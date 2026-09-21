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Laura Pausini ospite di Shakira a Madrid con Antología

Le due artiste hanno cantato insieme sul palco della residenza spagnola della popstar colombiana.

Laura Pausini e Shakira si abbracciano sul palco a Madrid
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Laura Pausini è stata ospite speciale di Shakira sul palco di Madrid. Domenica 20 settembre, durante una delle date della residenza spagnola della popstar colombiana, le due artiste hanno cantato insieme Antología, uno dei brani più celebri del repertorio di Shakira.

Il brano è entrato di recente anche nel repertorio di Pausini, che lo ha inciso per Yo canto 2, l’album dedicato alle grandi canzoni della musica in lingua spagnola uscito a marzo. Per le due artiste è stata la prima volta sullo stesso palco.

 

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Pausini arriva all’appuntamento reduce dall’uscita del suo ultimo singolo, la cover di Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è di Raf, e alla vigilia della tappa europea del suo Io Canto World Tour: l’undicesima tournée mondiale della cantante, che ha già venduto 450mila biglietti con molte date sold out.

Dal 1° ottobre il tour arriva nei palazzetti delle principali città italiane, con la doppia data d’apertura al PalaUnical di Mantova, e proseguirà fino alla fine del 2027.

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