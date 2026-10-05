Le certificazioni FIMI della settimana 40 del 2026 portano Damiano David al disco di platino con Funny Little Fears, l’album d’esordio da solista uscito a maggio 2025. Bad Bunny sale a cinque volte platino con Debí tirar más fotos, platino anche per Riccardo Cocciante con Tutti i miei sogni.

Le soglie delle certificazioni FIMI 2026

Le soglie ufficiali FIMI/NIQ per gli album e i singoli, verificate sul sito FIMI il 5 ottobre 2026:

Album – Oro: 25.000 unità · Platino: 50.000 unità

– Oro: 25.000 unità · Platino: 50.000 unità Singoli – Oro: 100.000 unità · Platino: 200.000 unità

Oltre i primi livelli si sale a 2× platino, 3× platino e così via: per gli album ogni platino in più vale 50.000 unità, quindi il 9° platino richiede oltre 450.000 unità e il diamante 500.000. Per i singoli il diamante è a 2.000.000.

Album internazionali certificati nella settimana 40

Bad Bunny sale a cinque volte platino con Debí tirar más fotos, uscito il 5 gennaio 2025, che alla settimana 22 era al quarto platino e nella classifica FIMI della settimana 40 è alla #12.

Michael Jackson arriva a tre volte platino con Bad, l’album del 1987, e David Guetta a due con New Year’s Eve Party, uscito a dicembre 2023 e al platino dalla settimana 26 del 2025.

L’oro va a LMFAO con Sorry for Party Rocking, del 2011, a Zara Larsson con So Good, del 2017, e a Justin Bieber con SWAG, uscito a luglio 2025.

Titolo Artista Certificazione Debí tirar más fotos Bad Bunny 5× Platino Bad Michael Jackson 3× Platino New Year’s Eve Party David Guetta 2× Platino Sorry for Party Rocking LMFAO Oro So Good Zara Larsson Oro SWAG Justin Bieber Oro

Singoli internazionali certificati nella settimana 40

Oro per Movin’ to the Sun di Hugel, Imael Angel e Ultra Naté, uscito a maggio 2026, e per No Batidão di ZXKAI e slxughter, pubblicato il 5 settembre 2025.

Bob Sinclar con Steve Edwards certifica World, Hold On (Children of the Sky), la versione uscita ad aprile 2006, diversa da quella di giugno 2006 che è disco di platino dal 2023.

Titolo Artista Certificazione Movin’ to the Sun Hugel, Imael Angel & Ultra Naté Oro World, Hold On (Children of the Sky) Bob Sinclar feat. Steve Edwards Oro No Batidão ZXKAI & slxughter Oro

Album italiani certificati nella settimana 40: Damiano David disco di platino

Damiano David porta al platino Funny Little Fears, l’album d’esordio da solista uscito il 16 maggio 2025, che era all’oro dalla settimana 36 del 2025. Il singolo Born With A Broken Heart era già platino dalla settimana 31.

Riccardo Cocciante ottiene il platino con Tutti i miei sogni, del 2006. Silent Bob e Sick Budd passano dall’oro del 2024 al platino con Habitat Cielo, album del 2023.

Oro per Claudio Baglioni con Tutti qui. Collezione 2021, uscito a dicembre 2021, e per Ligabue con Sopravvissuti e sopravviventi, album del 1993.

Titolo Artista Certificazione Funny Little Fears Damiano David Platino Tutti i miei sogni Riccardo Cocciante Platino Habitat Cielo Silent Bob & Sick Budd Platino Tutti qui. Collezione 2021 Claudio Baglioni Oro Sopravvissuti e sopravviventi Ligabue Oro

Singoli italiani certificati nella settimana 40: Elodie e Geolier

Elodie sale al platino con Dimenticarsi alle 7, uscito il 12 febbraio 2025, e Geolier ottiene l’oro con Un ricco e un povero, del 16 gennaio 2026.

Titolo Artista Certificazione Dimenticarsi alle 7 Elodie Platino Un ricco e un povero Geolier Oro