni brano viene valutato in stelle e con un voto numerico, così da rendere più chiaro il livello di consiglio o bocciatura.

Come sempre si tratta di opinioni personali. Il consiglio è quello di ascoltare i singoli e farci sapere la vostra. Qui sotto trovate le pagelle degli otto inediti.

Sono stati pubblicati ufficialmente i primi inediti di questa edizione di Amici 2026 che, ricordiamolo, cambia le carte in tavola e adesso prevede un percorso più mirato alla crescita discografica di ragazzi già sotto contratto da prima dell’ingresso nel programma.

I concorrenti, infatti, non pubblicano più sotto il vessillo discografico di Maria De Filippi, ognuno di loro aveva un percorso fuori e lo sta semplicemente portando all’attenzione del pubblico di Canale 5.

La prima critica, ancor prima di quelle alle canzoni in singolo, è da muovere a chi si occupa delle copertine dei brani che, nonostante la presenza delle major alle spalle dei ragazzi, continuano a essere delle robacce pezzotte, foto in primo piano a bassissimo budget e impegno giusto per dire “ok ne abbiamo una” ma transeat.

È solo strano che un progetto, qualsiasi esso sia, debba essere così poco curato in ogni singolo aspetto anche adesso che ci sono ufficialmente le major ma passiamo all’analisi dei singoli brani.

NEW MUSIC FRIDAY 27 NOVEMBRE 2026: LE PAGELLE AGLI INEDITI DI AMICI

I brani bocciati

KASHMERE

STRATOPAZZA Voto 5

Chi vi scrive conosce artisticamente Kashmere da diverso tempo, essendo stato uno dei vincitori del contest Music Searcher quasi un anno fa con il brano Funkazzista, quindi non risulta come una novità sentire questo tipo di canzone da uno come lui.

Il problema vero del brano è che risulta essere una versione quasi copiata e incollata di Uptown Funk di Mark Ronson e Bruno Mars con la differenza che al timone di comando ci sono Renato D’Amico e Kashmere. Non proprio la stessa cosa.

Il vantaggio, forse l’unico, di questa canzone è che ti fa ridere per quanto sia fuori da ogni logica questo ritornello con la costante ripetizione del neologismo “stratopazza”, riferito a una persona che appartiene alla vita personale del cantante che possiede una stratocaster (per chi non lo sapesse, una delle chitarre storicamente più famose al mondo).

Essere divertenti quando si fa il funky deve essere primario come fattore, quindi ci siamo sotto questo profilo, però manca tutto il resto e non si può fare a meno di notare la scarsa originalità dell’arrangiamento e un impatto vocale ai limiti del tremebondo.

SHARI

CRIMINE Voto 5

Shari appartiene a quella categoria di cantanti che sembra cambiare addirittura timbro in base alle persone con cui lavora. Basta ascoltare il brano Mai Più, prodotto dal fidanzato Salmo e pubblicato a luglio scorso, e confrontarlo con questa Crimine. Due persone diverse e in entrambi i casi il risultato è il medesimo: alla ricerca di un percorso che possa valorizzarla, cosa che non è mai riuscita fino a questo momento.

Il brano in questione arriva in un momento abbastanza particolare, dato che proprio in queste settimane abbiamo ascoltato sul fronte X Factor Camilla che proponeva esattamente lo stesso genere e ha permesso al pubblico di tornare ad avere fresca in mente You Don’t Own Me, brano iconico del mondo rock blues con quel tocco di eleganza anni ’60.

Crimine subisce il peso del paragone con quel brano, un po’ punto di riferimento moderno di un intero genere, e diventa una copia sbiadita e fatta tanto per dire di avere fatto qualcosa. Manca struttura, mancano idee, manca l’elemento caratteristico che permette a Shari di emergere, manca proprio Shari.

Appare evidente che, dentro al programma, si stia cercando di appiattire la sua voce togliendole la classica caratteristica che la rendeva riconoscibile. Per carità, un bene dato che quel punto vocale non era mai piaciuto al pubblico, ma annullarlo del tutto sembra una mossa controproducente. Ci vuole senso della misura.

Il testo è blando, non racconta niente di particolare e non rimane niente, se fosse stata pubblicata al di fuori del programma non ne avremmo neanche parlato per far spazio ad altri emergenti con canzoni più interessanti.

SAITTA

CLASSE ’99 Voto 5

Saitta, in prospettiva, potrebbe fare cose interessanti nel mondo del cantautorato ma se queste sono le premesse meglio bloccare tutto, scarificare e riasfaltare da zero. Leggere un testo in cui la frase iniziale è “sono un classe ’99 e ho il 42 di piede” è qualcosa di straniante, inaspettato e non colpisce, ti fa rabbrividire.

Questo testo sembra l’elenco della spesa, non un brano autobiografico in cui si analizza un qualcosa di profondo, e la mazzata finale arriva con il “nananana” momentum che è una cosa vecchia, non old style per far figo ma proprio vecchia e nel senso brutto del termine. Si salva l’arrangiamento affidato a Ivan Segreto, un Maestro vero della musica cantautorale ma tutto il resto è da prendere, riportare in studio e rielaborare non diciamo da zero ma quasi.

Anche questi inciampi servono per crescere, speriamo non sia l’alba di un percorso tragico perché questo ragazzo ha tutto il diritto di scrivere un futuro migliore, sperando che la prossima volta non ci dica anche la circonferenza del bacino, la larghezza delle spalle e il peso corporeo.

NICOLÒ BASSANI

UN ALTRO ANCORA Voto 5

Questo ragazzo ha avuto la grande, enorme fortuna di potere collaborare con Folcast che ha una qualità incredibile e che spesso è stato sottovalutato con i suoi inediti, davvero molto belli, e infatti il brano è il migliore del lotto di questa tornata di inediti.

Il punto focale del disagio è proprio questo ragazzo che è acerbo vocalmente, si sente tantissimo e su una canzone piuttosto interessante come questa un timbro così infantile fa perdere ogni tipo di interesse nel pubblico, eccezion fatta per le fan adolescenti del programma che riconoscono in questo giovincello un soggetto che può essere caruccio esteticamente e nulla più.

Una ballatona strappa mutande che farà piacere alle sue giovani fan ma che per la musica italiana è solo un altro inutile puzzle aggiunto nei datacenter che, ricordiamolo, hanno bisogno di preziosa acqua per essere raffreddati.

Preferirei donare quest’acqua ai paesi sottosviluppati se l’alternativa deve essere usarla per far spazio a questa canzone.

TÌASO

ANANKE Voto 4

Il concetto è sempre il medesimo: se questa ragazza avesse pubblicato il brano senza il marchio di Amici alle spalle sarebbe passata totalmente inosservata. Non c’è un briciolo, neanche un grammo, di originalità né nell’arrangiamento né nell’impatto vocale che è uguale a quello di Madame, né nel testo.

Nel comunicato stampa ufficiale si descrive questo come un brano “autentico che arriva al cuore”, o almeno questo dovrebbe essere l’intento se solo si capissero la metà delle parole pronunciate da questa giovane ragazza, cosa che non accade.

Il brano dovrebbe parlare di ricerca di se stessi dopo delusioni d’amore e familiari e per metà si comprende che sia così, con una scrittura abbastanza elementare, mentre per il restante 50% non si riescono a comprendere le parole quindi risulta difficile avere una certezza matematica che il tema sia solo questo.

Il problema vero, però, di questa ragazza a parte la scrittura e tralasciando l’arrangiamento che non dona all’ascoltatore nulla di nuovo o interessante, è l’accostamento con Madame che risulta davvero troppo troppo marcato e poco funzionale.

Trovare una chiave identitaria è fondamentale in un mercato discografico pieno di squali e protagonisti. Tìaso, al momento, è carente sotto questo aspetto e le canzoni rispecchiano alla perfezione tutte le sue difficoltà.

AURA

SOLITE SOLITE Voto 4

La domanda da porsi in questo caso è solo una: a che serve questa canzone? A chi serve? Perché dovrei impiegare tre minuti della mia vita ad ascoltare una roba reggaeton copiata palesemente da Ossessione di Samurai Jay, più un pizzico del brano dell’ex concorrente del programma Guera, più decine di altri riferimenti che se iniziassimo a fare l’elenco oggi finiremmo in tempo per l’inizio della prossima edizione del programma.

Solite solite canzoni inutili sia per i cantanti che le propongono che per il pubblico. Il testo non dice assolutamente niente, non ha un significato di nessun tipo ma transeat, ormai abbiamo capito l’antifona. Il problema vero è che non è originale, non è interessante, è la copia di mille riassunti e non serve.

Francamente non serve.

ANDREA HEROS

VEDRAI Voto 4

Se Riccardo Cocciante ascoltasse questa canzone, forse, si inca**erebbe tantissimo. Ma anche Luca Carboni e un’altra decina di grandi cantautori italiani del passato. In pratica il problema, anche per Andrea Heros, è che non ha un’identità artistica chiara e riconoscibile, è l’ennesimo ragazzo buttato in pasto ai lupi prima che trovasse una strada.

Ma perché questa fretta?

Detto ciò, il brano è una ballad in perfetto stile Cocciante, come detto, in cui la voce non supporta la profondità della composizione e viene a crearsi questo stacco abbastanza evidente tra vocina sottile e produzione importante, quindi non vengono valorizzate né l’una né l’altra e viene da domandarsi il perché.

È come se si facesse cantare a Tony Boy un brano heavy metal, capite bene che verrebbero annientati dalle circostanze sia lui che la canzone. Eccoci qui con Heros che porta un cognome che dovrebbe portare amore ma che porta solo la sensazione di non volere proseguire oltre il primo “ciao sei molto carina, come ti chiami?”.

Le forche caudine di Amici hanno colpito anche lui.

JED

INDAGINE Voto 3

Con certe canzoni scatta in automatico il pensiero “ma cosa abbiamo fatto di male per meritarci questa cosa?” e questa è una di quelle canzoni. I JED sono un duo che non ha un minimo di originalità, zero, e rubacchiano elementi sparsi da mille altre cose che già esistono sul mercato, in primis i Bnkr44.

Voci totalmente anonime, canzone totalmente anonima, questo dannato corsivo nel cantato che non va più di moda da tempo ma forse a loro non è stato detto e il significato del brano è inesistente. Questa canzone è il nulla, la peggiore del lotto per distacco sotto ogni punto di vista, e se già le altre non erano fulmini di guerra figuratevi questa.

Siamo messi male, molto male.

Questa settimana non assegniamo una Golden Song: nessun brano ha convinto fino in fondo.

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