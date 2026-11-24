Nausica e l’inganno, il progetto dell’arpista catanese Giordana Petralia, porta Ancora a Sarà Sanremo, la finale di venerdì 11 dicembre su Rai 1 da cui uscirà il ventiquattresimo Big di Sanremo 2027. Nel 2023 Giordana Petralia era già stata in finale a Sanremo Giovani con Favole.

Per Area Sanremo sono in finale anche Primogenito e Lens, mentre Petit, Santamarea e Florinda arrivano da Sanremo Giovani. La commissione presieduta da Stefano De Martino sceglierà fra i sei finalisti senza televoto, e chi vincerà andrà in gara all’Ariston dal 16 al 20 febbraio.

Nausica e l’inganno ha ringraziato la commissione in un post: “gratitudine alla commissione di Sanremo Giovani per averci scelto per la finale”. Nel messaggio il progetto parla di “giorni intensi, pieni di emozioni” e ringrazia tutti per l’affetto e il sostegno.

Il significato di Ancora di Nausica e l’inganno

Nell’estratto anticipato del brano Nausica racconta lo smarrimento di chi non si riconosce più, né in sé stessa né nel rapporto con l’altra persona: “Non sono questa, non ciò che vuoi non so più neanche chi siamo noi”.

Il rifiuto di essere ciò che l’altro vuole si intreccia alla solitudine e alla difficoltà di guardarsi dentro: “ho voglia più di piangere che di guardarmi dentro, perché dentro non ci sono più”.

L’amore che resta è un briciolo e accompagna parole che sembrano segnare una chiusura, tra la paura di restare sola e la sensazione di non avere più nulla da dare: “te lo dico sottovoce con un briciolo d’amore e poi niente più, niente più, niente, niente di più”.

Chi è Nausica e l’inganno, in finale con Ancora : l’arpa a X Factor 2019 e Sanremo Giovani 2023

Giordana Petralia, catanese, suona l’arpa e a X Factor 2019 è arrivata al sesto Live nella squadra di Sfera Ebbasta. Con il nome d’arte Nausica ha poi pubblicato Favole per Isola degli Artisti.

Nel 2023 Nausica era fra i quattro artisti che Area Sanremo ha mandato a Sanremo Giovani, dove ha cantato Favole, nella finale del 19 dicembre su Rai 1. Quest’anno il progetto è tornato fra i 15 vincitori di Area Sanremo, proclamati il 15 novembre al Palafiori.

Credits del brano ▸ Artista · Nausica e l’inganno

· Nausica e l’inganno ▸ Titolo · Ancora

L’anticipazione di Ancora di Nausica e l’inganno

Fuoco e cenere

non so Scegliere

chissà dov’è la verità

Forse qui con me

quando sto così

ho voglia più di piangere

che di guardarmi dentro, perché dentro non ci sono più

Non sono questa, non ciò che vuoi

non so più neanche chi siamo noi

Ora non credo più a niente

ancora, sola

con i mostri nella testa e con il cuore in gola

sola

Come l’ombra di una notte senza fine

te lo dico sottovoce

con un briciolo d’amore

e poi niente più, niente più, niente, niente di più

niente di più