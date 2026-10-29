Claudio Baglioni, Che Notte È Questa! dal vivo a Piazza di Siena e in radio dal 13 novembre
Sette concerti a Villa Borghese dal 24 ottobre al 1° novembre, ognuno aperto dall'inedito di cui Baglioni firma musica e testo
di All Music Italia ·
Claudio Baglioni pubblica il nuovo brano Che Notte È Questa! venerdì 13 novembre, in radio e in digitale per Sony Music Italy. Intanto il cantautore lo propone in anteprima esclusiva al pubblico dei concerti che sta tenendo a Piazza di Siena, a Roma, mentre il pre-save è già disponibile.
I sette concerti si tengono nel parco di Villa Borghese il 24, 25, 27, 28, 30 e 31 ottobre e il 1° novembre, e ciascuno si apre con Che Notte È Questa!, di cui Baglioni firma musica e testo. Chi va in piazza lo ascolta quindi da dodici a venti giorni prima dell’uscita su radio e piattaforme.
Il primo concerto ha coinciso con un anniversario: il 24 ottobre 1982, 44 anni fa, Piazza di Siena ha ospitato il concerto finale di Alé-Oó, la tournée di Baglioni nei grandi spazi all’aperto.
Claudio Baglioni e Paolo Gianolio: arrangiamento e registrazione di Che Notte È Questa!
Il brano, prodotto da Cosa Edizioni Musicali per Sony Music Italy, porta l’arrangiamento e l’orchestrazione di Paolo Gianolio, con Lorenzo Cazzaniga come ingegnere del suono e per la masterizzazione, ed è stato registrato agli Alari Park Studios di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, e ai Forum Village Recording di Roma.
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Foto di Angelo Trani