Secondo le anticipazioni di Amici 26 per domenica 29 novembre, Shari e Aura sono davanti nel canto, Clara vince nel ballo e Celentano e Cuccarini discutono su Riccardo. L’ottava puntata, registrata giovedì 26, va in onda alle 14 su Canale 5.

ATTENZIONE: SPOILER SULLA PUNTATA DI DOMENICA 29 NOVEMBRE

Gli orari sono nell’articolo che spiega a che ora inizia Amici 26 domenica 29 novembre e dove vederlo. Quello che è successo il 22 è nel live della settima puntata e le puntate precedenti sono nell’archivio delle anticipazioni.

Anticipazioni Amici 29 novembre: i giudici e gli ospiti

I giudici di puntata sono J-Ax per il canto e Rossella Brescia per il ballo. In studio arrivano come ospiti musicali Alfa e i Modà. In apertura Benedetta balla con il professionista Mattia sulle note di Dirty Dancing: i due provano a replicare la coreografia del film.

Il 22 novembre Nicolò e Charli erano finiti in sfida: questa settimana compaiono tutti e due in gara, ma l’esito delle sfide non è ancora noto, e di eliminazioni non si parla.

La gara di canto: Shari e Aura davanti

Shari e Aura occupano i primi due posti e possono cantare anche il loro inedito. Aura porta in gara Ti voglio: J-Ax le dice che ha reso moderna una vecchia canzone, facendola sua senza imitare nessuno. Shari raccoglie complimenti con Perdere l’amore di Massimo Ranieri.

In gara c’è anche Tìaso, che canta con la chitarra Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni: le dicono che è bello sentire questa canzone da una donna. Andrea Heros sceglie un brano di Vasco Rossi, e viene definito l’eccezione alla regola secondo cui Vasco non si porta in gara.

Saitta canta Me so’ mbriacato di Mannarino e gli viene riconosciuto di averne capito il significato. Rudy Zerbi e Amadeus discutono: Zerbi lo avrebbe voluto più leggero, mentre Amadeus lo difende, perché il ragazzo voleva trasmettere rabbia.

In fondo ci sono Kashmere, i JED e Nicolò, tutti con un -1. Kashmere canta con la chitarra Hotel California degli Eagles: gli riconoscono la sua identità, ma gli dicono che il posto losco della canzone è diventato un meraviglioso B&B in Trentino.

I JED cantano Vita e non convincono J-Ax, per il quale l’esibizione non funziona quando cantano insieme: servirebbero brani a due voci. A Nicolò viene chiesto di dare di più, perché è apparso troppo concentrato a non sbagliare.

La gara di ballo: vince Clara, Riccardo ultimo

Clara è prima con Brava e passerà una giornata con la compagnia che prepara Romeo e Giulietta all’Arena di Verona, fra lezione e prove. Ultimo è Riccardo, con un -1.

Benedetta balla un pezzo jazz sui tacchi con Francesco: le dicono che è stata bravissima in qualcosa fuori dalle sue corde, ma avrebbero voluto anche una variazione, e sui tacchi le serve più sicurezza.

Napo danza su Blu celeste di Blanco e fa arrivare tutta la disperazione del brano. Anna M. torna in gara: ha una buonissima base, ma le chiedono più complicità con il partner.

Charli si esibisce su Boss Bitch e viene definita molto musicale. A Lollo riconoscono stile e precisione sugli accenti e lo invitano a non ballare se stesso. Riccardo, su Tutto sbagliato, risulta molto espressivo, ma deve stare attento ai piedi. Anna A. non si esibisce ancora.

Celentano e Cuccarini discutono su Riccardo

Il momento più acceso arriva con il compito di Riccardo, un passo a due. Per Alessandra Celentano il ragazzo non riuscirà a farlo nemmeno tra dieci anni: la prova, dice, è passata da catastrofe a cataclisma. Riccardo non è d’accordo.

Lorella Cuccarini difende l’allievo: da quando è entrato ha fatto progressi, lavora tanto e si impegna al massimo. Celentano ribatte che la scuola è un’università, non un asilo, e che un ballerino di modern deve saper fare certi passi.

I compiti di Benedetta e Lollo

Celentano assegna a Benedetta un compito per punirla del comportamento tenuto in sala prove con Simone Nolasco e altri professionisti di classica: una coreografia moderna proprio con Nolasco, su Suerte di Shakira.

Cuccarini le fa molti complimenti, Zerbi la trova molto brava e per Ambra Angiolini avrebbe potuto essere più sciolta. Sul compito di Lollo, invece, Angiolini e Celentano sono d’accordo: non è andato malissimo, ma la sua personalità si vede ancora a tratti.

Foto: ufficio stampa Mediaset