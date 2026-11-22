Giusy Ferreri con Una lama senza pietà, Mr.Rain con COME GLI ASTRONAUTI e Marcella Bella con Lady anima sono nel Radio Date del 27 novembre 2026. Il calendario della settimana dal 21 al 27 novembre comprende anche le uscite di Giulio Nenna con Davide Rossi, I SANTI e GIARGO. Nelle Global Release ci sono i Kasabian con SILVER APPLE EYES.

AGGIORNAMENTO 22 novembre 2026 Inseriti i primi 24 singoli italiani della settimana e i Kasabian nelle Global Release, comprese le segnalazioni dal modulo di Antonello D’Angeli e Fabio Poli. L’elenco sarà aggiornato con le nuove uscite.

Leggi anche Radio Date 20 novembre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana

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Radio Date: tutti i nuovi singoli dal 21 al 27 novembre 2026

★ Brani più attesi dalla redazione

✦ Nuovi inserimenti della giornata

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2026 Antonello D’Angeli Cuore Free Club Factory Roberto Bonfanti Vorrei che fosse Natale MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2026 Comeilmiele A te e famiglia The Orchard Don Pasquale Ferone Luce Di++o Music GIARGO Anima (traccia fantasma) 47011 Records / Artist First GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2026 Bush non ci pensare INDACO / ADA Music Italy VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2026 Augusto Burzo Consciousness Autoprodotto BALSA Nero a Metà Frattaglie Dischi / Believe Fabio Poli E non finisce qui Stralunata / iMusician Gennaro Fasano Se non ci fosse Claudia Buena Suerte/ Euro Zeta/ Watt Musik Giulio Nenna ANIMA feat. Davide Rossi Giusy Ferreri Una lama senza pietà ★ I SANTI Classico INDACO / ADA Music Italy Kilian Tornare a casa PLUMA dischi Marcella Bella Lady anima ★ Mr.Rain COME GLI ASTRONAUTI ★ Warner MyalOne Tanta Roba ElleMusic Najma ♡ Nalixa Zucchero e Ruggine Nalixa Rec Og Eastbull, Nashville Bellissimo Errore Ouidoncare Ed è così Since11 Queen of Hearts TrynaVybz Soul a d scheme feat. Jahvillani TU Amore Tossico Just Apparel

Global Release

Kasabian SILVER APPLE EYES Sony · Radio Date: 27 novembre 2026

Gli album in uscita venerdì 27 novembre 2026

Tra gli album in uscita venerdì 27 novembre ci sono Kintsugi di Elisa, Anime Salve di Fiorella Mannoia e La forma dell’acqua di Mida. Arrivano anche Sangha di Mace, L’arte di scomparire di Cristina Donà, CONTROCIELO di SAINTPAUL e Sal Da Claus – The Christmas Album di Sal Da Vinci.

Il calendario completo, con album, EP e pubblicazioni live, è nella pagina degli album italiani in uscita nel 2026.

Cronologia aggiornamenti

22 novembre 2026 – Predisposta l’edizione dal 21 al 27 novembre con 24 singoli italiani e una Global Release. Integrate le segnalazioni dal modulo di Antonello D’Angeli e Fabio Poli e aggiornato il riepilogo degli album del venerdì. (Oriana Meo)

Segnala un nuovo singolo – Radio Date 4 dicembre 2026

Per segnalare un brano in uscita per il Radio Date del 4 dicembre 2026, compila il modulo qui sotto. Invia una segnalazione per ogni singolo.

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