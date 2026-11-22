Amici 26 in diretta: la settima puntata andrà in onda domenica 22 novembre alle 14 su Canale 5. Dopo la sesta, andata in onda eccezionalmente di sabato, il programma tornerà alla domenica. La puntata è registrata.

Articolo in aggiornamento in diretta. I momenti principali sono in ordine dal più recente al più vecchio. I voti ai cantanti arriveranno in serata con le pagelle di Luca Jurman. Orari e streaming: a che ora e dove vedere Amici 26.

Amici 26 in diretta: informazioni sulla puntata

Data Domenica 22 novembre 2026 Orario Dalle 14 Dove Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity Conduzione Maria De Filippi Ospiti musicali Sarah Toscano e il duo Napoleone e Amelie Giudici esterni Carlo Verdone per il canto e Irma Di Paola per il ballo Sfida dei JED Giudica Carlo Di Francesco

Amici 26 è in diretta o registrato?

La settima puntata è registrata: è stata girata giovedì 19 novembre e andrà in onda in differita domenica 22 novembre alle 14 su Canale 5.

Amici 26 in diretta: esibizioni e classifica della settima puntata

La sfida dei JED con Carlo Di Francesco e il judo di India

Per i JED ci sarà la sfida, e a giudicarla sul palco sarà Carlo Di Francesco, musicista e produttore discografico. India affronterà invece la sua seconda sfida di judo e si giocherà il banco nella scuola.

Foto: Ufficio stampa

Gli ospiti musicali: Sarah Toscano e il duo Napoleone e Amelie

Sarah Toscano, vincitrice della ventitreesima edizione del talent, si esibirà con il suo nuovo singolo Affinché Nessuno Ci Cancelli, uscito il 6 novembre.

Napoleone e Amelie presenteranno Innamorati al piano bar, singolo uscito il 18 novembre.

Foto: Ufficio stampa

Chi gareggia nella settima puntata di Amici 26

Sono 19 i banchi occupati dagli allievi. Per il canto gareggeranno Andrea Heros, Aura, i JED, Kashmere, Nicolò Bassani, Saitta, Shari e Tìaso.

Per il ballo ci saranno Anna A., Anna M., Benedetta, Charli, Clara, Lollo, Napo e Riccardo. Nello sport gareggeranno Alex con il pattinaggio artistico a rotelle, Gabriele con il pugilato e India con il judo.

La settima puntata di Amici 26 alle 14 su Canale 5

Si partirà alle 14 su Canale 5 con Maria De Filippi in studio. Giudicheranno Carlo Verdone per il canto e Irma Di Paola per il ballo, mentre gli ospiti musicali saranno Sarah Toscano e il duo Napoleone e Amelie.