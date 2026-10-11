I JED, il duo formato da Dodo e Jeanvier, hanno presentato ad Amici 26 l’inedito Che stress e hanno preso la maglia con i sì di Amadeus e Rudy Zerbi, contro il no di Samurai Jay. Nel brano chi canta elenca i guai: “mi hanno licenziato un’altra volta”.

Dodo e Jeanvier hanno 23 anni, vengono da Livorno e nel 2025 erano arrivati ai Bootcamp di X Factor: qui la loro storia, e tutti gli inediti e i verdetti della puntata sono nel nostro live.

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Il significato di Che stress di JED

La prima strofa si apre con “Fallito cronico”. Chi canta dice di avere “un patto con il diavolo dei marciapiedi”, che gli ha detto “corri corri corri”, con “stessa fame di ieri”, “stessa FOMO di ieri” e “il cemento sotto ai piedi”.

Il ritornello è la lista dei guai, ognuno introdotto da “Che stress”: “pure la mia analista si vergogna”, “oggi camera mia sembra una fogna”, “e la provincia non mi abbandona”, “lavorare per 5 euro all’ora”.

Poi un passaggio rapido, “Devo uscire Lavorare”, e una strofa che rifiuta le strade classiche: “non voglio sgobbare per un lavoro in azienda” e nemmeno “fare la gavetta per riempire l’agenda”.

Dopo l’esibizione Amadeus ha trovato il testo “molto carino, molto divertente”, ha detto ai due che sono perfetti e ben affiatati e che avrà piacere di conoscerli.

Testo di Che stress di JED

Fallito cronico

tutto quello che mi dicevi

ma ho un patto con il diavolo

dei marciapiedi

mi ha detto

corri corri corri

corri corri corri

corri Corri Dodo finché crepi

stessa fame di ieri

stessa FOMO di ieri

per questo non ho fatto i conti

con i problemi seri

ho un obbiettivo in testa

il cemento sotto ai piedi

non sai dove vai

almeno ricordati

da dove vieni

Che stress

mi hanno licenziato un’altra volta

Che stress

se c’è una guerra Scapperò in Colombia.

che stress

pure la mia analista si vergogna

che che che

stress

oggi camera mia sembra una fogna

che stress

e la provincia non mi abbandona

che stress

lavorare per 5 euro all’ora

che stress

ma vattene a fanculo

Devo uscire

Lavorare

fare dove

Ma non voglio sgobbare per un lavoro in azienda

o fare la gavetta

per riempire l’agenda

preferirei spararmi un colpo

qui secco in testa dritto sulla tempia

ma ca**o

mi si è inceppata la beretta

Che stress

mi hanno licenziato un’altra volta

Che stress

se c’è una guerra Scapperò in Colombia.

che stress

pure la mia analista si vergogna

che che che

stress

oggi camera mia sembra una fogna

che stress

e la provincia non mi abbandona

che stress

lavorare per 5 euro all’ora

che stress

Ma vattene a fanculo

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.