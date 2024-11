Pino Daniele È. Il mostro sacro del blues italiano torna con l’inedito ‘Again’ e riparte dalla sua Napoli

Basterebbero solo il nome e il cognome per dire tutto ciò che si deve e si può, Pino Daniele. Così carico di storia e di significato da essere immortale, irraggiungibile, inarrivabile. Ed ora la sua voce ritorna… Again.

Sono passati dieci lunghi anni da quando la sua chitarra ha smesso di suonare in giro per l’Italia e per il mondo ma non è passato un giorno senza le sue canzoni.

Era il 4 gennaio del 2015 e tutta Italia inaugurava l’anno nel peggiore dei modi, con una ferita probabilmente mai rimarginata del tutto ma la storia di Pino non poteva e non doveva finire lì.

Nel cuore di un Paese intero c’era quasi la certezza che un gigante come lui avesse nel cassetto decine, se non centinaia di canzoni e storie da raccontare nonostante alle spalle ci fossero quasi 50 tra album in studio, greatest hits e live.

Canzoni che, probabilmente, dovevano ancora terminare il proprio processo di maturazione necessaria per entrare nelle nostre vite e scavarci dentro come hanno fatto nei decenni le varie Napule è, Yes I Know My Way, Quando, Quanno Chiove e decine di altre perle.

Nel 2018, tre anni dopo la sua prematura scomparsa, era arrivata quasi per caso Resta Quel Che Resta. L’aveva registrata nel 2009 e, proprio come appena detto, ha avuto bisogno di nove anni di gestazione per vedere la luce.

PINO DANIELE AGAIN… a Napoli

Oggi la famiglia di Pino Daniele ha deciso di far tornare la sua voce, la sua chitarra, la sua arte nelle orecchie e nella vita degli italiani con un secondo brano postumo, anche questo preso da quel cassetto chiuso dal 2009.

‘Again‘, questo il titolo, racchiude tutte le carezze musicali che quel timbro e quella chitarra ci hanno sempre dato, che meritavamo e meritiamo in un momento storico per la musica italiana dove di carezze se ne ricevono poche.

In occasione della partita di calcio tra Napoli e Roma di domenica 24 novembre è stata fatta ascoltare in anteprima assoluto e non c’era luogo migliore per poterlo fare.

Lo stadio della sua città, quello che porta il nome di un suo grande amico e fan, con la sua gente ad ascoltarlo prima di tutti gli altri. Non poteva esserci miglior modo per ricominciare a scaldare i cuori dei fan, così romantico e così unico.

Prima e dopo il brano, sono state inserite anche delle frasi significative pronunciate da Pino Daniele che richiamano quel senso di appartenenza e di orgoglio. “Quello che conta sono i ricordi, quello che conta siamo noi, con la nostra storia e con il nostro lavoro” dice e non c’è cosa più vera di questa.

Il brano si può già ascoltare online, caricato sui profili social di DAZN, ma sarà disponibile per tutti in streaming dal 29 novembre per Warner Music che ha curato la presentazione in ogni dettaglio partendo proprio dallo stadio della città che ha dato i natali all’artista.

Mai come oggi si può tornare a dire che Napoli È, che Pino Daniele È. Again.