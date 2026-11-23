La nostra lista dei possibili Big di Sanremo 2027, si aggiorna in attesa che il cast venga ufficialmente svelato da Stefano De Martino l’11 dicembre in prima serata su Rai 1 durante Sarà Sanremo.

Una prima serata Rai in cui il direttore artistico svelerà anche il vincitore scelto da lui e dalla Commissione musicale tra i 6 finalisti di Sarà Sanremo (3 da Sanremo Giovani e 3 da Area Sanremo), dove, secondo i rumors che girano da settimane nell’ambiente discografico, pare possa trionfare, diventando così il 24esimo Big in gara, Primogenito (EMI).

Per seguire le evoluzioni del cast, raccogliamo gli aggiornamenti nella pagina dei rumors sui cantanti di Sanremo 2027. Qui presentiamo la nuova lista dei 30 nomi secondo le nostre fonti: non si tratta del cast ufficiale.

Ma passiamo alla lista aggiornata che, questa volta, è in versione anomala. Finora, pur non essendo indovini, abbiamo seguito il trend di provare a ricostruire il cast fermandoci a 23, massimo 24, nomi, visto che sarà questo il numero di cantanti in gara.

Un’impresa non facile, come capirete… quando ricostruiamo le nostre liste ogni nome ha una logica, un rumor proveniente dall’interno… nessun nome è mai messo, tolto o inserito a caso. Con tutte le difficoltà del fatto provare a dare il numero giusto e non una rosa di persone.

Questa volta ci viene in soccorso proprio Stefano De Martino che, ospite del podcast Pezzi: dentro la musica, ha svelato di non aver ancora scelto il cast definitivo ma di essersi fermato a 30 nomi di cui 20 sicuri e 10 che si giocano gli ultimi 3 posti rimasti (ricordiamo che il termine ultimo per presentare i brani è il 23 novembre).

Nella stessa puntata De Martino ha descritto così la scelta: “Adesso sono a 30 canzoni, ne ho sette da ricollocare, ma non è semplice”, e ha aggiunto: “L’imbuto più si stringe, più diventa difficile”.

Con un peso tolto dal cuore, avendo noi esattamente 30 nomi che ballano, andiamo a svelare, non senza qualche nuova sorpresa che vi diamo in esclusiva, soprattutto per quel che riguarda i grandi nomi del rap.

Big Sanremo 2027: i 30 nomi dei rumors, divisi per discografica

Warner Music: quattordici nomi su trenta

Warner Music sarebbe la discografica più rappresentata, con quattordici nomi fra debutti e ritorni. Fra i debutti ci sono Centomilacarie, Frah Quintale e California, ex Coma_Cose, al primo Festival da solista, e fra i ritorni ci sono The Kolors e Loredana Bertè, che andrebbe da sola.

Le nostre fonti danno dentro anche Irama, giudice di X Factor, Rose Villain (al terzo Festival dopo il 2024 e il 2025) e Ariete (di ritorno dopo il debutto del 2023).

Artista Etichetta Centomilacarie Maciste Dischi/Atlantic Records/Warner Music Ghali Warner Records/Warner Music Irama Warner Records/Warner Music Sarah Toscano Warner Records/Warner Music Serena Brancale Isola degli Artisti/Atlantic Records/Warner Music California Atlantic Records/Warner Music Rose Villain Atlantic Records/Warner Music Ariete Warner Records/Warner Music Loredana Bertè Warner Records/Warner Music The Kolors Atlantic Records/Warner Music Annalisa Atlantic Records/Warner Music Coez Atlantic Records/Warner Music Settembre LaRec/Atlantic Records/Warner Music Frah Quintale Atlantic Records/Warner Music

Sony Music: sei nomi

Gaia sarebbe praticamente certa e Fresh Mula sarebbe un debutto. Nella lista di Sony Music ci sono anche Shiva, i Fast Animals and Slow Kids, amati da Fabrizio Ferraguzzo, il consulente musicale del Festival, Salmo e Mille.

Artista Etichetta Fresh Mula Numero Uno/Sony Music Gaia Columbia/Sony Music Fast Animals and Slow Kids Woodworm/Epic/Sony Music Shiva Milano Ovest/Columbia/Sony Music Mille Columbia/Sony Music Salmo Columbia/Sony Music

Universal Music: quattro nomi

Tananai tornerebbe per la terza volta dopo il 2022 e il 2023 e Venerus sarebbe un debutto molto apprezzato dal direttore artistico. Gli altri due nomi di Universal Music sono Emma e 22simba, che a settembre ha detto di voler partecipare al Festival prima o poi.

Artista Etichetta Tananai Eclectic/EMI/Universal Music Venerus HOM/Asian Fake/Universal Music Emma Island Records/Universal Music 22simba Island Records/Universal Music

Fuori dalle major: sei nomi

Fuori dalle tre major Alfa sarebbe di ritorno dopo il debutto del 2024, mentre Topo Nero Rock sarebbe il nome d’arte di Tommaso Ottomano, che abbiamo conosciuto tramite Lucio Corsi. Nella lista ci sono anche Lumiero, Emma Nolde e i Jalisse, che dopo ventinove brani scartati tornerebbero a trent’anni dall’ultima volta.

Con BMG ci sarebbe Paola Turci, che a luglio, parlando del Festival, aveva detto: “A me piacerebbe, mi piace quella specie di inferno lì”. La cantautrice ha brani inediti che potrebbe proporre per il 2027.

Artista Etichetta Alfa Artist First Lumiero M.A.S.T./Believe Topo Nero Rock Sugar Music Jalisse Indipendente Emma Nolde Carosello Paola Turci BMG

La nostra previsione: i 23 Big di De Martino e Primogenito

Fra i trenta nomi, questi sono i 23 che secondo noi Stefano De Martino porterà all’Ariston. È una nostra previsione, costruita sulle indiscrezioni che arrivano dall’ambiente discografico: il cast ufficiale lo svelerà lui l’11 dicembre.

22simba

Alfa

Annalisa

California

Centomilacarie

Coez

Emma

Fresh Mula

Gaia

Ghali

Irama

Jalisse

Loredana Bertè

Lumiero

Mille

Rose Villain

Salmo

Sarah Toscano

Serena Brancale

Settembre

Tananai

The Kolors

Venerus

Il ventiquattresimo, secondo noi, sarà Primogenito (EMI), il favorito fra i sei finalisti di Sarà Sanremo. Restano fuori dalla nostra previsione Ariete, Emma Nolde, i Fast Animals and Slow Kids, Frah Quintale, Paola Turci, Shiva e Topo Nero Rock.

I possibili autori dei brani: da Calcutta a Franco126

Secondo le nostre fonti i The Kolors porterebbero un brano di Davide Petrella e Calcutta, che firmerebbe anche la canzone di Lumiero. Loredana Bertè canterebbe un pezzo di Fulminacci e Franco126, mentre Ghali ne avrebbe uno scritto con Alessandro La Cava, Jacopo Ettorre e Vito Salamanca.

Calcutta, o Riccardo Zanotti, a seconda del brano scelto, anche dietro il brano di Fresh Mula.

Alessandro La Cava compare anche fra gli autori di Sarah Toscano, insieme a Federica Abbate ed Etta, e Jacopo Ettorre in quello di California, prodotto da Antonio Filippelli. Il brano dei Jalisse sarebbe invece firmato da Michael Tenisci e Stefano Marletta.

Sul fronte di Sony e Universal, Shiva porterebbe un brano scritto insieme a Geolier, mentre Emma canterebbe una canzone che ha fra gli autori il giovane Rondine.

Annalisa, Serena Brancale e Salmo: tre no di partenza, ora nella lista

Tre nomi dell’elenco avevano inizialmente preso le distanze dalla gara, come documentato nella nostra pagina sulle dichiarazioni degli artisti su Sanremo 2027. Il 12 luglio Annalisa aveva detto: “Per carità, ho troppo da fare con San Siro. Sennò vado in confusione” (nel suo caso la nuova serata Eurovision avrebbe fatto il miracolo), e Serena Brancale fortemente richiesta dal Direttore Artistico nonostante le reticenze dell’artista che sarebbe alla terza partecipazione consecutiva.

L’ultimo a sfilarsi era stato Salmo: nelle storie su Instagram ha risposto a chi gli consigliava la gara per riconquistare i più giovani che piacere ai ragazzini “non è proprio la mia intenzione”. Il 22 novembre, però, Salmo ha aperto alla possibilità di partecipare: nell’intervista a La Nuova Sardegna ha spiegato che prenderebbe in considerazione la gara con la canzone giusta e che De Martino lo aspetta fino all’ultimo giorno utile. Secondo le nostre fonti anche lui sarebbe ora fra i nomi in corsa.

Secondo le nostre fonti Annalisa avrebbe cambiato idea per la nuova serata dell’Eurovision, mentre su Serena Brancale, reduce da due Festival consecutivi, De Martino ci terrebbe molto.

La Commissione Musicale ha scelto i sei finalisti di Sarà Sanremo: Petit, i Santamarea e Florinda da Sanremo Giovani, Nausica e l’inganno, Primogenito e Lens da Area Sanremo. I sei si confronteranno l’11 dicembre: tra loro sarà scelto il 24esimo, e ultimo, Big in gara a Sanremo 2027.

La lista e i rumors di questo articolo sono frutto del lavoro di All Music Italia: chi li riprende, in tutto o in parte, deve citare All Music Italia con un link a questa pagina.