Salmo prende le distanze dall’ipotesi Sanremo 2027 e spiega perché andare al Festival per riconquistare il pubblico più giovane non rientri nei suoi programmi. Il rapper è intervenuto nelle storie Instagram in risposta a un video del producer Hit The Road, che gli consigliava proprio questa strada.

Il nome di Salmo era tra gli obiettivi di Stefano De Martino, secondo le informazioni raccolte da All Music Italia: una delle possibilità di cui avevamo scritto il 16 novembre nell’articolo sui possibili Big di Sanremo 2027, da cui il suo nome ora esce.

Il consiglio di Hit The Road: “Salmo, tu ci devi andare a Sanremo”

Nel video, pubblicato dal profilo @hittheroadbeatz, il producer ragiona come se fosse il manager del rapper: “Salmo, tu ci devi andare a Sanremo e ti devi far odiare”.

La tesi di Hit The Road riguarda il rapporto con gli ascoltatori più giovani e l’esposizione che il Festival potrebbe offrire: “La sua narrativa non sta più funzionando. I numeri non sono più quelli di prima, il pubblico giovane non lo ascolta. Oggi Sanremo è una vetrina appetibile”.

La risposta di Salmo su Sanremo 2027: “Ci ho lavorato molto per sembrare antipatico”

È a questa lettura che Salmo risponde, partendo da una battuta: “Secondo il tuo discorso dovrei andare a Sanremo e farmi odiare dagli italiani, come se non mi odiassero abbastanza, come se, diciamoci la verità, il personaggio che mi sono creato in questi anni è abbastanza fastidioso, quindi l’odio è anche giusto”.

Sul personaggio costruito negli anni il rapper aggiunge: “Ci ho lavorato molto per sembrare antipatico”.

Poi Salmo mette in discussione l’obiettivo suggerito dal producer: “Il punto di questo discorso, secondo me, è questo. Perché, secondo voi, quanto è importante per un 42enne come me fare musica che possa piacere ai ragazzi di 14 anni?”.

Al producer il rapper gira la stessa domanda: “Secondo il tuo discorso io dovrei andare a Sanremo e cercare di riconquistarli. Perché? Per quale motivo? Quindi per tirare su di nuovo i numeri e piacere ai ragazzini”.

Una strategia nella quale Salmo non si riconosce: “Se così dovesse essere, se dovessi piacere ai ragazzini in questo momento, vuol dire che ci sarebbe qualcosa di strano nella mia musica. Quindi no, non è proprio la mia intenzione”.

La priorità dichiarata dal rapper resta quella dei concerti: “Io credo che l’unica cosa che mi interessa in questo momento, come sempre, è la dimensione del live, dei concerti dal vivo”.

Il precedente con Amadeus: la rinuncia del 2020 e i live dalla nave nel 2023

Salmo aveva già rinunciato a un invito di Amadeus. Nel gennaio 2020 il rapper si era tirato indietro dall’ospitata nella prima serata del Festival, spiegando sui social di non sentirsela e di provare disagio all’idea di partecipare.

Tre anni dopo il rapper aveva invece accettato di esibirsi durante la manifestazione, ma su un palco diverso da quello dell’Ariston. A Sanremo 2023 era stato ospite nella prima e nell’ultima serata, il 7 e l’11 febbraio, in collegamento dalla nave Costa Smeralda.

Quella di cui si discute oggi sarebbe una partecipazione in gara. De Martino punta a portare al Festival alcuni nomi forti della scena rap, ma la risposta di Salmo al video di Hit The Road allontana l’ipotesi di un suo debutto tra i Big.

Il direttore artistico ha comunque altri nomi della scena rap su cui lavorare: ne parleremo su AMI nei prossimi giorni. Intanto abbiamo raccolto chi ha detto sì e chi ha detto no a Sanremo 2027, in attesa dell’annuncio del cast, previsto venerdì 11 dicembre durante Sarà Sanremo.