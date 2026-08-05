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Da Pino Daniele a Laura Pausini e Sandy: Quanno chiove riprende vita in portoghese

Fan e stampa brasiliana leggono nella sigla "L&SQC" la versione in portoghese del classico di Pino Daniele, in duetto con Sandy.

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Laura Pausini in una foto pubblicata su Instagram, con velo di pizzo e fiori sugli occhi, nei giorni dell'annuncio di Quanno Chiove con Sandy
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Laura Pausini ha acceso le attese dei fan brasiliani con un indizio pubblicato sui social: nella didascalia di un post compare la sigla “L&SQC”, insieme a quella che sembra un’anteprima di videoclip. Per i fan e la stampa musicale brasiliana l’indizio a quanto pare è stato subito chiaro: la versione in portoghese del brano di Pino Daniele, Quanno chiove, già inserito in Italiano nella tracklist di Io Canto 2 per Warner Records/Warner Music, in duetto con la popstar brasiliana Sandy. Data di uscita il 7 agosto 2026.

Il post arriva dal profilo di Pausini ed è stato ripreso da Latinpop Brasil, testata di riferimento per la musica latina in Brasile, con titolo: “Quando chove é a parceria de Laura Pausini e Sandy“. La didascalia originale, in portoghese, recita “Um segredo no coração… L&SQC” (un segreto nel cuore, seguito dalla sigla che i fan hanno letto come “Sandy + Quanno Chiove”).

Quanno chiove è un brano di Pino Daniele inciso nel 1980 per l’album Nero a Metà, il disco che fuse la canzone napoletana con funk e jazz e che resta tra i più citati della sua discografia.

La canzone racconta, in napoletano, la giornata di una prostituta e la speranza in un futuro migliore. Nei decenni è stato reinciso da Mina, nel 1996, da Giorgia, da Mario Trevi e da Eros Ramazzotti, ed è già stato tradotto in inglese e in portoghese, con ben oltre 100mila copie vendute nelle sue diverse versioni.

La versione in portoghese non è una traduzione nuova: risale al 1994, quando l’autore brasiliano Nelson Motta ne scrisse l’adattamento per Patricia Marx, che lo incise nell’album “Ficar com Você” e lo portò al successo come sigla della telenovela “A Viagem“.

Chi è Sandy, la popstar brasiliana che duetta con Laura Pausini

Sandy, all’anagrafe Sandy Leah Lima, è nata il 28 gennaio 1983 a Campinas. Dal 1989 al 2007 ha formato con il fratello Junior il duo Sandy & Junior, tra i progetti di maggior successo della musica pop brasiliana: gli album pubblicati insieme hanno superato i 9 milioni di copie con certificazioni diamante.

Da solista ha debuttato nel 2010 con “Manuscrito”, disco di platino, e ha venduto ben oltre 20 milioni di copie in carriera, tra musica, televisione e cinema: è stata protagonista della telenovela “Estrela-Guia” e ha vinto sei premi Multishow.

Il tour e le due versioni di Io Canto 2

L’uscita arriva mentre Pausini è impegnata nell’Io Canto / Yo Canto World Tour, partito il 27 marzo 2026 da Pamplona, in Spagna, dove quattro date sono andate sold out per oltre 50mila spettatori complessivi, prima delle tappe in Sudamerica e Nordamerica e del ritorno in Europa, Italia compresa, tra l’autunno 2026 e la fine del 2027.

Questa nuova versione di Quanno chiove nasce da un disco pubblicato in due versioni sorelle: Io Canto 2, in italiano, il 6 febbraio 2026, e Yo Canto 2, in spagnolo, il 13 marzo successivo.

Al momento Laura Pausini non ha ancora confermato la notizia sui social.

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