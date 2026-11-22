Radio Date 27 novembre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana
Tutti i nuovi singoli in uscita il 27 novembre 2026: ecco il Radio Date e le novità del New Music Friday.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Giusy Ferreri con Una lama senza pietà, Mr.Rain con COME GLI ASTRONAUTI e Marcella Bella con Lady anima sono nel Radio Date del 27 novembre 2026. Il calendario della settimana dal 21 al 27 novembre comprende anche le uscite di Giulio Nenna con Davide Rossi, I SANTI e GIARGO. Nelle Global Release ci sono i Kasabian con SILVER APPLE EYES.
AGGIORNAMENTO 22 novembre 2026 Inseriti i primi 24 singoli italiani della settimana e i Kasabian nelle Global Release, comprese le segnalazioni dal modulo di Antonello D’Angeli e Fabio Poli. L’elenco sarà aggiornato con le nuove uscite.
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Radio Date: tutti i nuovi singoli dal 21 al 27 novembre 2026
★ Brani più attesi dalla redazione
✦ Nuovi inserimenti della giornata
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2026
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2026
GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2026
VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2026
Global Release
Gli album in uscita venerdì 27 novembre 2026
Tra gli album in uscita venerdì 27 novembre ci sono Kintsugi di Elisa, Anime Salve di Fiorella Mannoia e La forma dell’acqua di Mida. Arrivano anche Sangha di Mace, L’arte di scomparire di Cristina Donà, CONTROCIELO di SAINTPAUL e Sal Da Claus – The Christmas Album di Sal Da Vinci.
Il calendario completo, con album, EP e pubblicazioni live, è nella pagina degli album italiani in uscita nel 2026.
Cronologia aggiornamenti
- 22 novembre 2026 – Predisposta l’edizione dal 21 al 27 novembre con 24 singoli italiani e una Global Release. Integrate le segnalazioni dal modulo di Antonello D’Angeli e Fabio Poli e aggiornato il riepilogo degli album del venerdì. (Oriana Meo)
Segnala un nuovo singolo – Radio Date 4 dicembre 2026
Per segnalare un brano in uscita per il Radio Date del 4 dicembre 2026, compila il modulo qui sotto. Invia una segnalazione per ogni singolo.
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