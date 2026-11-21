Cesare Cremonini apre AMATOUR 2026 martedì 24 novembre con la data zero al Palaprometeo di Ancona. Il tour indoor conta 16 concerti e prosegue dal 27 novembre a Bologna, poi a Torino e Milano, dove si chiude il 21 dicembre. La guest star annunciata è il sassofonista Donny McCaslin.

Il tour conta ora 16 concerti. Sono sold out la data zero del 24 novembre ad Ancona, le date del 27, 28 e 30 novembre e del 4 dicembre a Bologna e quella del 18 dicembre a Milano. Per il 19 dicembre il calendario di Live Nation rimanda alla biglietteria.

AMATOUR accompagna AMATEUR, il decimo album di inediti di Cremonini, uscito il 23 ottobre 2026, anticipato dal singolo Paparazzi.

AGGIORNAMENTO 21 novembre 2026 AMATOUR parte il 24 novembre da Ancona. Confermate le 16 date, comprese le sette serate di Bologna e il terzo appuntamento di Torino, il 12 dicembre.

Cesare Cremonini concerti 2026: le date di AMATOUR

Il calendario di AMATOUR conta ora 16 concerti e si apre il 24 novembre con la data zero al Palaprometeo di Ancona. Dopo le sette serate all’Unipol Arena di Bologna e le tre date di Torino, il tour si chiuderà il 21 dicembre all’Unipol Forum di Milano.

Il nuovo tour di Cesare Cremonini

Bologna è il centro del tour con sette appuntamenti all’Unipol Arena tra il 27 novembre e il 6 dicembre, mentre la data zero del 24 novembre ad Ancona è già sold out.

Sono sold out anche quattro concerti a Bologna, il 27, 28 e 30 novembre e il 4 dicembre, e la data del 18 dicembre all’Unipol Forum di Milano.

La radio ufficiale di AMATOUR è Radio Deejay.

La guest star di AMATOUR è Donny McCaslin, il sassofonista americano che con il suo quartetto ha suonato in Blackstar, l’ultimo album di David Bowie, e che da allora ne dirige la versione orchestrale, Blackstar Symphony. Sulla copertina di AMATEUR c’è un sassofono dorato.

A giugno Cesare Cremonini aveva già detto dove sarebbe andato, quando annunciò il disco rock e l’addio ai grandi spazi: “Chiudo coi lustrini e apro al rock’n’roll”, e “per il prossimo progetto ho chiesto di non suonare negli stadi perché non c’entrano niente con quello che sto per fare”.

In una storia su Instagram, il cantautore ha spiegato perché si ferma qui: “Sarà l’ultima volta in cui mi vedrete su palchi e location di questo tipo, almeno per i prossimi anni. Ho lottato e lavorato tanto per arrivare fino a qui. Ma andare oltre vorrebbe dire solo ripetersi e fare una stupida gara dei numeri”.

Il percorso di Cesare Cremonini

Il tour precedente si è chiuso il 17 giugno alla Visarno Arena di Firenze e ha venduto 950 mila biglietti. AMATEUR, registrato allo Studio 13 di Londra, è uscito il 23 ottobre e accompagna il tour nei palasport.

La scaletta di AMATOUR

La prima scaletta di AMATOUR si conoscerà dalla sera del 24 novembre, quando il tour partirà dal Palaprometeo di Ancona con la data zero. Il repertorio dell’estate negli stadi non è un’anticipazione: AMATEUR è uscito il 23 ottobre e i palasport avranno un formato diverso.

Biglietti e prevendite di AMATOUR

La prevendita per il 12 dicembre a Torino è partita il 6 ottobre.

Per tutte le date ancora disponibili i biglietti sono raggiungibili direttamente dalla tabella qui sopra.

L’annuncio del tour è arrivato il giorno prima di Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo, lo speciale che Rai 1 ha mandato in onda il 2 settembre in prima serata con il concerto del Circo Massimo.

Cronologia aggiornamenti

21 novembre 2026 – Refresh pre-tour: aggiornata l’apertura e verificato il calendario delle 16 date.

Foto di Pepsy Romanoff