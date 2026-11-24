È tempo delle pagelle di Sarà Sanremo ai sei brani finalisti, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale, che ogni settimana firma per noi le pagelle ai nuovi singoli italiani.

Venerdì 11 dicembre in prima serata su Rai 1 la commissione presieduta da Stefano De Martino sceglierà il ventiquattresimo Big di Sanremo 2027 fra Petit, i Santamarea, Florinda, Nausica e l’inganno, Primogenito e Lens.

Sono stati pubblicati i sei videoclip relativi alle sei canzoni dei ragazzi provenienti da Sanremo Giovani e Area Sanremo, tre per parte, e subito salta all’occhio (e all’orecchio) che due di questi talenti hanno un progetto già fatto e finito che non hanno il minimo senso di stare in una gara dove c’è un indipendente che, palesemente, sta giocando senza budget e con un coltellino svizzero rispetto a una potenza di fuoco non paragonabile a quella dei suoi compagni di viaggio.

Appare quasi una scelta di comodo per dire che “dai, mettiamone uno a caso non allo stesso livello così la gente non si lamenta se lo eliminiamo e facciamo vedere che il livello degli indipendenti è più basso”.

Spoiler: non è così e lo diciamo con certezza dopo avere ascoltato un paio di canzoni dei ragazzi eliminati nelle gare precedenti da Area Sanremo.

Fatta questa doverosa premessa e specificato, a scanso di equivoci, che non esistono problemi né professionali né personali con nessuno dei ragazzi in gara ma cerchiamo solo di offrire una visione più ampia di una storia che sembra già scritta da settembre, procediamo, una alla volta, con l’analisi delle canzoni.

Sarà Sanremo, le pagelle dei sei brani finalisti

Nausica e l’inganno – Ancora ★★★★★★★ 7

L’inganno qual è? Un’idea potrebbe essere quella di far dimenticare alla gente che esista I See Red degli Everybody Loves an Outlaw, cambiando un po’ le atmosfere da rock-blues a una specie di blues pop più morbido, con anche l’arpa che, però, è inesistente in mezzo a sezione ritmica, chitarra e basso.

La canzone è anche molto interessante, dunque a prescindere da un’evidente somiglianza dei due ritornelli e della struttura di quasi tutto il brano, resta un dato di fatto che qui c’è un seme di qualità che meriterebbe di essere approfondito.

La voce di Nausica è molto potente e ben controllata, del resto aveva già fatto ascoltare le sue qualità in varie occasioni in passato quindi è cosa abbastanza nota che stiamo parlando di una cantante molto valida.

Senza dubbio nel podio delle migliori di questa edizione.

Per leggere il testo del brano e cosa racconta, c’è il nostro articolo su Ancora, testo e significato.

Lens – Che scemo ★★★★★★ 6

La strada intrapresa da Lens è di quelle più semplici: prendere come riferimento Olly e Juli, depotenziarli vocalmente e musicalmente per creare una canzone ‘normale’ che passa e non te ne accorgi.

La cosa che salva il brano dall’oblio è il testo, molto personale, autobiografico con momenti di vita vissuta e immagini vivide della sua quotidianità passata e presente.

Non possiamo non considerare quanto detto in apertura di articolo, cioè che Lens sia stato messo qui come unico indipendente solo per far vedere un dislivello qualitativo tra i ragazzi che, in realtà, non esiste ma che passerà come tale per motivi ignoti (o forse noti ma facciamo finta che non lo siano…).

Lens è un bravo ragazzo e questa cosa traspare perfettamente da questo brano, speriamo che non finisca nel tritacarne della musica italiana ma che questa vetrina gli consenta di potere iniziare un percorso duraturo e pieno di soddisfazioni.

È già un miracolo, con questo pezzo, essere tra i 6 e probabilmente ne è pienamente cosciente anche lui.

Per leggere il testo del brano e cosa racconta, c’è il nostro articolo su Che scemo, testo e significato.

Santamarea – Tutto questo mare dentro ★★★★★★★★ 8

Qualcuno potrebbe spiegare cosa ci facciano i Santamarea a Sanremo Giovani? Hanno una qualità che, con quel contesto, non c’entra niente e che palesemente mette in difficoltà gli altri partecipanti per la differenza abissale di livello.

Con Anime storte, il loro album, avevano già conquistato tutti e fatto innamorare critici, radio e tv. Questa canzone è l’ennesimo passo di un percorso di crescita netto e di un successo non meritato, meritatissimo.

Alt rock dove Stella Gelardi, la frontwoman, racconta e canta quella che parafrasando potrebbe essere anche la sua di realtà. Bruciare una perfezione che tutti pretendono ma che non esiste e che tutti noi dobbiamo formare come meglio ci aggrada, è un po’ questo il senso di tutto.

Qualità nella voce, nell’arrangiamento, in ogni singolo dettaglio. Questi ragazzi dovrebbero stare già tra i big e ci spingiamo oltre in queste poche righe: se davvero vogliamo fare le cose in una certa maniera e spegnere gli incendi di questi mesi davvero senza senso, portiamo due vincitori in gara e aumentiamo a 25. Uno da Area Sanremo e uno da Sanremo Giovani.

Sconvolgiamo in diretta il regolamento, cara Commissione, forza.

Per leggere il testo del brano e cosa racconta, c’è il nostro articolo su Tutto questo mare dentro, testo e significato.

Primogenito – Ho già le mie battaglie ★★★★★★★★ 8

Pure noi, caro Gabriele, abbiamo le nostre battaglie ma credo che tu lo sappia molto bene, dato che sei il favorito (mettiamola così) alla vittoria da fine agosto e su queste pagine lo abbiamo spiegato in mille modi diversi.

Al di là di quello che sapete, o che dovreste sapere già da tempo, il brano di Primogenito è davvero bello e, soprattutto, diverso da qualsiasi altra cosa in gara sia tra i giovani sia tra i potenziali big perché è un brano interamente acustico, voce e chitarra e stop.

Un brano autobiografico dove, per l’appunto, si fa riferimento a una vita incasinata e piena di problemi da affrontare, in cui Primogenito conferma a pieni voti tutto ciò che già si sapeva su di lui e che De Martino ha apprezzato allo scorso MiAmi Festival, dove lo avrebbe adocchiato e preteso per il suo Sanremo.

Ormai è qui, il destino sembra segnato e non possiamo fare a meno di sottolineare la grande qualità di questo brano, così come dei precedenti e, di certo, dei successivi. Primogenito è destinato alla grandezza, non alle polemiche che suo malgrado lo hanno investito e la colpa non è sua. Non lo è mai stata.

Per leggere il testo del brano e cosa racconta, c’è il nostro articolo su Ho già le mie battaglie, testo e significato.

Petit – Sei tu ★★★★★★ 6

Per l’ennesima volta Petit prova la strada dei giovani sanremesi per dare una svolta alla sua carriera e per l’ennesima volta si trasforma nella matrioska di Geolier, stavolta nella sua accezione ballad.

Questo ragazzo ha un limite che non riesce a superare neanche sforzandosi, perché gli sforzi ci sono e sono encomiabili, ed è la mancanza di identità. Il brano, come detto, sembra una riproposizione in italiano di una ballad dell’ultimo album di Geolier sotto il profilo musicale.

Nel testo si fa riferimento all’amore per la mamma, a quello che lei ha fatto per lui e all’importanza che assume nella sua vita.

Un po’ come Seltsam dell’anno scorso ma in chiave ballad strappalacrime.

È migliorato tantissimo vocalmente, come detto già prima, e il brano non è per nulla insufficiente ma non è sufficiente per riuscire ad essere anche solo lontanamente allo stesso livello di altri personaggi in gara.

Per leggere il testo del brano e cosa racconta, c’è il nostro articolo su Sei tu, testo e significato.

Florinda – Senza ‘e te ★★★★★★½ 6½

La ‘quota Napoli’ di De Martino è diventata un meme sui social in queste settimane, tra voci di ospiti a lui cari e cantanti in gara tra i big. Poteva mancare questa stessa quota nella sezione giovani? No, e infatti ecco Florinda con una canzone elettropop a metà tra italiano e napoletano.

Questa ragazza è abbastanza popolare sui social e lo è diventata con pieno merito grazie alle sue cover riarrangiate, al sapiente utilizzo dei synth e alla sua originalità nel proporre mash-up elaborati e risuonati da lei a schermo.

Trovarla qui fa piacere per due motivi: il primo è che lo merita, il secondo è che il brano rispecchia appieno le caratteristiche che ha fatto conoscere al popolo del web, senza snaturarsi nemmeno di un millimetro.

Questa si chiama identità, credibilità e consapevolezza nei propri mezzi.

Il brano farà muovere il pubblico seduto sul divano, anche solo un po’, ma c’è un ‘ma…’ ed è la voce.

Florinda resta in un range abbastanza comodo per lei, come se ci fosse una specie di ritrosia a spingere anche quando il brano lo richiede, e questo non permette a tutta la composizione di crescere restando sempre in una dimensione uguale dall’inizio alla fine.

Non c’è un’evoluzione nella seconda parte che permetta alla canzone di salire di livello, resta sempre in quella zona grigia che fa dire “sì, carina ma manca qualcosa”.

In bocca al lupo in ogni caso.

Per leggere il testo del brano e cosa racconta, c’è il nostro articolo su Senza ‘e te, testo e significato.

Questo articolo è un contenuto originale di All Music Italia ed è protetto dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore. È vietata la riproduzione integrale o parziale senza citazione della fonte e link attivo all’articolo originale.