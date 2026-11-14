I JED, il duo livornese formato da Dodo e Jeanvier, hanno cantato ad Amici 26, nella sesta puntata andata in onda sabato 14 novembre alle 14.20 su Canale 5, il nuovo inedito Indagine, in uscita il 27 novembre. Nel testo i JED dicono “scatterà un’indagine, non sono io il colpevole”.

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Dopo l’esibizione il giudice esterno del canto, Ermal Meta, ha detto ai JED che il look è tutto giusto, ma che la canzone gli è arrivata quasi più “maleducata” di loro. Il loro atteggiamento, secondo lui, dovrebbe essere meno edulcorato, più spinto, un po’ più “cattivello”.

Dodo e Jeanvier cantano nella squadra di Rudy Zerbi insieme a Shari e arrivano a Indagine dopo Che stress, l’inedito della prima puntata con cui hanno preso la maglia. La loro storia, da Livorno ai Bootcamp di X Factor 2025, è nella scheda chi sono i JED.

Il live della sesta puntata racconta le esibizioni e i verdetti, mentre l’hub di Amici 26 raccoglie la classe, i responsabili artistici e le notizie dell’edizione.

Il significato di Indagine dei JED

Il brano si apre con “scatterà un’indagine”. I JED cantano di non essere il colpevole e chiedono a un tu di fare da complice, “ma tu fammi da complice”, poi aggiungono che “L’amore è solo un guasto” e che “se muoio poi rinasco”.

Nella prima strofa il duo parla di “sangue sporco” e di “aspettative basse”. Subito dopo arriva il verso con la parola del titolo: “il dottore si spaventa, quindi scatterà un’indagine”.

Nella strofa seguente i JED si rivolgono a un tu che chiamano amore: “Amore non piangere, non voglio lacrime”. Poco dopo chiedono “Fammi stare calmo, fumare un po’”.

Verso la fine il duo dice “mi piace quando mi spingo ancora oltre il limite”. Poi “cadono le maschere” e i JED dicono “scusami se scappo”.

Credits del brano ▸ Artista · JED

· JED ▸ Titolo · Indagine

Testo di Indagine dei JED

Testo ascoltato ad Amici 26 nella puntata del 14 novembre, con alcuni passaggi non ancora chiari e per questo mancanti. La versione completa e ufficiale arriverà con l’uscita del brano, il 27 novembre.

Scatterà un’indagine

non sono io il colpevole

ma tu fammi da complice

L’amore è solo un guasto

e se muoio poi rinasco

La pelle bianca, le labbra viola

nelle vene scorre sangue sporco

pillole e goccioline

il fegato richiede blister di medicine

alza le aspettative basse, tanto basse,

il dottore si spaventa

Quindi scatterà un’indagine,



Non sono io il colpevole,

ma tu fammi da complice

L’amore è solo un guasto,

io se muoio poi rinasco

è facile

se la notte non dormo per scrivere pagine,pagine e pagine

non ho niente di stabile, un carro armato sulla pista ciclabile

Amore non piangere,

non voglio lacrime

riempirò taniche, taniche, taniche

morirò martire, martire, martire

ferma mi sfiorerò

tra il fumo e le sirene della polizia

Fammi stare calmo,

fumare un po’

un po’ un po’

Ora che scatterà un’indagine,

non sono io il colpevole,

ma tu fammi da complice

L’amore è solo un guasto,

e se muoio poi rinasco

e se sbaglio la rifaccio

Mi piace, mi piace, mi piace

quando mi spingo ancora oltre il limite

cosa vuol dire stare bene per farci del male

ora non ho più lacrime

Cadono le maschere

e tu mi vuoi rincorrere

e scusami se scappo,

io se muoio poi rinasco

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

Foto: Instagram @_amici_world_