Claudio Baglioni pubblica il nuovo brano Che Notte È Questa! venerdì 13 novembre, in radio e in digitale per Sony Music Italy. Intanto il cantautore lo propone in anteprima esclusiva al pubblico dei concerti che sta tenendo a Piazza di Siena, a Roma, mentre il pre-save è già disponibile.

I sette concerti si tengono nel parco di Villa Borghese il 24, 25, 27, 28, 30 e 31 ottobre e il 1° novembre, e ciascuno si apre con Che Notte È Questa!, di cui Baglioni firma musica e testo. Chi va in piazza lo ascolta quindi da dodici a venti giorni prima dell’uscita su radio e piattaforme.

Il primo concerto ha coinciso con un anniversario: il 24 ottobre 1982, 44 anni fa, Piazza di Siena ha ospitato il concerto finale di Alé-Oó, la tournée di Baglioni nei grandi spazi all’aperto.

Claudio Baglioni e Paolo Gianolio: arrangiamento e registrazione di Che Notte È Questa!

Il brano, prodotto da Cosa Edizioni Musicali per Sony Music Italy, porta l’arrangiamento e l’orchestrazione di Paolo Gianolio, con Lorenzo Cazzaniga come ingegnere del suono e per la masterizzazione, ed è stato registrato agli Alari Park Studios di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, e ai Forum Village Recording di Roma.

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Foto di Angelo Trani