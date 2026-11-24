Florinda porta Senza ‘e te a Sarà Sanremo, la finale di venerdì 11 dicembre su Rai 1 in cui un solo artista conquisterà il posto di ventiquattresimo Big di Sanremo 2027. La cantautrice napoletana è fra i tre finalisti arrivati da Sanremo Giovani con un brano che ha versi in napoletano.

Con Florinda ci sono Petit e Santamarea per Sanremo Giovani, Nausica e l’inganno, Primogenito e Lens per Area Sanremo. Ognuno dei sei finalisti avrà una puntata promozionale in prima serata su Rai 1, senza voto, e l’11 dicembre deciderà la sola Commissione Musicale presieduta da Stefano De Martino.

Il significato di Senza ‘e te di Florinda

Nell’estratto anticipato del brano Florinda intreccia l’ansia per il futuro a un rapporto in cui desiderio e sofferenza convivono: “Mordo le unghie fino all’osso se solo penso al mio futuro”.

Le braccia dell’altra persona diventano il luogo di un’intimità che la fa sentire viva e, allo stesso tempo, la ferisce: “qui tra le tue braccia, forse morirò” e, in napoletano, “Tu m’accir int’ o’ stess’ mument me fai viver'”, cioè mi uccidi e nello stesso momento mi fai vivere.

Tra pensieri affidati al telefono e parole che restano nascoste, “Scrivo sulle note dell’iPhone qualcosa che non dirò mai a nessuno”, il ripetersi di “io ball’ senz’ e’te”, che in italiano è io ballo senza di te, sembra esprimere il tentativo di ritrovare autonomia, anche quando il desiderio dell’altro non è ancora passato.

Chi è Florinda, in finale con Senza ‘e te : dal conservatorio di Napoli ad Amazon Music Breakthrough

Florinda, napoletana del 2000, è diplomata in pianoforte classico al Conservatorio San Pietro a Majella. Ha cominciato a scrivere in inglese, poi in italiano e in napoletano, con una musica che mescola elettronica, folk, R&B e tradizione.

Nel marzo 2025 la cantautrice ha firmato con EMI Records Italy e ha esordito con il singolo Ma Che Vuò. È stata poi scelta per Amazon Music Breakthrough.

Credits del brano ▸ Artista · Florinda

· Florinda ▸ Titolo · Senza ‘e te

L’anticipazione di Senza ‘e te di Florinda

Scrivo sulle note dell’iPhone

qualcosa che non dirò mai a nessuno

Mordo le unghie fino all’osso

se solo penso al mio futuro

Mamma mì

che sesso e che ansia

qui tra le tue braccia, forse morirò

e andare via, ma fuori è già l’alba

dovrei stare calma

ma no

Tu m’accir

int’ o’ stess’ mument

me fai viver’

Ma intant’ già m’hai fatt a piezz

E guard’ a lun’

sperando e te verè

mai nisciun’

t’ha imparat’

quale è o ben e o mal’

io ball’ senz’ e’te

io ball’ senz’ e’te

io ball’ senz’ e’te