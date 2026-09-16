Laura Pausini candidata ai Latin Grammy 2026 con Yo canto 2

Laura Pausini è candidata ai Latin Grammy 2026 con Yo canto 2, l’album di cover in spagnolo uscito il 13 marzo 2026. La categoria è Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional, la stessa in cui ha vinto nel 2018.

Le candidature sono state annunciate il 16 settembre dalla Latin Recording Academy e coprono la musica uscita fra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026. La cerimonia della 27ª edizione si terrà il 12 novembre alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas.

Yo canto 2 è il gemello latino di Io canto 2, pubblicato il 6 febbraio 2026, ma ha una tracklist sua, dedicata agli autori spagnoli e latinoamericani.

Latin Grammy 2026, Laura Pausini di nuovo contro Kany García

In gara con lei ci sono Esteman e Daniela Spalla con Amorío, Kany García con Puerta abierta, Reik con TQ+ e Yami Safdie con Querida yo. Nel 2024 Kany García ha vinto proprio questa categoria con García, battendo anche Almas paralelas di Laura Pausini.

Yami Safdie invece è fra gli ospiti di Yo canto 2: insieme cantano Eso y más, primo singolo del progetto uscito nel novembre 2025, uno dei cinque duetti del disco.

Quattro Latin Grammy vinti e un Grammy

Le vittorie ai Latin Grammy sono quattro, nel 2005, 2007, 2009 e 2018. A queste si aggiunge il titolo di Person of the Year della Latin Recording Academy, ricevuto a Siviglia nel novembre 2023. Ai Grammy della Recording Academy ha vinto nel 2006 con Escucha.

La nomination arriva a due settimane dalla ripartenza del tour mondiale, che il 1° ottobre riprende da Mantova e prosegue a Milano, per poi spostarsi nel resto d’Europa.