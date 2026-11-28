New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 27 novembre 2026, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web che ogni settimana recensisce per noi le nuove uscite italiane.

Nella settimana del 27 novembre 2026 troviamo, tra gli altri, nuovi brani di Alex Wyse, Shade, Tommaso Paradiso, Giusy Ferreri, ANNA, Eddie Brock, Dargen D’Amico e molti altri ancora.

Queste sono le pagelle della New Music Friday dedicate ai nuovi singoli italiani usciti questa settimana. All’interno delle categorie ogni brano viene valutato in stelle e con un voto numerico, così da rendere più chiaro il livello di consiglio o bocciatura.

Come sempre si tratta di opinioni personali. Il consiglio è quello di ascoltare i singoli e farci sapere la vostra. Qui sotto trovate l’elenco completo delle nuove uscite della settimana.

NEW MUSIC FRIDAY 27 NOVEMBRE 2026: LE PAGELLE AI NUOVI SINGOLI ITALIANI

I brani consigliati

Dargen D’Amico

FUORISEDE Voto 7 ½

Che testo che ha scritto Dargen, forse uno dei suoi migliori della carriera (e sì che ne ha scritte di perle…).

La storia di tanti, la nostra storia da fuorisede che tentano di trovare una strada in mezzo ai mille disastri che la vita ci ha messo davanti e che, in qualche caso, purtroppo ha fatto morti e feriti nel corso del tempo.

I problemi di un fuorisede diventano anche un riflesso per la famiglia che si divide, per gli amici che ti allontanano, per una vita che ti sfugge tra le dita senza che neanche te ne accorga, tra un viaggio sull’autobus 101 e l’altro.

Ennesima prova maiuscola del buon ex Corvo D’Argento.

California

Le porte delle metropolitane Voto 7

Ascoltando questa canzone, viene da domandarsi se il punto forte dei Coma_Cose fosse realmente Fausto Lama perché questo sembra a tutti gli effetti un brano dei Coma_Cose ma solo con California.

È abbastanza strano, dato che è la prima volta dopo un decennio, ascoltare Francesca Mesiano da solista ma non sfigura per nulla quindi l’effetto al termine dell’ascolto risulta essere stato piacevole. La cosa che spezza il cuore è che questo brano sembra una dedica a Fausto, al loro rapporto, alla difficoltà di andare avanti che, comunque, è qualcosa che bisogna fare.

California inizia bene il nuovo cammino e lo fa nel segno del suo passato, ci sarà tempo per affrancarsi da esso.

Ditonellapiaga, TonyPitony

Buon Natale in allegria Voto 7

Mai la vita avrebbe potuto regalare un momento così iconico come il fare la recensione di un brano serio dei Ditony, in questo caso di Natale.

Vocalmente siamo di fronte a due professionisti di livello estremo, il testo è serio se prendiamo in considerazione la carriera di TonyPitony. Non ci sono parolacce, anzi il testo richiama alla gioia della condivisione natalizia, si augura buon Natale e il gioco è fatto.

Sembra strano ma non è, i due hanno creato una nuova canzone di Natale che può fare bene durante questo periodo anche per gli anni a venire.

Lorenzo Fragola

Paura del buio Voto 7

Lorenzo Fragola e Mameli continuano a essere una coppia artistica affiatata e capace di produrre delle piccole gemme che meriterebbero molto ma molto più spazio nei dialoghi sulla musica.

Molto carina la chiave usata nel ritornello, molto Prima Stanza a Destra per il modo di cantare, ma in linea generale è bello tutto di questo brano. Arrangiamento alt pop, testo introspettivo sull’amore dove la controparte diventa salvezza da un mondo buio.

Ottimo lavoro anche nello special strumentale con la chitarra elettrica che dona ampiezza e un elemento diverso rispetto al resto della composizione.

Non c’è nulla da sottolineare di negativo.

Giuse The Lizia

POVERI NOI Voto 6 ½

Giuse The Lizia è uno di quei nomi che, se muoverà i passi giusti, diventerà un bel faro nella musica indie in ottica futura e questo brano lo conferma pienamente.

Si parla di una storia d’amore finita, dunque tema abbastanza trito e ritrito ma è il modo che intriga. È diverso, intriga l’orecchio con questo ritmo sostenuto e che nulla ha a che fare con un sentimento vicino alla delusione.

La musica trasforma la tristezza in una scusa per scaricare ansie e tensioni in un energico ballo pur non smettendo neanche per un attimo di sottolineare quanto ci sia qualcosa che non vada in questa vita senza amore.

Giuse continua nel percorso di crescita e lo fa al meglio.

Santi Francesi

A FUOCO SPENTO Voto 6 ½

Un nuovo estratto del futuro album dei Santi Francesi, un nuovo tassello di un puzzle musicale che si arricchisce con questo alt rock in cui il tema è la resilienza dell’essere umano, la capacità di resistere alle avversità nonostante tutto e tutti.

Come al solito, riconoscibilità al 100% e potenza vocale ben controllata di Alessandro De Santis. Il resto lo fa Mario Francese con la musica e l’arrangiamento, donando il giusto equilibrio tra voce e musica che è immancabile nei lavori di questo duo ormai pienamente formato della musica italiana di questi anni.

È interessante notare come quasi tutti i brani pubblicati fino a questo momento abbiano tutti degli arrangiamenti diversi tra loro ma che non stonino l’uno con l’altro, sono tutti perfettamente compatibili.

Shablo, Guè, Joshua, Pino D’Angiò

TUTTO OKAY Voto 6 ½

Se in questa canzone non ci fosse stato Guè sarebbe stata una canzone perfetta, purtroppo le sue barre tanto decantate come le più belle del pianeta, anzi dell’universo, risultano monotone e sempre uguali, non aggiungono nulla se non il nome nei crediti.

Joshua, invece, è un valore aggiunto non da poco con una voce profonda e perfetta per questo tipo di produzioni create, anzi ricreate in questo caso, da Shablo che riprende il brano di Pino D’Angiò Okay Okay del 1981 e lo trasforma in chiave un po’ più moderna, con quel tocco alla Shablo che avevamo già apprezzato nell’album Manifesto.

La voce di Pino D’Angiò, poi, ripresa e rimasterizzata è un valore aggiunto che dona quel tocco di eternità e lacrimuccia che era giusto inserire. Bel lavoro.

Shade

Volevo solo dirti Voto 6 ½

Ad un certo punto mi aspettavo solo l’ingresso di Federica Carta per cantare “E SCUSA MAAAA NON ME NE IMPORTAAA” nel ritornello, ci sarebbe stata in modo perfetto e già da questo appunto potete capire di che tipo di canzone parliamo.

Shade che canta non è del tutto una novità, però qui lo fa davvero e per lungo tempo (senza autotune, nonostante sia un rapper. Quindi si può fare?) donando un senso di crescita artistica che permette a Shade di spuntare un’altra casella della sua carriera.

È la solita canzone d’amore triste, il tema purtroppo resta il medesimo anche per lui, ma lo perdoniamo perché se conosciamo la sua carriera sappiamo che non è una cosa abituale, anzi. Il problema diventerebbe se da questo momento in poi facesse solo canzoni melense ma difficile che possa accadere questa cosa.

Ticky B

Spezzami il cuore Voto 6 ½

Scusate ma questo ragazzo chi è? Da dove sbuca fuori? In prospettiva è una specie di Mannarino dei tempi di Me so’ ‘mbriacato ma un po’ più melodico, ed è figo.

Forse, al suo posto, spingerei più con l’anima, caricherei la voce di maggiore effetto emotivo perché in questo brano risulta abbastanza lineare, senza particolari momenti emozionanti nonostante il testo lo richieda quasi a forza. Un piccolo passo in più per riuscire a far passare non solo delle belle idee musicali ma anche un credere davvero in ciò che si sta cantando, per evitare anche vocalmente di sembrare una specie di Fulminacci annacquato.

Fatto questo passaggio, un piccolo ma spero utile consiglio, il ragazzo in questione potrebbe sbloccare un nuovo livello artistico che non sarebbe niente male da approfondire e seguire.

Tommaso Paradiso

Tornare a casa Voto 6 ½

In questo marasma che è la discografia italiana esistono delle certezze inamovibili, una di queste è Tommaso Paradiso con le sue canzoni dal sapore anni ’80 melodico che, però, sono perfettamente compatibili con il mercato moderno.

Con l’ultimo album, lo abbiamo raccontato, si è riavvicinato a quello stile che lo contraddistingueva al suono del 2016 e questo passo indietro viene riconfermato con questo singolo molto autobiografico, molto sentito, molto emotivo.

È una power ballad dove Tommy Paradise risalta come al solito con la sua vocalità, il ritornello è sempre una hit e non avrà difficoltà ad agguantare il successo nelle classifiche radiofoniche, mentre è praticamente impossibile agguantare quello streaming perché il brano è troppo più adulto rispetto alla media dell’utenza di Spotify che viaggia dall’asilo nido alla maturità, in media.

Alex Wyse

Vorrei, vorrei Voto 6

Un brano, finalmente, che dona continuità musicale a un progetto che ha provato a cambiare pelle molto spesso in passato non riuscendo a trovare la corretta forma per esprimersi appieno.

Brano pop con delle formule interessanti da tenere in considerazione nell’arrangiamento, un utilizzo congeniale di chitarra elettrica e synth, special che risalta e lui molto a fuoco.

Che possa essere un nuovo bel punto di partenza positivo per questo ragazzo?

ANNA

VELENO Voto 6

La migliore canzone dell’ultimo album di Anna Pepe, che poi è anche quella che chiude il progetto, è stata estratta come singolo per il periodo invernale ed è una power ballad in perfetto stile baddie che gioca con un ragazzo, che si chiude nella stanza “che gira come Gardaland”.

Il brano racconta di questa relazione abbastanza tossica che ruota attorno alle avventure sessuali di questi due ragazzi che non stanno insieme ma che se vogliono ‘giocare’ possono farlo.

Non il massimo della vita ma, almeno, musicalmente qualcosa di più interessante rispetto alla media delle canzoni trap di questi ultimi tempi.

Eddie Brock

Incommentabile Voto 6

No, il brano non è incommentabile come il titolo che porta in dote. Non è una canzone destinata a cambiare lo status quo della discografia ma è perfettamente in linea con il percorso pop di Eddie Brock, molto sulla scia di Non è mica te.

Storia d’amore, problemi e disagi messi in metrica da un ragazzo che ha trovato la chiave per arrivare al cuore dei suoi fan e che, con una canzone pop basica, riconferma le impressioni legate a semplicità ed efficacia.

Si avverte una crescita a livello vocale, l’unica cosa che dispiace è che sia stato scelto un singolo di questo tipo e non un qualcosa in continuità con i racconti che avevamo sentito attraverso alcuni video molto belli e intensi sui suoi social.

Chissà perché non si è scelto di proseguire su quella strada.

Seltsam

Che guaio l’amore Voto 6

Questa è la canzone che Seltsam ha presentato a Sanremo Giovani, quella che non gli ha permesso di arrivare alla fase finale del gioco e che lo ha portato all’esasperazione sui social, tanto da prendersi del tempo per metabolizzare l’esclusione.

I discorsi devono essere due e devono essere separati perché viaggiano su due livelli ben distinti, partendo dal brano di per sé che è un pop abbastanza normale, nulla di clamoroso e sconvolgente per le orecchie degli ascoltatori e che si mette in scia con canzoni alla Ultimo, miste a Olly.

Il secondo livello di questa recensione è legato proprio a Sanremo, perché se ragioniamo sui tre che sono rimasti di quella sezione questa canzone non ha nulla in meno di Petit e Florinda ma neanche nulla in più. Di sicuro non avrebbe potuto competere, in termini di ricerca musicale, con il brano dei Santamarea ma con gli altri due se la sarebbe giocata.

È difficile riuscire a fare paragoni perché parliamo di una canzone pop normalissima a confronto con due brani diversi, una ballad per la mamma e un brano elettropop abbastanza ripetitivo, ma il discorso comunque cade con la presenza dei Santamarea.

A quel punto uno vale l’altro e la diversità di stili non permette di dire che questo sia un brano superiore o inferiore agli altri, sono tutti imparagonabili.

PAGELLE NUOVI SINGOLI 27 NOVEMBRE 2026 – I BOCCIATI DA AMI

Emma Muscat

Romanticamente Voto 5

Il problema di canzoni come queste non è che siano brutte tecnicamente, gestite male in studio con mix e mastering o chissà cos’altro. Il problema è che ne abbiamo a fiumi, tutte fotocopiate tra loro, e risultano superflue perché prive di elementi che possano essere originali anche solo in una virgola.

Ripetiamo per sicurezza: brano non brutto, solo superfluo perché copia e incolla di tante cose già esistenti e di progetti pop del genere non se ne può più, purtroppo per gli artisti che scelgono di varcare la soglia del pop da classifica.

Emma Muscat, poi, è sempre stata più brava in inglese che non in italiano dove di soddisfazioni non se n’è mai tolte in carriera. Perché ostinarsi?

Enula

Musica animale Voto 5

Come per altri artisti, tanti altri artisti, anche in questo caso siamo di fronte a un brano che tecnicamente è indiscutibile. Il lavoro in studio, mix, master e tutto il corollario è stato realizzato bene.

Quello che manca è una chiave artistica che possa rendere il brano in questione interessante per l’ascoltatore medio e farlo vivere più di 48 ore, cosa che appare abbastanza improbabile.

Enula tenta la strada della ballad triste molto nord europea, alla Aurora, ma di progetti del genere già ne esistono e anche ad alti livelli quindi la casella è piena. Bisogna battere delle strade diverse e cercare di rendere i testi belli da leggere, interessanti, pieni di storia con inizio, svolgimento e fine. Questi elementi mancano e anche tanto.

Bello l’arrangiamento, ribadiamo, ma da solo non basta.

Giusy Ferreri

Una lama senza pietà Voto 5

Questa canzone ci mette davanti il limite, forse, più grande di Giusy Ferreri da sempre: il suo timbro si sposa pochissimo con ballad come questa che ha appena pubblicato, risultando totalmente fuori fuoco rispetto a ciò che la canzone doveva e poteva essere.

Sperimentare è lecito ma risulta chiaro che questo tipo di esperimenti non funzionano perché, vuoi o non vuoi, la nostra voce diventa funzionale se usata nel modo e nel campo giusto. Quello della Ferreri non sono le ballad, sono i brani più movimentati, le hit estive, le canzoni più blueseggianti et similia.

La bocciatura arriva per questo motivo, per quanto riguarda il testo scritto da Mogol poco da dire tranne un fattore chiave, dato che il tema è quello della violenza sulle donne e di come la donna, nonostante tutto, cerca di donargli il cuore nella speranza, vana, di cambiare il mostro di turno.

Questo è il punto, vale a dire far passare il messaggio che una donna debba comunque provarci anche davanti a segnali inequivocabili. No, un mostro deve essere lasciato marcire fin da subito, nessuna seconda possibilità, nessun incontro chiarificatore, nulla.

La fine del brano sembrerebbe andare nella direzione della donna vittima per scelta, bisognerebbe sensibilizzare sul tema cercando di trasmettere un messaggio di forza e vigore nell’andare via lontano da questi esseri abominevoli, non di andare alla costante ricerca di un amore tossico che non esiste nella realtà.

Niky Savage

NON BASTERÀ Voto 5

“Io al destino non ci credo, me la può sucare perché sta vita a volte è infame, ti tratta male”. Nicolino Selvaggio è entrato nella sua “grrrr, roar” era, il brano è una specie di hard rock in chiave trap dove racconta le sue problematiche di vita, il fatto di avere tanti soldi ma di non essere felice, di avere amato solo escort fino a questo momento e altre robe legate a una presunta famiglia che non ha creato.

I dolori del giovane Walter si riflettono in una canzone che gli fa accendere un attimo la luce sulla sua vita, sul suo destino, sul suo passato burrascoso e ci vorrà del tempo prima di diventare credibile perché è proprio la modalità di scrittura che risulta debole, però almeno rispetto alle robe inutili di un anno fa questa almeno ti fa pensare di dargli una possibilità.

Curioso di capire se, quando la fase giovanile selvaggia passerà, Nicolino deciderà di cambiare nome come ha fatto Guè che ha tolto il Pequeno perché era diventato ridicolo da tenere a 40 anni.

Maninni

Poli opposti Voto 4

Maninni era assente dalle scene da un po’ e il ritorno corrisponde a un brano itpop, una ballatona che parla d’amore finito come mille altri e che somiglia a tante altre cose già proposte e riproposte. Non esistono caratteristiche musicali o testuali che facciano pensare a una possibilità di potere fruire del brano per più di un paio di volte proprio per questa volontà di rimanere in una comfort zone piatta.

C’è una citazione, voluta o non voluta non si sa, agli Oasis nello special ma è un po’ buttata lì, una chitarra elettrica non valorizzata come invece poteva essere.

Non un ritorno originale e intrigante ma auguriamo a Maninni un percorso di grandi risultati.

Mimì

Casa mia Voto 4

Dov’è finita quella Mimì post X Factor con i brani R&B fighissimi che stavano facendo presagire una carriera ben indirizzata? Ora ci ritroviamo una Mimì simil-pop, 19enne, che racconta dei suoi 18 anni come se fossero lontanissimi. Ne ha 19, ripetiamolo.

Sono queste le piccolezze che rendono un brano credibile, i dettagli che fanno la differenza e molto spesso sembra che gli artisti non ci facciano neanche caso. Troviamo un’attenuante, cioè quella di una Mimì del futuro che ripensa a casa sua e al suo passato, dal testo comunque questo dettaglio non risulta chiaro quindi manca proprio un pezzo di storytelling che, magari, sarebbe stato necessario inserire.

Lei vocalmente è una scheggia ma il brano è troppo troppo debole.

Mr.Rain

COME GLI ASTRONAUTI Voto 4

Mr.Rain ha deciso di pubblicare un nuovo inedito che è la copia musicale di Supereroi, con giusto qualche piccola variazione del tema, senza bambini ma con cori di adulti. Giustamente sono passati tre anni, i bambini saranno diventati adolescenti nel frattempo.

Nel testo la solita canzone d’amore dove lui si sente a casa con lei e dove, anche loro, non sono mai stati come gli altri insieme. Tutti non sono mai come gli altri, può essere che invece ogni coppia sia esattamente uguale all’altra, stesse dinamiche e stesse storie? Se gli artisti scrivono le stesse cose, le stesse parole o si mettono tutti d’accordo (improbabile) oppure questa presunta unicità paventata non esiste ed è il momento di prenderne atto per riuscire ad avere delle canzoni con concetti un attimino differenti.

È un giorno di pioggia e il tetto è scoperchiato.

GOLDEN SONG

Questa settimana non assegniamo una Golden Song: nessun brano ha convinto fino in fondo.

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