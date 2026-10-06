Cesare Cremonini e Salmo cantano insieme in AMATEUR, la title track del nuovo album di Cremonini in uscita il 23 ottobre per EMI/Universal Music. Il 20 ottobre Salmo sarà anche il primo ospite annunciato del concerto all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra.

Cremonini ha telefonato a Salmo a tour appena finito, quello negli stadi da 950 mila biglietti chiuso a giugno al Circo Massimo. Cercava qualcuno al suo fianco per rimettere in discussione le regole costruite in ventisette anni di carriera, e Salmo è stato il primo a cui ha raccontato il progetto.

Lo ha scelto per la libertà con cui mescola linguaggi musicali diversi. Il rapper lo ha raggiunto allo Studio 13 di Londra, dove è stato registrato l’album.

Da quelle sessioni è nato il brano che dà il titolo al disco. Cremonini: “A Londra Salmo è stato il mio angelo custode. È diventato il mio Virgilio: ogni selva oscura ha bisogno del suo spirito guida.”

AMATEUR è un disco rock: Cremonini lo aveva annunciato a giugno, alla fine del tour negli stadi, con queste parole: “Chiudo coi lustrini e apro al rock’n’roll”. Il 18 settembre è uscito il singolo Paparazzi.

Cesare Cremonini e Salmo sul palco di Londra il 20 ottobre

La serata all’O2 Shepherd’s Bush Empire, tre giorni prima dell’uscita di AMATEUR, sarà dedicata solo alla musica nuova. Con Cremonini e Salmo ci saranno i musicisti che hanno lavorato all’album, a partire da Donny McCaslin, il sassofonista di Blackstar di David Bowie, annunciato a settembre.

Dopo Londra, Cremonini torna nei palasport italiani con AMATOUR: data zero ad Ancona il 24 novembre, poi Bologna, Torino e Milano fino al 21 dicembre. In calendario è entrata anche una nuova data a Torino, il 12 dicembre all’Inalpi Arena.

Foto di copertina: Salmo e Cremonini a Hyde Park, Londra. Ufficio stampa