Laura Pausini ha appena chiuso con un poker di sold out la prima leg spagnola del suo Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027, registrando presenze da record nei principali palasport della penisola iberica.

L’undicesima tournée mondiale della cantante italiana più ascoltata all’estero è partita forte. Dopo il tutto esaurito al Navarra Arena di Pamplona, lo show ha macinato numeri imponenti: 9.500 spettatori per l’evento outdoor all’Estadio Antonio Dominguez di Tenerife, 10.000 presenze al Palau Sant Jordi di Barcellona e un doppio sold out da 12.000 biglietti venduti sia nella nuovissima Roig Arena di Valencia sia al Movistar Arena di Madrid. Un impatto sul mercato live spagnolo che conferma il legame profondo tra l’artista e il pubblico locale.

Proprio dal palco della capitale spagnola, a chiusura di questa prima fase, Laura Pausini ha voluto tracciare un bilancio emotivo del ritorno live a due anni dal precedente tour mondiale:

“Ho trascorso giorni meravigliosi, voglio ringraziare ancora una volta questa terra perché non è scontato dopo 32 anni di carriera essere accolti da così tanta gente e da così tanto amore. Mi sento privilegiata per quello che vivo ogni volta che torno qui, e non vedo l’ora di ritornare. Come l’Italia anche la Spagna è la mia terra, la mia voce, il mio cuore”.

laura pausini Da Pamplona a Madrid: gli ospiti spagnoli del tour

La set list di questo nuovo show rappresenta un viaggio tra i classici del repertorio e i brani del nuovo progetto discografico Yo Canto 2. Un omaggio ai cantautori latini che hanno segnato la storia musicale dei paesi che l’hanno accolta fin dagli esordi. Durante le date spagnole, diversi interpreti originali hanno diviso il palco con lei. A Pamplona sono saliti Rosana per El Talismán e Izal su Pausa. Barcellona ha visto l’ingresso di Antonio Orozco (Entre sobras y sobras me faltas) e un duetto d’eccezione con Monica Naranjo sulle note di Viveme. Il gran finale di Madrid ha infine ospitato Pablo Lopez (El patio) e Jeanette (¿Por qué te vas?).

I numeri della produzione e le prossime tappe in America Latina e Stati Uniti

Dietro la macchina organizzativa prodotta da Friends&Partners si muovono cifre da vera produzione globale, con un’attenzione specifica all’ecosostenibilità di tutti gli effetti speciali. La preparazione ha richiesto oltre 500 ore di prove. Ogni singola data necessita di 18 ore di montaggio, gestite da una squadra itinerante di oltre 40 professionisti affiancati da 80 tecnici locali. Il piano di volo previsto per i due anni di tour tocca le 200 ore, l’equivalente di cinque giri intorno al mondo.

“La preparazione del tour ha richiesto un lavoro veramente molto impegnativo – spiega l’artista – che segue la direzione diversa presa dai due dischi Io Canto 2 e Yo Canto 2. Così come i due album, che raccontano due tradizioni musicali diverse, una dedicata ai cantautori di origine italiana e una a quelli latini, anche il tour è diverso scenograficamente e musicalmente, e il pubblico che viene a trovarci nei vari paesi può vivere un’esperienza completamente distinta”.

Sul palco la direzione musicale è affidata per l’ottava volta a Paolo Carta, alla guida di una band di 7 musicisti e 4 coristi. La regia di Luca Tommassini, con il design di Eddy Angelelli e Studio Octopus, integra schermi LED e contenuti narrativi audiovisivi, supportati dal progetto luci di Francesco De Cave. L’immagine, curata dalla stylist Monica Serani, prevede ben 12 cambi d’abito per l’artista solo nella leg latina, mentre i look di band e cori sono firmati da Angela Chezzi.

Ora la maratona live punta verso il Sud America. La leg latina, che conta già numerosi sold out (Montevideo, Buenos Aires, la doppia data di Santiago, Lima e Santo Domingo), toccherà Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana e Porto Rico. Successivamente lo show sbarcherà negli Stati Uniti, passando per Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto e New York. Il ritorno in Europa e in Italia, nei principali palazzetti, è fissato per l’autunno e chiuderà il cerchio a fine 2027.

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