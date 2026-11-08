Radio Date 13 novembre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana
Tutti i nuovi singoli in uscita il 13 novembre 2026: ecco il Radio Date e le novità del New Music Friday.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Settimana 46 del 2026. Aumenta considervolmente il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
AGGIORNAMENTO 8 novembre 2026
Nuovi brani aggiunti al Radio Date, contrassegnati dal rombo azzurro ✦.
Nuovi singoli – Radio Date dal 31 ottobre al 6 novembre 2026
★ Brani più attesi dalla redazione
✦ Nuovi inserimenti
sabato 7 novembre 2026
- Wronkids – Mirror
domenica 8 novembre 2026
- Armando Cacciato – THEN
- Spes Ultima Dea – Urla (Mendaki Publishing)
martedì 10 novembre 2026
- Bob Matty – Se vuoi (Mendaki Publishing)
- Dario Margeli – Salvarmi Da Questa Anarchia (Smooth Jazz Version)
- DOREY e Ben Prophet – Bomb Buster (IN / ROTATION)
- Les_Idealisti – Ritornerai
mercoledì 11 novembre 2026
- Guidobaldi, Elio Carrà – Io sono come te
- Pier Cortese – Come noi (Saifam Group / The Orchard) ★
giovedì 12 novembre 2026
- Erranimo – Traces
- sottovoce – chi come me (Mille Piccoli Cieli / Altafonte Italia)
venerdì 13 novembre 2026
- Alis Ray – Parlami di te
- Canti Flegrei – Que Joya (Marechiaro Edizioni)
- Claudio Baglioni – Che notte è questa! (Cosa Edizioni Musicali / Sony Music Italy) ★
- Don Pasquale Ferone – Riuscirai (Di++o Music)
- Enzo Gragnaniello feat. Dario Sansone, Gnut, Fabiana Martone, Simona Boo, Maldestro e Greg Rega – Nun è possibile ★
- Ferdinando Carcavallo – 1977 (C’hanno fatto nascere) (Napoli In Alta Rotazione)
- Firelight – Il giorno in cui nascesti tu (Mendaki Publishing)
- Gazzelle – Ogni volta che sei qui (Maciste Dischi / Warner Music Italy) ★
- Ivan Comar – Milioni di Dubbi (Almae Music)
- Joe Sannino & MC Delux – Cornetada Proibida (Hopeland)
- Junox – I sogni non mi bastano (Le Sorgenti Dischi)
- MARLA – Chi sono io? (Musa Factory / Believe)
- Murr-ma – Wreck (Spazio Dischi / Altafonte Italia)
- Raffa – Garofani (INDACO / ADA Music Italy)
- S4NDRØ – solita aria (ALHENA / The Orchard)
- Sofia Pintor – Disintegrazione
- TrynaVybz feat. Swazz – Talkless program
- UBE – Male Male (CDF Records)
- Za – Sopravvivere (INDACO / ADA Music Italy)
Segnala un nuovo singolo – Radio Date 20 novembre 2026
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