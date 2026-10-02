Il 2 ottobre è la Festa nazionale dei nonni, istituita dalla legge 159 del 31 luglio 2005: la data coincide con il ricordo liturgico degli angeli custodi. Non sono tantissime le canzoni italiane dedicate a queste figure centrali nella vita di molti di noi. Per questo abbiamo scelto di raccoglierne alcune in una playlist. Da quelle di Enrico Nigiotti, Laura Pausini, Elisa e Irama, brani che raccontano un nonno o una nonna che non c’è più, a quelle più scanzonate.

Sono sedici canzoni dedicate ai nonni, dal 1960 al 2024: brani italiani in cui nonni e nonne sono il soggetto vero, da ascoltare nella playlist per la Festa dei nonni.

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Sedici canzoni sui nonni, dal 1960 al 2024

# Titolo e artista Anno Cosa c’è da sapere 1 La nonna Magdalena – Mina 1960 Cantata da Mina in un film girato a Ischia 2 Nonna nonna – Alunni del Sole 1978 Pop melodico, traccia dell’album Liù 3 Diamante – Zucchero 1989 Dedicata alla nonna Diamante, con il testo di Francesco De Gregori 4 I nonni ascoltano – Cristina D’Avena 1991 Per i più piccoli, dalla serie tv Cristina, l’Europa siamo noi 5 Mia nonna – Tiziano Ferro 2003 La nonna e il suo proverbio dentro una canzone di coppia 6 I miei nonni – PGR 2004 Nell’album D’anime e d’animali, con la voce di Giovanni Lindo Ferretti 7 Una poesia anche per te – Elisa 2005 Versione italiana scelta dopo la morte del nonno 8 Invece no – Laura Pausini 2008 Ispirata alla scomparsa della nonna 9 Mio nonno – Gazebo Penguins 2013 Dall’album Raudo, uscito in free download 10 Gli occhi di mia nonna – Daniele Ronda 2014 Omaggio ai valori trasmessi dalla nonna 11 Una parola in meno – Donato Santoianni 2018 Uscita il 2 ottobre, giorno della Festa dei nonni 12 Nonno Hollywood – Enrico Nigiotti 2019 In gara a Sanremo, scritta per il nonno Tommaso 13 In mezzo a questo inverno – Tiziano Ferro 2019 Nata dalla perdita della nonna Margherita 14 Gigante – Piero Pelù 2020 Scritta dal punto di vista di un nonno 15 Ovunque sarai – Irama 2022 Dedicata alla nonna, in gara a Sanremo 16 Nonna Rock – Zecchino d’Oro 2024 Una nonna che va ai concerti e ha un tatuaggio

La nonna Magdalena di Mina nasce da un film girato a Ischia

LA NONNA MAGDALENA è del 1960 e Mina la canta nel film Appuntamento a Ischia, in una scena al bagno Ricciolillo. Il testo è di Nisa (Nicola Salerno) e Vito Pallavicini, la musica di Pino Massara, e sul lato B del singolo c’è GLORIA. Il ritratto è quello di una nonna vivace e sognatrice.

Diamante di Zucchero ha la musica di Zucchero e il testo di Francesco De Gregori

DIAMANTE è dedicata alla nonna di Zucchero, Diamante Arduini Fornaciari, ed è nell’album ORO INCENSO & BIRRA del 13 giugno 1989. La musica è di Zucchero con Mino Vergnaghi e Matteo Saggese, il testo di Francesco De Gregori.

Zucchero lo racconta in un pezzo di Sorrisi e Canzoni del giugno 2019: “Se avessi scritto io quelle liriche forse avrei rischiato di essere troppo stucchevole o nostalgico”. De Gregori stava terminando il suo disco all’Umbi Studio di Modena, dove Zucchero lavorava al proprio, e lì gli ha chiesto il testo.

Per i più piccoli: I nonni ascoltano di Cristina D’Avena e Nonna Rock dello Zecchino d’Oro

I NONNI ASCOLTANO sta nell’album CRISTINA, L’EUROPA SIAMO NOI, del 1991, colonna sonora dell’omonima serie di Rete 4 andata in onda dal 23 settembre al 16 dicembre. Il testo è di Alessandra Valeri Manera, la musica di Carmelo Carucci, la voce di Cristina D’Avena.

NONNA ROCK è del 67° Zecchino d’Oro, edizione 2024: la scrivono Carmine Spera e Lodovico Saccol, la canta Martina Galia, e racconta una nonna che va ai concerti e ha un tatuaggio.

Tiziano Ferro ha due canzoni sulla nonna: una col proverbio, una dopo la perdita di Margherita

MIA NONNA è la settima traccia di 111 CENTOUNDICI, l’album di Tiziano Ferro uscito il 7 novembre 2003, ed è scritta solo da lui. La nonna è la voce di un proverbio dentro una canzone di coppia.

IN MEZZO A QUESTO INVERNO, singolo del 29 novembre 2019 da ACCETTO MIRACOLI, nasce dalla perdita della nonna Margherita. Ferro lo ha detto presentando l’album a Milano (Radio Italia, 20 novembre 2019): “Ho perso mia nonna Margherita, l’ultima che mi era rimasta: ho vissuto con lei da grande i miei 19 anni, avevo litigato con i miei genitori”.

Nella stessa occasione ha spiegato la scelta di scrivere il testo al maschile: “così la canzone è declinata al maschile, sentivo l’esigenza di far volare questa canzone per conto suo”.

Una poesia anche per te è la versione italiana che Elisa ha scelto dopo la morte del nonno

Elisa ha pubblicato UNA POESIA ANCHE PER TE il 15 aprile 2005, come unico singolo della seconda edizione di PEARL DAYS. È la versione italiana di LIFE GOES ON, uscita in inglese il 15 ottobre 2004, e ha raggiunto il numero 2 della classifica FIMI.

Elisa ha raccontato a la Repubblica di aver scelto di incidere la versione italiana dopo la morte del nonno, che era tornato a piedi dalla Germania dopo essere stato recluso in un lager.

Invece no: Laura Pausini ha chiesto a Niccolò Agliardi di raccontare la perdita della nonna

INVECE NO di Laura Pausini è il singolo di ottobre 2008 che anticipa l’album PRIMAVERA IN ANTICIPO, uscito a novembre, e ha una versione spagnola, EN CAMBIO NO. Il testo è di Pausini e Niccolò Agliardi, la musica di Pausini e Paolo Carta.

Ad Agliardi, Pausini ha chiesto di fotografare il momento della perdita della nonna, a cui era legatissima, e il fatto di aver fatto in tempo a dirle tutto quello che voleva dirle.

Gli occhi di mia nonna è l’omaggio di Daniele Ronda ai valori trasmessi dalla nonna

Daniele Ronda ha pubblicato il video di GLI OCCHI DI MIA NONNA a novembre 2014, singolo tratto dall’album LA RIVOLUZIONE. Ronda lo racconta così: “Ci sono persone ed esperienze che nella nostra infanzia e nella nostra adolescenza costruiranno parte di ciò che diventeremo quando saremo davvero ‘grandi’”.

Una parola in meno è uscita il 2 ottobre 2018, nel giorno della Festa dei nonni

Donato Santoianni ha pubblicato UNA PAROLA IN MENO il 2 ottobre 2018 e l’ha dedicata al nonno e scritta per ringraziarlo di avergli insegnato la straordinarietà dell’ordinario. Il brano anticipa l’album FOSSI NATO PRIMA, il suo primo da cantautore, uscito il 31 maggio 2019.

Nonno Hollywood di Nigiotti è nata la sera in cui è morto il nonno Tommaso

Enrico Nigiotti ha scritto NONNO HOLLYWOOD di getto una sera d’agosto del 2018, quella della morte del nonno paterno Tommaso, imprenditore livornese dei giocattoli. Aveva già presentato un altro brano per Sanremo e lo ha cambiato in corsa.

Il testo racconta il nonno come un eroe dell’infanzia, con immagini di vita vera. Il singolo è uscito il 7 febbraio 2019 e a Sanremo è arrivato decimo, ma ha vinto il Premio Lunezia per il testo. Con gli anni il brano è diventato un classico di Nigiotti.

Gigante di Piero Pelù è scritta dal punto di vista di un nonno

Piero Pelù ha portato GIGANTE a Sanremo 2020, dove è arrivato quinto: il singolo è del 6 febbraio 2020, l’album PUGILI FRAGILI del 21 febbraio. Il testo è suo, la musica sua e di Luca Chiaravalli.

È dedicata al nipote Rocco, figlio di sua figlia Greta, nato nel 2017. A Sorrisi e Canzoni, il 1 febbraio 2020, Pelù l’ha descritta così: “La mia canzone, ‘Gigante’, parla di nascite e rinascite dal punto di vista di un nonno e di un fratello maggiore ed è ispirata dai ragazzi del carcere di Nisida”.

Ovunque sarai di Irama è dedicata alla nonna Adriana, insegnante di lettere

Irama ha cantato OVUNQUE SARAI a Sanremo 2022, dove è arrivato quarto. Il singolo è del 3 febbraio 2022, primo estratto dall’album IL GIORNO IN CUI HO SMESSO DI PENSARE, uscito il 25 febbraio.

La dedica è alla nonna materna Adriana, insegnante di lettere. A Sorrisi e Canzoni il 25 febbraio 2022 Irama ha detto: “Il compito per noi che rimaniamo qui, secondo me, è tenere vivo chi abbiamo perso”.

Spalle al muro, L’ultimo valzer e Quintorigo: tre canzoni che toccano il tema senza dedicarlo ai nonni

SPALLE AL MURO è il brano con cui Renato Zero arriva secondo a Sanremo 1991, dietro a SE STIAMO INSIEME di Riccardo Cocciante. Testo e musica sono di Mariella Nava, a cui Zero aveva chiesto una canzone, e il tema è la vecchiaia, non i nonni. L’album dal vivo PROMETEO esce il 1 marzo 1991.

L’ULTIMO VALZER di Simone Cristicchi, scritta e composta da lui, è nell’album GRAND HOTEL CRISTICCHI del 19 febbraio 2010 ed è ambientata in una casa di riposo.

LA NONNA DI FREDERICK LO PORTAVA AL MARE dei Quintorigo è la prima traccia di GRIGIO, album del 2000, e porta la nonna nel titolo.

Questo articolo e questa playlist sono dedicate a Maria Domenica (aka Nonna Peppa), a Flora, Antonietta e a tutti i nonni che ogni giorno salvano la vita dei loro nipoti.