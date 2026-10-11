JED, Che stress: la lista dei guai di chi lavora per 5 euro all’ora
L'inedito dei JED ad Amici 26: il significato e il testo completo.
di All Music Italia ·
I JED, il duo formato da Dodo e Jeanvier, hanno presentato ad Amici 26 l’inedito Che stress e hanno preso la maglia con i sì di Amadeus e Rudy Zerbi, contro il no di Samurai Jay. Nel brano chi canta elenca i guai: “mi hanno licenziato un’altra volta”.
Dodo e Jeanvier hanno 23 anni, vengono da Livorno e nel 2025 erano arrivati ai Bootcamp di X Factor: qui la loro storia, e tutti gli inediti e i verdetti della puntata sono nel nostro live.
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Il significato di Che stress di JED
La prima strofa si apre con “Fallito cronico”. Chi canta dice di avere “un patto con il diavolo dei marciapiedi”, che gli ha detto “corri corri corri”, con “stessa fame di ieri”, “stessa FOMO di ieri” e “il cemento sotto ai piedi”.
Il ritornello è la lista dei guai, ognuno introdotto da “Che stress”: “pure la mia analista si vergogna”, “oggi camera mia sembra una fogna”, “e la provincia non mi abbandona”, “lavorare per 5 euro all’ora”.
Poi un passaggio rapido, “Devo uscire Lavorare”, e una strofa che rifiuta le strade classiche: “non voglio sgobbare per un lavoro in azienda” e nemmeno “fare la gavetta per riempire l’agenda”.
Dopo l’esibizione Amadeus ha trovato il testo “molto carino, molto divertente”, ha detto ai due che sono perfetti e ben affiatati e che avrà piacere di conoscerli.
Testo di Che stress di JED
Fallito cronico
tutto quello che mi dicevi
ma ho un patto con il diavolo
dei marciapiedi
mi ha detto
corri corri corri
corri corri corri
corri Corri Dodo finché crepi
stessa fame di ieri
stessa FOMO di ieri
per questo non ho fatto i conti
con i problemi seri
ho un obbiettivo in testa
il cemento sotto ai piedi
non sai dove vai
almeno ricordati
da dove vieni
Che stress
mi hanno licenziato un’altra volta
Che stress
se c’è una guerra Scapperò in Colombia.
che stress
pure la mia analista si vergogna
che che che
stress
oggi camera mia sembra una fogna
che stress
e la provincia non mi abbandona
che stress
lavorare per 5 euro all’ora
che stress
ma vattene a fanculo
Devo uscire
Lavorare
fare dove
Ma non voglio sgobbare per un lavoro in azienda
o fare la gavetta
per riempire l’agenda
preferirei spararmi un colpo
qui secco in testa dritto sulla tempia
ma ca**o
mi si è inceppata la beretta
Che stress
mi hanno licenziato un’altra volta
Che stress
se c’è una guerra Scapperò in Colombia.
che stress
pure la mia analista si vergogna
che che che
stress
oggi camera mia sembra una fogna
che stress
e la provincia non mi abbandona
che stress
lavorare per 5 euro all’ora
che stress
Ma vattene a fanculo
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.