Certificazioni FIMI: Damiano David al platino con Funny Little Fears, ma c’è anche Cocciante
Funny Little Fears sale al platino, Bad Bunny a cinque. Platino anche per Cocciante, Silent Bob & Sick Budd ed Elodie.
di All Music Italia ·
Le certificazioni FIMI della settimana 40 del 2026 portano Damiano David al disco di platino con Funny Little Fears, l’album d’esordio da solista uscito a maggio 2025. Bad Bunny sale a cinque volte platino con Debí tirar más fotos, platino anche per Riccardo Cocciante con Tutti i miei sogni.
Le soglie delle certificazioni FIMI 2026
Le soglie ufficiali FIMI/NIQ per gli album e i singoli, verificate sul sito FIMI il 5 ottobre 2026:
- Album – Oro: 25.000 unità · Platino: 50.000 unità
- Singoli – Oro: 100.000 unità · Platino: 200.000 unità
Oltre i primi livelli si sale a 2× platino, 3× platino e così via: per gli album ogni platino in più vale 50.000 unità, quindi il 9° platino richiede oltre 450.000 unità e il diamante 500.000. Per i singoli il diamante è a 2.000.000.
Album internazionali certificati nella settimana 40
Bad Bunny sale a cinque volte platino con Debí tirar más fotos, uscito il 5 gennaio 2025, che alla settimana 22 era al quarto platino e nella classifica FIMI della settimana 40 è alla #12.
Michael Jackson arriva a tre volte platino con Bad, l’album del 1987, e David Guetta a due con New Year’s Eve Party, uscito a dicembre 2023 e al platino dalla settimana 26 del 2025.
L’oro va a LMFAO con Sorry for Party Rocking, del 2011, a Zara Larsson con So Good, del 2017, e a Justin Bieber con SWAG, uscito a luglio 2025.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|Debí tirar más fotos
|Bad Bunny
|5× Platino
|Bad
|Michael Jackson
|3× Platino
|New Year’s Eve Party
|David Guetta
|2× Platino
|Sorry for Party Rocking
|LMFAO
|Oro
|So Good
|Zara Larsson
|Oro
|SWAG
|Justin Bieber
|Oro
Singoli internazionali certificati nella settimana 40
Oro per Movin’ to the Sun di Hugel, Imael Angel e Ultra Naté, uscito a maggio 2026, e per No Batidão di ZXKAI e slxughter, pubblicato il 5 settembre 2025.
Bob Sinclar con Steve Edwards certifica World, Hold On (Children of the Sky), la versione uscita ad aprile 2006, diversa da quella di giugno 2006 che è disco di platino dal 2023.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|Movin’ to the Sun
|Hugel, Imael Angel & Ultra Naté
|Oro
|World, Hold On (Children of the Sky)
|Bob Sinclar feat. Steve Edwards
|Oro
|No Batidão
|ZXKAI & slxughter
|Oro
Album italiani certificati nella settimana 40: Damiano David disco di platino
Damiano David porta al platino Funny Little Fears, l’album d’esordio da solista uscito il 16 maggio 2025, che era all’oro dalla settimana 36 del 2025. Il singolo Born With A Broken Heart era già platino dalla settimana 31.
Riccardo Cocciante ottiene il platino con Tutti i miei sogni, del 2006. Silent Bob e Sick Budd passano dall’oro del 2024 al platino con Habitat Cielo, album del 2023.
Oro per Claudio Baglioni con Tutti qui. Collezione 2021, uscito a dicembre 2021, e per Ligabue con Sopravvissuti e sopravviventi, album del 1993.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|Funny Little Fears
|Damiano David
|Platino
|Tutti i miei sogni
|Riccardo Cocciante
|Platino
|Habitat Cielo
|Silent Bob & Sick Budd
|Platino
|Tutti qui. Collezione 2021
|Claudio Baglioni
|Oro
|Sopravvissuti e sopravviventi
|Ligabue
|Oro
Singoli italiani certificati nella settimana 40: Elodie e Geolier
Elodie sale al platino con Dimenticarsi alle 7, uscito il 12 febbraio 2025, e Geolier ottiene l’oro con Un ricco e un povero, del 16 gennaio 2026.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|Dimenticarsi alle 7
|Elodie
|Platino
|Un ricco e un povero
|Geolier
|Oro
Per scoprire come funzionano le certificazioni FIMI in Italia, quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino e come si calcolano le unità, leggi il nostro approfondimento: Quanti stream per il disco d’oro: calcolatore e soglie FIMI.