JED, Indagine: il testo dell’inedito di Amici 26 in uscita il 27 novembre
Ermal Meta, giudice esterno del canto: il look è giusto, ma la canzone gli è arrivata quasi più "maleducata" di loro.
di All Music Italia ·
I JED, il duo livornese formato da Dodo e Jeanvier, hanno cantato ad Amici 26, nella sesta puntata andata in onda sabato 14 novembre alle 14.20 su Canale 5, il nuovo inedito Indagine, in uscita il 27 novembre. Nel testo i JED dicono “scatterà un’indagine, non sono io il colpevole”.
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Dopo l’esibizione il giudice esterno del canto, Ermal Meta, ha detto ai JED che il look è tutto giusto, ma che la canzone gli è arrivata quasi più “maleducata” di loro. Il loro atteggiamento, secondo lui, dovrebbe essere meno edulcorato, più spinto, un po’ più “cattivello”.
Dodo e Jeanvier cantano nella squadra di Rudy Zerbi insieme a Shari e arrivano a Indagine dopo Che stress, l’inedito della prima puntata con cui hanno preso la maglia. La loro storia, da Livorno ai Bootcamp di X Factor 2025, è nella scheda chi sono i JED.
Il live della sesta puntata racconta le esibizioni e i verdetti, mentre l’hub di Amici 26 raccoglie la classe, i responsabili artistici e le notizie dell’edizione.
Il significato di Indagine dei JED
Il brano si apre con “scatterà un’indagine”. I JED cantano di non essere il colpevole e chiedono a un tu di fare da complice, “ma tu fammi da complice”, poi aggiungono che “L’amore è solo un guasto” e che “se muoio poi rinasco”.
Nella prima strofa il duo parla di “sangue sporco” e di “aspettative basse”. Subito dopo arriva il verso con la parola del titolo: “il dottore si spaventa, quindi scatterà un’indagine”.
Nella strofa seguente i JED si rivolgono a un tu che chiamano amore: “Amore non piangere, non voglio lacrime”. Poco dopo chiedono “Fammi stare calmo, fumare un po’”.
Verso la fine il duo dice “mi piace quando mi spingo ancora oltre il limite”. Poi “cadono le maschere” e i JED dicono “scusami se scappo”.
Testo di Indagine dei JED
Testo ascoltato ad Amici 26 nella puntata del 14 novembre, con alcuni passaggi non ancora chiari e per questo mancanti. La versione completa e ufficiale arriverà con l’uscita del brano, il 27 novembre.
Scatterà un’indagine
non sono io il colpevole
ma tu fammi da complice
L’amore è solo un guasto
e se muoio poi rinasco
La pelle bianca, le labbra viola
nelle vene scorre sangue sporco
pillole e goccioline
il fegato richiede blister di medicine
alza le aspettative basse, tanto basse,
il dottore si spaventa
Quindi scatterà un’indagine,
Non sono io il colpevole,
ma tu fammi da complice
L’amore è solo un guasto,
io se muoio poi rinasco
è facile
se la notte non dormo per scrivere pagine,pagine e pagine
non ho niente di stabile, un carro armato sulla pista ciclabile
Amore non piangere,
non voglio lacrime
riempirò taniche, taniche, taniche
morirò martire, martire, martire
ferma mi sfiorerò
tra il fumo e le sirene della polizia
Fammi stare calmo,
fumare un po’
un po’ un po’
Ora che scatterà un’indagine,
non sono io il colpevole,
ma tu fammi da complice
L’amore è solo un guasto,
e se muoio poi rinasco
e se sbaglio la rifaccio
Mi piace, mi piace, mi piace
quando mi spingo ancora oltre il limite
cosa vuol dire stare bene per farci del male
ora non ho più lacrime
Cadono le maschere
e tu mi vuoi rincorrere
e scusami se scappo,
io se muoio poi rinasco
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
Foto: Instagram @_amici_world_
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