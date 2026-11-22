Nelle pagelle della settima puntata di Amici 26, andata in onda domenica 22 novembre su Canale 5, Luca Jurman promuove solo Aura con 6, boccia Kashmere (4+) e Saitta (4½) e si chiede perché Carlo Verdone sia stato giudice di canto e non solo ospite.

Jurman, che ad Amici ha insegnato canto per quattro stagioni, dà un solo voto a ogni brano, senza scendere sotto il 4, e commenta anche la sfida dei JED con Denim. Oltre a Verdone, per il ballo la giudice è Irma Di Paola. Esibizioni e verdetti sono nel racconto della settima puntata.

Le pagelle delle puntate precedenti e quelle di X Factor 2026 sono raccolte nella pagina delle pagelle di Jurman, con i voti di ogni settimana.

Le pagelle della sesta puntata di Amici 26: Jurman non promuove nessun inedito, Aura e Shari 5½, JED 4.

Le altre pagelle di Jurman, a X Factor 2026: Jurman difende camilla, Teo Bok 7-, Le Distanze 4½.

Vai ai voti: Kashmere · Shari · Tìaso · Nicolò · Saitta · Aura · Andrea Heros · JED · Denim

Luca Jurman sulla settima puntata di Amici 26: Verdone giudice di canto e la postproduzione

Ariecchice

Buona domenica a tutti!

Nuova puntata con giudice Carlo Verdone, per carità a lui voglio un bene infinito ed ho una stima per lui come attore, sceneggiatore e regista davvero grande, ma perché lui giudice di Canto e non solo ospite???

Tanto ormai è così, a loro che frega chi giudica? L’importante è fare tv e non giudicare con conoscenza vera e precisa della Materia.

Va detto però che almeno i suoi giudizi non sono stati molto accondiscendenti, e in alcuni momenti è sembrato più chiaro di altri che appena entrano nel programma nel ruolo di giudice in realtà si comportano da pseudo vassalli!

Mentre per la danza la scelta è sempre e solo competenza diretta, in questo caso Irma Di Paola.

Vabbè al di là della critica iniziale almeno il programma parte quasi subito, giusto il tempo di un teatrino costruito sul compleanno della Celentano, perciò, tanti auguri, cara Alessandra… e si parte!

Ricordo sempre che le pagelle come sempre hanno un voto che non vuole scendere sotto il 4 per evitare di denigrare troppo pubblicamente un ragazzo per una brutta performance.

Un appunto alla produzione dal punto di vista della fonica va fatto: in questa puntata è tornata prepotentemente la Post Produzione, questo crea noia e disinteresse reale alle performance perché non possono così coinvolgere emozionalmente le persone a casa! Lo volete capire o no????

Lasciate gli errori dinamici di intonazione etc etc, perché tanto si è capito che in questa edizione non c’è nessuno che possa minimamente avvicinarsi a partecipanti del passato, e forse nemmeno a molti delle ultime edizioni, perciò tanto vale lasciargli almeno quella parte di errore umano che li rende meno finti, tanto nemmeno con la post produzione certe mancanze si riescono a camuffare, perciò anche basta! Grazie!

Le pagelle di Luca Jurman della settima puntata di Amici 26: la gara di canto

Kashmere

Ma quale idea (Pino D’Angiò) Voto 4 +

Speravo che non avesse il coraggio di proporla almeno fino al serale, invece no, lo ha fatto, tant’è che Amadeus poi interviene sul commento (non positivo) di Verdone, raccontando il fatto che voleva essere un “omaggio” a D’Angiò, ma l’umiltà di riconoscere un errore si sa che non è una caratteristica di Amadeus, detto questo:

Post produzione evidente anche a un orecchio poco esperto, ma al di là della post produzione la cosa davvero sconcertante, che sembra non essere importante per la classe di canto di Amici, è la scelta di studiare il timbro, che non solo abbiamo già più volte detto che è piccolo e poco musicale, ma in questo caso era davvero fuori contesto per un brano che richiede addirittura una forzatura timbrica espressiva nelle zone gravi maschili, proprio per dare enfasi e pathos corretto al brano, che ha una forte ironia e descrive gli ammiccamenti maschili, spesso ridicoli, tipici di quel periodo che si attuavano nelle discoteche per “Cuccare”.

Ha cantato in modo elementare rendendo il timing robotico e senza groove, la parte parlata e quasi rap era davvero cringe. Boh, davvero troppo sopravvalutato.

4+ (il + è per il ricordo di Pino D’Angiò)

Shari

Bette Davis Eyes (Kim Carnes) Voto 5 +

Appena parte sembra che riesca ad esserci questa volta, ma poi il vibrato old style e il timbro sempre chiuso frenano la comunicazione del senso della canzone.

Intonazione corretta dalla post produzione e questo toglie altra naturalezza vocale, mancano molto i portamenti tipici del brano che nasce blues da Jackie DeShannon e non sono solo una caratteristica personale tant’è che anche Kim Carnes li riproduce in questa versione del 1981.

I portamenti danno molto quel senso di appoggio ritmico che in Shari molti sono stati appiattiti, peccato! Ha cercato anche di uscire dalle sue modalità per dare enfasi alla canzone ma è sembrata impacciata, e forse si doveva concentrare di più ancora sull’interpretazione corretta, dando più sicurezza.

Certi brani non hanno bisogno di super “stagni” del cavolo, bastano pochi movimenti, anche solo espressivi del volto, che in questo caso avrebbero forse aiutato la sua esibizione anche vocale. Più entri nel personaggio e più sei credibile, interpretare è entrare nel personaggio e non crearne uno nuovo!

5+

Tìaso

You’ve Got a Friend (Carole King) Voto 4 ½

Perché usare questo piano se poi lo si suona male e in modo elementare?? Tra l’altro semplificando e sbagliando gli accordi del brano rendendolo una versione da saggio di 1° anno di scuola amatoriale???

Inoltre qui va detto, lei ha cantato in modo sofferto e senza senso, perché il brano non descrive per nulla quell’emozione ma ben altra, e purtroppo l’interpretazione corretta e vera ormai sembra non conti più nulla per chi li prepara e chi li dirige!

L’inglese?? Questo è un brano storico e richiede esibizioni che se non create con virtuosismo almeno con interpretazione adeguata.

La melodia è strutturata su accordi diversi per abbellimento armonico, dolcezza e serenità e voglia di comunicare certezza a qualcuno dicendogli che in ogni momento, anche quelli più bui, tu ci sarai.

Perciò il timbro deve essere aperto e accomodante, il vibrato rilassato e il tempo appoggiato per dare proprio quella sensazione, anche i vibrati e le dinamiche devono rispettare il pathos del brano, e lei era fuori da tutto questo.

4½

Nicolò

Killing Me Softly (Fugees) Voto 5 −

Scelta apparentemente buona ma lui ha un timbro adenoidale su cui ci dovrebbe essere l’obbligo di lavorarci. Che a lui piaccia il genere si percepisce, ma che lo sappia eseguire… purtroppo no!

Anche qui si sente la post produzione invadere anche lui, l’autotune a volte a palla e a volte settato strano. Vibrato strettissimo e senza controllo, nessuna dinamica che invece era essenziale, anche perché questa versione dei Fugees con Lauryn Hill alla voce è davvero complicata.

Ha cambiato la melodia in modo non R&B e togliendo fluidità melodica, fare i riff & runs così vuol dire scimmiottare il canto black, non farlo!

Il timing di questo brano è molto appoggiato mentre lui stava troppo sul beat senza creare quella sensazione di sensualità e di groove che invece questa famosissima versione richiede!

5-

Saitta

Pensa (Fabrizio Moro) Voto 4 ½

Continuerò ad essere impopolare, ma io non devo “imbonirmi” il pubblico, sono chiamato a dare giudizi tecnici onesti e oggettivi, perciò non seguirò mai il trend buonista, che non è solo inutile, anzi, troppo spesso è causa di involuzione generale!

La cosa peggiore da fare in questa fase è continuare a mantenere lo stesso cliché senza sperimentare, perché ricordo che questa dovrebbe essere una scuola ma così rimane bloccato in un angolo interpretativo sempre sopra le righe!

Deve studiare canto dal punto di vista tecnico, altrimenti può solo giocare con il pubblico sull’aspetto emotivo e non realmente emozionale!

Non sopporto più questa cosa di riscrivere i testi degli altri, è diventato davvero insopportabile, ma la cosa peggiore è continuare a giustificarne la moda! Scriveteveli senza usare la forza degli altri e così si vede se le vostre parole superano davvero la grandezza di quelli a cui “rubate” il successo!

Ha esagerato anche la modalità interpretativa forzandola per arrivare al suo scopo, ovvero infilarci dentro discorsi sulla Sicilia, e benché parte del mio sangue sia siciliano questa cosa non è sempre condivisibile, anzi ormai diventa stucchevole, al limite della furbizia.

Mi spiace perché avrebbe anche un timbro interessante su cui lavorare, mancano molti mesi e se continua così senza progredire su brani cantati mettendosi al servizio veramente della musica, arriverà a stancare.

4½

Aura

Tu si’ ’na cosa grande (Domenico Modugno) Voto 6

Lei è la più musicale e più calibrata di tutti i ragazzi del programma, ma il respiro rumoroso continua ad essere invasivo.

L’intonazione quando comincia a spingere è leggermente crescente, e questo a volte può essere causato dalla scelta di schiacciare un po’ il timbro e rinforzando volontariamente le frequenze medie che spesso creano un problema poi tra ascolto esterno dell’intonazione della base con quello interno della voce.

Resta il fatto che denota una buona predisposizione all’agilità e almeno una ricerca delle dinamiche (anche se spesso non corretta) per dare maggiore enfasi all’interpretazione del brano.

Ci sarebbe molto da dire per entrare nel dettaglio tecnico, ma non per denigrare come tanti potrebbero pensare, ma semplicemente perché sarebbe molto più di aiuto per lei sottolineare i difetti su cui lavorare, visto tutto il tempo che hanno lì e potrebbero davvero tutti sfruttarlo il più possibile!

Senza dilungarmi troppo, strappa una sufficienza, ma più per la predisposizione che per l’esecuzione in sé. 6

Andrea Heros

Emozioni (Lucio Battisti) Voto 4 +

La sua mancanza di tecnica è chiara ed evidente come per quasi tutti lì dentro, questa volta si è trattenuto più del solito ma qualcosa non funziona nemmeno questa volta.

Al di là della solita correzione post dei fonici, il suo timbro su questo brano forse era più adatto, è riuscito almeno a eseguire il brano con dinamiche elementari e ha accennato qualche “vibratino” (sbagliato) qua e là, ma i respiri sono sempre fuori luogo, e quando spinge dinamicamente le frequenze medie contaminano il risultato, il timing era appena sufficiente, ma tutto ancora troppo troppo di livello insufficiente.

Lui ce la mette tutta ma non è a posto e non è un cantante nemmeno lui.

4+

La sfida: JED contro Denim, giudice Carlo Di Francesco

Giudice Carlo Di Francesco.

Ormai trovo queste sfide talmente inutili che parlarne porta solo un carico di bile o alla meglio… di noia!

I JED non hanno senso di stare lì come verrebbe da dire per tanti altri, e se devo proprio dirla tutta, malgrado i difetti del canto spezzato in alcuni punti e il modo di pronuncia in “corsivo” (che ha davvero rotto ed è stantio e inutile musicalmente) almeno per l’inedito la vittoria della sfida era da assegnare a Denim, che era scritto sicuramente meglio anche di altri inediti già presentati in queste settimane nel programma!

Ma siccome era ovvio che dovessero passare i JED (e non capirò mai perché) quello che si può dire a questo punto è che sarebbe meglio evitare sfide così banali, perché sono inutili e non sono mai reali purtroppo, nemmeno da un punto di vista oggettivo.

Si risparmia tempo e forse la credibilità verrebbe minata meno, visto ormai che lo è già abbastanza, no??

Comunque, diamo lo stesso un voto dai.

JED

Indagine Voto 4

Denim

Non me ne frega niente Voto 5 +

Gli ospiti e il commento finale di Jurman

Poi partono i momenti più fuori luogo del programma ma che ormai sono diventati gli unici momenti di rappresentazione delle abilità e del talento vero e proprio, oltre che agli esempi di studio, impegno e disciplina, ovvero, Judo e Pattinaggio artistico.

Ospiti Sarah Toscano e il duo Napoleone e Amelie, su cui non sono chiamato a dare valutazioni né pagelle, ma per rimpiangere Sarah e sentire un leggero sollievo anche con Napoleone e Amelie… forse forse c’è qualcosa che non va??

Alla prossima.

Questo articolo è un contenuto originale di All Music Italia ed è protetto dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore. È vietata la riproduzione integrale o parziale senza citazione della fonte e link attivo all’articolo originale.

Foto: Witty TV