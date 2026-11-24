Nausica e l’inganno, Ancora: l’arpista catanese torna in finale dopo Favole
Giordana Petralia, arpista catanese di X Factor 2019, era già stata in finale a Sanremo Giovani 2023 con Favole.
di All Music Italia ·
Nausica e l’inganno, il progetto dell’arpista catanese Giordana Petralia, porta Ancora a Sarà Sanremo, la finale di venerdì 11 dicembre su Rai 1 da cui uscirà il ventiquattresimo Big di Sanremo 2027. Nel 2023 Giordana Petralia era già stata in finale a Sanremo Giovani con Favole.
Per Area Sanremo sono in finale anche Primogenito e Lens, mentre Petit, Santamarea e Florinda arrivano da Sanremo Giovani. La commissione presieduta da Stefano De Martino sceglierà fra i sei finalisti senza televoto, e chi vincerà andrà in gara all’Ariston dal 16 al 20 febbraio.
Nausica e l’inganno ha ringraziato la commissione in un post: “gratitudine alla commissione di Sanremo Giovani per averci scelto per la finale”. Nel messaggio il progetto parla di “giorni intensi, pieni di emozioni” e ringrazia tutti per l’affetto e il sostegno.
Il significato di Ancora di Nausica e l’inganno
Nell’estratto anticipato del brano Nausica racconta lo smarrimento di chi non si riconosce più, né in sé stessa né nel rapporto con l’altra persona: “Non sono questa, non ciò che vuoi non so più neanche chi siamo noi”.
Il rifiuto di essere ciò che l’altro vuole si intreccia alla solitudine e alla difficoltà di guardarsi dentro: “ho voglia più di piangere che di guardarmi dentro, perché dentro non ci sono più”.
L’amore che resta è un briciolo e accompagna parole che sembrano segnare una chiusura, tra la paura di restare sola e la sensazione di non avere più nulla da dare: “te lo dico sottovoce con un briciolo d’amore e poi niente più, niente più, niente, niente di più”.
Chi è Nausica e l’inganno, in finale con Ancora: l’arpa a X Factor 2019 e Sanremo Giovani 2023
Giordana Petralia, catanese, suona l’arpa e a X Factor 2019 è arrivata al sesto Live nella squadra di Sfera Ebbasta. Con il nome d’arte Nausica ha poi pubblicato Favole per Isola degli Artisti.
Nel 2023 Nausica era fra i quattro artisti che Area Sanremo ha mandato a Sanremo Giovani, dove ha cantato Favole, nella finale del 19 dicembre su Rai 1. Quest’anno il progetto è tornato fra i 15 vincitori di Area Sanremo, proclamati il 15 novembre al Palafiori.
L’anticipazione di Ancora di Nausica e l’inganno
Fuoco e cenere
non so Scegliere
chissà dov’è la verità
Forse qui con me
quando sto così
ho voglia più di piangere
che di guardarmi dentro, perché dentro non ci sono più
Non sono questa, non ciò che vuoi
non so più neanche chi siamo noi
Ora non credo più a niente
ancora, sola
con i mostri nella testa e con il cuore in gola
sola
Come l’ombra di una notte senza fine
te lo dico sottovoce
con un briciolo d’amore
e poi niente più, niente più, niente, niente di più
niente di più
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