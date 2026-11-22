Amici 26 in diretta: la settima puntata del 22 novembre, esibizioni e verdetti
Dalle 14 su Canale 5, con Carlo Verdone e Irma Di Paola giudici e ospiti Sarah Toscano, Napoleone e Amelie.
di All Music Italia ·
Amici 26 in diretta: la settima puntata andrà in onda domenica 22 novembre alle 14 su Canale 5. Dopo la sesta, andata in onda eccezionalmente di sabato, il programma tornerà alla domenica. La puntata è registrata.
Articolo in aggiornamento in diretta. I momenti principali sono in ordine dal più recente al più vecchio. I voti ai cantanti arriveranno in serata con le pagelle di Luca Jurman. Orari e streaming: a che ora e dove vedere Amici 26.
Amici 26: i responsabili artistici, la classe e tutte le notizie · le anticipazioni della settima puntata (attenzione, spoiler) · la sesta puntata in diretta.
Amici 26 in diretta: informazioni sulla puntata
|Data
|Domenica 22 novembre 2026
|Orario
|Dalle 14
|Dove
|Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity
|Conduzione
|Maria De Filippi
|Ospiti musicali
|Sarah Toscano e il duo Napoleone e Amelie
|Giudici esterni
|Carlo Verdone per il canto e Irma Di Paola per il ballo
|Sfida dei JED
|Giudica Carlo Di Francesco
Amici 26 è in diretta o registrato?
La settima puntata è registrata: è stata girata giovedì 19 novembre e andrà in onda in differita domenica 22 novembre alle 14 su Canale 5.
Amici 26 in diretta: esibizioni e classifica della settima puntata
La sfida dei JED con Carlo Di Francesco e il judo di India
Per i JED ci sarà la sfida, e a giudicarla sul palco sarà Carlo Di Francesco, musicista e produttore discografico. India affronterà invece la sua seconda sfida di judo e si giocherà il banco nella scuola.
Foto: Ufficio stampa
Gli ospiti musicali: Sarah Toscano e il duo Napoleone e Amelie
Sarah Toscano, vincitrice della ventitreesima edizione del talent, si esibirà con il suo nuovo singolo Affinché Nessuno Ci Cancelli, uscito il 6 novembre.
Napoleone e Amelie presenteranno Innamorati al piano bar, singolo uscito il 18 novembre.
Foto: Ufficio stampa
Chi gareggia nella settima puntata di Amici 26
Sono 19 i banchi occupati dagli allievi. Per il canto gareggeranno Andrea Heros, Aura, i JED, Kashmere, Nicolò Bassani, Saitta, Shari e Tìaso.
Per il ballo ci saranno Anna A., Anna M., Benedetta, Charli, Clara, Lollo, Napo e Riccardo. Nello sport gareggeranno Alex con il pattinaggio artistico a rotelle, Gabriele con il pugilato e India con il judo.
La settima puntata di Amici 26 alle 14 su Canale 5
Si partirà alle 14 su Canale 5 con Maria De Filippi in studio. Giudicheranno Carlo Verdone per il canto e Irma Di Paola per il ballo, mentre gli ospiti musicali saranno Sarah Toscano e il duo Napoleone e Amelie.
Foto: Ufficio stampa