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Laura Pausini candidata ai Latin Grammy 2026 con Yo canto 2

In gara con Kany García, Reik, Yami Safdie ed Esteman con Daniela Spalla nella categoria Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional.

Laura Pausini seduta sulla sabbia di una spiaggia di notte, con un abito di pizzo color cipria e i capelli scuri sciolti
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Laura Pausini è candidata ai Latin Grammy 2026 con Yo canto 2, l’album di cover in spagnolo uscito il 13 marzo 2026. La categoria è Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional, la stessa in cui ha vinto nel 2018.

Le candidature sono state annunciate il 16 settembre dalla Latin Recording Academy e coprono la musica uscita fra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026. La cerimonia della 27ª edizione si terrà il 12 novembre alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas.

Yo canto 2 è il gemello latino di Io canto 2, pubblicato il 6 febbraio 2026, ma ha una tracklist sua, dedicata agli autori spagnoli e latinoamericani.

Latin Grammy 2026, Laura Pausini di nuovo contro Kany García

In gara con lei ci sono Esteman e Daniela Spalla con Amorío, Kany García con Puerta abierta, Reik con TQ+ e Yami Safdie con Querida yo. Nel 2024 Kany García ha vinto proprio questa categoria con García, battendo anche Almas paralelas di Laura Pausini.

Yami Safdie invece è fra gli ospiti di Yo canto 2: insieme cantano Eso y más, primo singolo del progetto uscito nel novembre 2025, uno dei cinque duetti del disco.

Quattro Latin Grammy vinti e un Grammy

Le vittorie ai Latin Grammy sono quattro, nel 2005, 2007, 2009 e 2018. A queste si aggiunge il titolo di Person of the Year della Latin Recording Academy, ricevuto a Siviglia nel novembre 2023. Ai Grammy della Recording Academy ha vinto nel 2006 con Escucha.

La nomination arriva a due settimane dalla ripartenza del tour mondiale, che il 1° ottobre riprende da Mantova e prosegue a Milano, per poi spostarsi nel resto d’Europa.

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