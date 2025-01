Pino Daniele: dieci anni senza il poeta del blues napoletano. Il ricordo di figli, colleghi e istituzioni

Il 4 gennaio 2025 segna il decimo anniversario della scomparsa di Pino Daniele, una delle voci più straordinarie e rivoluzionarie della musica italiana. Un artista che, con il suo talento e la sua innovazione, ha dato una nuova vita alla canzone napoletana, mescolando tradizione e modernità in un sound unico che ha conquistato generazioni.

I figli di Pino – Francesco, Sara, Cristina, Sofia e Alessandro – lo hanno ricordato con un toccante post sui social:

“Dieci anni che non ci sei più. Dieci anni in cui sono successe tante cose, siamo cresciuti, e siamo diventati le persone che siamo grazie anche a te. Ci piace immaginarti che ci prendi in giro da lassù. Con amore.”

Cristina Daniele, in un post di qualche tempo fa, aveva condiviso un tenero ricordo del padre nella festa del papà:

“A mio padre, che nonostante tutte le difficoltà della vita e i problemi di salute non ha mai smesso di lottare e inseguire i propri sogni. Sono grata per tutti i momenti vissuti insieme e per i valori che mi ha trasmesso. Un giorno mi fece una telefonata, ero a Formia da mamma e mi disse: ‘Ricordati che io sono sempre tuo padre e anche se sei grande io so sempre tutto e mi preoccupo per te.’ Significava che con il suo istinto sentiva se c’era qualcosa che non andava e che lui mi sarebbe stato sempre vicino.

Il mio pensiero va a lui e a tutti i papà che sono nell’aldilà. Non sono affatto andati via, sono presenti in un’altra forma e noi impariamo un po’ alla volta a coglierne i messaggi […]“